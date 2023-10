Ukraine feiert Schwarzmeer-Erfolge: Mehrere russische Schiffe beschädigt – Marine-Sprecher verhöhnt Moskau

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine hat im Schwarzen Meer das Momentum. Es gibt Berichte über mehrere beschädigte russische Schiffe, darunter ein Patrouillenschiff.

Kiew - Die russische Schwarzmeerflotte setzt nach britischen Erkenntnissen nach schweren Schlägen vornehmlich auf Defensive. „Sie hat viele ihrer prestigeträchtigen Bestandteile – darunter marschflugkörperfähige Schiffe und U-Boote – von Sewastopol in weiter östlich gelegene Operations- und Stützpunktgebiete wie Noworossijsk verlagert“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Dies deckt sich mit ukrainischen Berichten aus dem russischen Angriffskrieg über mehrere beschädigte Schiffe der Armee von Wladimir Putin.

Ukraine-Marinesprecher: „Freitag, der 13. für russische Schwarzmeerflotte“

Laut dem ukrainischen Portal Unial wurden das Schiff „Pavel Derzhavin“ und ein Schlepper getroffen: Einzelheiten zu russischen Seeverlusten wurden nicht bekannt gegeben. Der Sprecher der Marine der Streitkräfte der Ukraine, Kapitän 3. Ranges Dmytro Pletentschuk, äußerte sich zu den Vorfällen. Zwei russische Schiffe wurden beschädigt, unter anderem das Patrouillenschiff „Pavel Derzhavin“ des Projekts 22160 (ein Schiff der Wassili-Bykow-Klasse).

Zunächst hatte es Berichte gegeben, es sei auf einer russischen Mine explodiert. Am 13. Oktober 2023 wurde demnach auch der Schlepper „Professor Nikolai Muru“ getroffen und beschädigt. Pletentschuk sagte weiter: „Um es in einfacher menschlicher Sprache auszudrücken: Pavel Derzhavin war ein wenig traurig, und wie sich herausstellte, war auch Professor Nikolai Muru traurig. Gestern war es sozusagen wirklich ein Freitag, der 13. für die Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation“. Pletentschuk sagte, dass das Patrouillenschiff Pavel Derzhavin zweimal getroffen wurde. „Es war erst das zweite Mal, dass ihm klar wurde, dass es wahrscheinlich an der Zeit war, unser Sewastopol zu verlassen“, bemerkte er.

Angriff auf Schwarzmeerflotte – Ukraine trifft zwei russische Schiffe mit experimentellen Waffen

Pletentschuk bestätigte, dass der Schlepper „jetzt abgeschleppt“ werde. Wie das ukrainische Portal Unian berichtete, wurde auch das Raketenschiff Buyan-M, ein Träger von Marschflugkörpern des Typs Kaliber, auf der Reede von Sewastopol beschädigt. Die ukrainische Armee und Marine ließen verlauten, beide Schiffe seien von „Sea Babies“ mit experimentellen Waffen getroffen worden.

Sewastopol auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim ist eigentlich der Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Zuletzt war das Hauptquartier von ukrainischen Raketen getroffen worden, auch russische Kriegsschiffe in Sewastopol wurden immer wieder attackiert.

Die Ukraine besitze seit langem die Initiative im Nordwesten des Schwarzen Meers und zwinge die russische Marine dazu, sich gegen unbemannte Schiffe und Drohnen sowie Raketenangriffe zu verteidigen, hieß es in London weiter. Allerdings könne die Schwarzmeerflotte aus dem Osten des Gebiets heraus weiterhin Marschflugkörper gegen die Ukraine abfeuern. „Das Risiko weiterer militärischer Verluste und die schweren politischen Folgen eines offenen Angriffs russischer Seestreitkräfte auf die Handelsschifffahrt würden höchstwahrscheinlich jeden Gewinn aus dem Versuch, eine Blockade des ukrainischen Handels durchzusetzen, überwiegen.“

Erfolge für Kiew gab es auch an Land: Erneut sollen ukrainische Truppen auf der besetzten Krim an Land gegangen sein. Offizielle sprechen von zahlreichen Verlusten und großem Schaden für Russland. (cgsc mit dpa)