Ukraine spricht von „Durchbruch“ an Frontlinie – neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Im Süden des Landes kommt die ukrainische Gegenoffensive anscheinend weiter voran. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 25. September, 11.02 Uhr: Die russischen Soldaten haben in der Region Donezk ihre „taktische Position“ verbessert und eigene „entscheidende Gegenoffensivoperationen“ geleistet. Das teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass das russische Verteidigungsministerium mit. Konkret geht es um die Siedlung Weseloje.

In der Region seien am Sonntag (24. September) „insgesamt vier feindliche Angriffe“ abgewehrt worden. Das Ministerium bezifferte dabei die Verluste der Ukraine auf „bis zu 305 ukrainische Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, sieben Kraftfahrzeuge sowie ein in den USA hergestelltes M777-Artilleriesystem“. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Neuer Angriff im Ukraine-Krieg: Hafenstadt Odessa in der Südukraine beschossen

Update vom 25. September, 10.22 Uhr: Bei einem erneuten russischen Angriff mit Drohnen und Raketen auf Odessa ist nach Behördenangaben eine Frau verletzt und Hafeninfrastruktur zerstört worden. Der Gouverneur der Region im Süden der Ukraine, Oleh Kiper, teilte auf Telegram mit, ein mehrstöckiges Gebäude habe nach dem Angriff gebrannt. Die Flammen seien aber schnell gelöscht worden.

Erstmeldung vom 25. September: Kiew – Die Mitteilung kommt vor dem Hintergrund offensichtlicher Erfolge der Gegenoffensive: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht.

Kiew meldet neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg

Demnach sind binnen eines Tages gut 420 russische Soldaten in den Gefechten getötet oder verletzt worden; insgesamt sollen es inzwischen mehr als 276.000 sein. Unabhängig lassen sich die Angaben der Kriegsparteien nicht prüfen. Oft neigen beide Seiten dazu, bei Aussagen über Verlusten des Gegners zu übertreiben.

Soldaten: 276.270 (+420 zum Vortag)

276.270 (+420 zum Vortag) Panzer : 4667 (+5)

: 4667 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8927 (+13)

: 8927 (+13) Artilleriesysteme : 6260 (+27)

: 6260 (+27) Flugabwehrgeschütze: 533 (+2)

533 (+2) Mehrfachraketenwerfer: 791 (+2)

791 (+2) Fahrzeuge und Tanklaster : 8746 (+12)

: 8746 (+12) Schiffe und Boote: 20

20 Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 25. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Ukraine meldet Durchbruch an der Südfront bei Werbowe in Saporischschja

Unterdessen meldete die ukrainische Armee Erfolge an der Front im Süden des Landes. In der Nähe des Dorfes Werbowe in der Region Saporischschja seien die russischen Verteidigungslinien durchbrochen worden, erklärte der verantwortliche General Oleksandr Tarnawskiji am Samstag (23. September) in einem Interview mit dem US-Sender CNN.

Er gestand jedoch auch ein, dass die im Juni gestartete Gegenoffensive langsamer vorankomme als erhofft. Laut Tarnawskiji wäre ein wichtiger Durchbruch die Rückeroberung der Stadt Tokmak etwa 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Diese würde es der ukrainischen Armee erlauben, weiter in Richtung der annektierten Halbinsel Krim zu vorzustoßen, sagte er CNN.

Angriff auf Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim

Das Interview wurde einen Tag nach dem ukrainischen Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim ausgestrahlt. Dabei wurden der ukrainischen Armee zufolge auch hochrangige russische Marineoffiziere getötet. Schiffe der Schwarzmeerflotte stehen im Ukraine-Krieg seit Längerem im Visier.

Der Erfolg der Gegenoffensive hänge nicht nur von den Geschehnissen an der Front, sondern auch von der Zerstörung von Kommandozentralen ab, was für „Durcheinander auf dem Schlachtfeld“ sorge, betonte Tarnawskiji im US-Fernsehen. Angriffe auf die Krim würden auch die Moral der ukrainischen Soldaten heben. (mit Nachrichtenagenturmaterial)