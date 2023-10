Trotz Krieg in Israel: Ukraine kann mit Hilfe der Nato-Staaten rechnen

Von: Stephan Israel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel ging es am Rande auch um den mutmaßlichen Anschlag auf die baltische Pipeline.

Das Timing hätte nicht besser sein können. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch überraschend am Treffen der Nato-Verteidigungsminister teilgenommen. Nach der Eskalation zwischen Israel und Hamas stand zumindest die Frage im Raum, ob der neue Fokus auf den Nahen Osten auf Kosten der westlichen Unterstützung für die Ukraine gehen könnte. Die Runde war beim Auftakt des zweitägigen Treffens sichtlich bemüht, diese Befürchtungen zu widerlegen.



„Wir können beides tun und wir werden beides tun“, sagte der US-Verteidigungsminister Llyod Austin auf eine Frage hin. Die USA seien als starke Nation und Weltmacht dazu in der Lage. Der Amerikaner war nicht der Einzige, der mit zum Teil neuen Hilfszusagen zum Treffen im sogenannten Ramstein-Format nach Brüssel gekommen war. Llyod Austin sprach von einem Paket mit mehr Luftverteidigung und Munition im Wert von 200 Millionen Dollar.

Selenskyj betonte, dass sich die Ukraine nun auf den Winter vorbereite, und dass die Unterstützung der Nato-Staaten dabei unerlässlich sei. Ukraines Präsident zog explizit eine Parallele zwischen Wladimir Putin und der Terrororganisation Hamas: „Wir wissen, was Terror ist“. Nicht alleine zu sein, Einheit und Geschlossenheit sei wichtig.

Neue Waffenlieferungen werden vorbereitet

Genügend Luftverteidigung sei ein wichtiger Teil der Antwort, wann der Krieg zu Ende gehen und ob er Gerechtigkeit für die Ukraine bringe, so Selenskyj: „Wir müssen diesen Winterkrieg gegen den Terror gewinnen und wir können ihn gewinnen“. Die Bundesregierung hatte der Ukraine bereits vor dem Treffen ebenfalls ein umfangreiches Paket von Luftabwehrsystemen, weiteren Leopard-Panzern und Munition zugesagt.

„Wir alle wissen, dass Putin böse und frustriert ist“, zeichnete der US-Verteidigungsminister ein Bild von einem russischen Präsidenten in der Defensive. Alle rechneten damit, dass Russland wieder Städte angreifen und Infrastruktur in der Ukraine zerstören würden. „Wir sind hier, um sicherzustellen, dass die Ukraine das hat, was sie braucht, um durch den Winter zu kommen“, so Austin. Die Verbündeten seien vereint und Putin alleine: „Wir alle wissen, was auf dem Spiel steht, es geht um die Sicherheit Europas“.

Die USA, Dänemark und die Niederlande wollen gemeinsam als Koalition der Ukraine bis im nächsten Frühjahr die ersten F16-Kampfflugzeuge liefern. Schweden stellte kritische Artilleriemunition in Aussicht und Bulgarien will Ersatzteile sowie Raketen für das S-300 Luftabwehrsystem aus sowjetischer Produktion liefern. Frankreich will mehr fahrbare Haubitzen vom Typ Ceasar liefern und die Produktion hochfahren. Kanada stellte für die nächsten Jahre 500 Millionen Dollar für gepanzerte Fahrzeuge in Aussicht.

Beschädigte Gaspipeline auf der Agenda

Heute, am zweiten Tag des Verteidigungsministertreffens, könnte auch die mutmaßliche Sabotage an der Gaspipline Baltic Connector und am Telekomkabel zwischen Finnland sowie Estland noch einmal ein Thema sein. Die beiden Nato-Staaten hätten ihn über ihren bisherigen Kenntnisstand informiert, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch.

Die finnischen Behörden gehen von einer absichtlichen Beschädigung der Infrastrukturen aus. Das Bündnis sei bereit, bei den Ermittlungen zu helfen, so der Generalsekretär. Es sei jetzt wichtig zu klären, was genau geschehen sei und unter welchen Umständen. „Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff auf NATO-kritische Infrastrukturen handelt, wäre dies natürlich ernst zu nehmen.“ Das Bündnis werde dann gemeinsam und entschlossen reagieren.