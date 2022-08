Krim-Explosionen: Ukraine nimmt nun Putins Prestige-Projekt ins Visier und droht Russland

Von: Stephanie Munk

Im Ukraine-Krieg wird Russland durch Angriffe auf die Krim offenbar zunehmend nervös. Jetzt droht Kiew indirekt mit der Zerstörung von Putins Prestige-Objekt. Der News-Ticker.

Kiew - Bald nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin die Halbinsel Krim im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektiert hatte, ließ er vom russischen Territorium aus eine Brücke auf die Halbinsel bauen. 2018 weihte Putin die Brücke über die Meerenge von Kertsch persönlich ein: Der russische Präsident fuhr als erster in einem Lastwagen an der Spitze einer Fahrzeugkolonne über die neue Brücke. Das Bauwerk ist strategisch und symbolisch äußerst bedeutsam für Russland, und nicht zuletzt die wichtigste Straßen- und Bahn-Verbindung zwischen dem russischen Festland und der Krim.

Die 19 Kilometer lange Brücke, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet, wurde 2018 eröffnet. © Sergei Malgavko/TASS/Imago

Mehrere Explosionen auf der Krim - Jetzt nimmt Ukraine offenbar Brücke ins Visier

Doch die Ukraine will Russland die Halbinsel, die ursprünglich zu ihrem Territorium gehört, nicht kampflos überlassen: In den vergangenen Tagen gab es mehrere Explosionen auf der Krim, deren Ursprung zwar nicht geklärt, wahrscheinlich aber auf ukrainische Angriffe zurückzuführen sind.

Russland, das die Halbinsel als logistische Basis für den Ukraine-Krieg nutzt, reagiert verunsichert, startete einen Teil-Rückzug seiner Kampfflugzeuge. Außerdem ließ Putin offenbar den Flottenkommandeur auf der Krim abberufen: Wie das Londoner „Institute for the Study of War“ berichtet, wurde Admiral Igor Osipow durch seinen bisherigen Stellvertreter Viktor Sokolow ersetzt.

Ukraine ruft Russland zur „Demontage“ der Brücke auf - „freiwillig oder nicht“

Nun hat die Ukraine zur „Demontage“ der Brücke von Russland auf die Krim aufgerufen und dabei indirekt auch mit einem militärischen Angriff gedroht. Die Brücke sei ein „illegales Objekt“ und müsse abgebaut werden – „egal wie: freiwillig oder nicht“, erklärte der Berater des ukrainischen Präsidenten, Mychailo Podoljak, am Mittwoch (17. August) im Messengerdienst Telegram.

Explosionen auf der Krim: Russland spricht von „Sabotage“

Erst am Dienstag (16. August) war ein Munitionslager auf einem Militärstützpunkt im Norden der Halbinsel explodiert. Moskau sprach von einem „Sabotageakt“, ohne jedoch direkt Verantwortliche zu nennen. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, lobte eine „Meisterleistung der ukrainischen Streitkräfte“. Neben dem Munitionsdepot wurden auch eine Hochspannungsleitung, ein Kraftwerk, eine Eisenbahnstrecke und mehrere Häuser beschädigt.

Ein russischer Soldat bei einer militärischen Übung auf der Halbinsel Krim, die 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektiert wurde. © Konstantin Mihalchevskiy/Imago

Eine Woche zuvor war es bereits auf dem russischen Militärflugplatz Saki im Westen der Krim zu Explosionen gekommen, bei denen ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden. Touristen flohen von dem bei Russen beliebten Urlaubsort, es gab lange Staus über die Brücke von Kertsch. Die Detonationen gaben auch Anlass zu Spekulationen über eine neue Waffe, über die die Ukraine verfügen soll. (smu mit Material von AFP)