Video zeigt wohl Abschuss eines russischen Su-25-Jets bei Awdijiwka

Von: Fabian Müller

Ein russisches Su-25-Flugzeug über der Ukraine. (Symbolbild aus dem September 2022). © IMAGO/Russian Defence Ministry/ITAR-TASS

Rund um die ostukrainische Stadt Awdijiwka laufen heftige Gefechte. Nun soll dort ein russischer Su-25-Jet abgeschossen worden sein.

Awdijiwka - Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt angeblich, wie ukrainische Streitkräfte einen russischen Su-25-Jet in der Nähe der Kleinstadt Awdijiwka in der Ostukraine abschießen. Das wenige Sekunden lange Video, das wohl erstmals am Mittwoch (15. November) im russischen Telegram-Kanal Supernova Plus kursierte, zeigt einen Flammenball am Himmel, der dann in Richtung Boden stürzt.

Aussagen aus der Ukraine stützen den Verdacht: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilte am Mittwoch mit, Russlands Armee habe in den vergangenen 24 Stunden ein Flugzeug verloren. Im Lagebericht des Generalstabs heißt es außerdem, Moskau habe seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 314.290 Soldaten, 5.377 Panzer, 324 Hubschrauber, 10.104 gepanzerte Fahrzeuge, 7.647 Artilleriesysteme und 22 Kriegsschiffe verloren. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Video zeigt Su-25-Abschuss: Wohl bereits 30 russische Kampfjets zerstört

Auf der niederländischen Open-Source-Intelligence-Website Oryx ist zu lesen, dass Russland nun insgesamt 30 seiner Su-25-Jets verloren habe. Auf ukrainischer Seite wurden nach diesen Angaben bislang 16 Su-25 zerstört.

Die Schätzungen der militärischen Verluste im Ukraine-Krieg gehen weit auseinander, die von der Ukraine vorgelegten Zahlen sind in der Regel höher als die ihrer westlichen Verbündeten. Russland gibt nur selten Zahlen zu eigenen Truppenverlusten heraus, die bei diesen Gelegenheiten veröffentlichten Zahlen sind aber deutlich geringer als die der Ukraine.

Krieg in der Ukraine: Gefechte um Awdijiwka werden weiter erbittert geführt

Bei Moskaus Versuch, die Stadt Awdijiwka einzunehmen, ist es in den vergangenen Wochen zu schweren Gefechten gekommen. Hier soll auch das russische Flugzeug abgeschossen worden sein. Schon seit Russland im Jahr 2014 die Halbinsel Krim annektierte, gab es Angriffe auf die ukrainische Stadt. Im Oktober startete Russland einen groß angelegten Angriff auf Awdijiwka und verlegte Truppen in die Region. Mehreren Medienberichten zufolge sollen bei den Kämpfen Tausende Soldaten ums Leben gekommen sein.

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War erklärte am Dienstag (14. November), Russlands Streitkräfte würden nicht von ihrer Offensivoperation in Richtung Awdijiwka abweichen. Geolokalisierte Aufnahmen zeigten erste Geländegewinne im Süden der Stadt.

Russische Quellen sprachen davon, dass ukrainischen Streitkräften mehrere Gegenangriffe misslungen sein. Anton Kozukon, ein Sprecher der 110. ukrainischen separaten mechanisierten Brigade, sagte vor einer Woche, Russland mobilisiere Reserven für einen erneuten Vorstoß in der Region. „Sie haben 40.000 Mann zusammen mit Munition hierher gebracht“, sagte er. Die Gefechte in der Region werden seiner Einschätzung nach noch länger andauern. (fmü)