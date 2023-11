Der Wintereinbruch versetzt die ukrainischen Soldaten am Fluss Dnipro in eine schwierige Lage

Von: Marius Gogolla

Drucken Teilen

Am Fluss Dnipro sind die ukrainischen Soldaten dem Winter beinahe schutzlos ausgeliefert. Zwei Vorgehensweisen könnten ihnen das Halten der Stellungen ermöglichen.

Cherson – Zu Beginn des zweiten Winters während des Ukraine-Krieges stehen die Streitkräfte der Ukraine vor Herausforderungen: für die Soldaten am Fluss Dnipro spitzt sich die Lage zu, da ihre Stellungen größtenteils noch nicht winterfest seien, sagt Markus Reisner in einem Interview mit N-TV. Reisner ist Militärexperte Oberst des österreichischen Bundesheeres.

Der Winter wird hart: Ukrainische Soldaten kehren nach einem Einsatz zu ihrer Stellung zurück. © IMAGO/Madeleine Kelly

Die ukrainischen Soldaten sind dabei im Nachteil gegenüber der russischen Armee: Ihre Stellungen befinden sich in offenem Gelände, wodurch sie den niedrigen Temperaturen fast schutzlos ausgeliefert sind. Russland konnte seine Stellungen hingegen vorbereiten und winterfest machen.

Trotzdem konnte die Ukraine zuletzt einen Erfolg ihrer Gegenoffensive feiern und Russland zum Rückzug am Dnipro bei Cherson zwingen.

Ukrainische Soldaten rotieren an den Stellungen am Dnipro

Eine Möglichkeit, um Schutz vor der kalten Witterung zu suchen, ist das regelmäßige Auswechseln der ukrainischen Soldaten an der Frontlinie. Videos zeigen, wie neue Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen an die Front gebracht werden. Von dort aus werden die schon länger vor Ort in der Kälte ausharrenden Soldaten mit in warme Unterkünfte genommen.

Das Problem dabei sei, dass die russische Armee die Rotationsbewegungen der Ukraine zu ihrem Vorteil nutzt und mit Artillerie und Drohnen gezielt angreift, erklärt Reisner. Das führe zu Verlusten unter den ukrainischen Streitkräften.

„Im offenen Gelände vor der Stadt waren sie in den letzten Wochen unter Dauerbeschuss durch russische Artillerie und First-Person-View-Drohnen“, sagt Reisner. Dadurch sei die Vorbereitung auf den Winter nur eingeschränkt möglich gewesen, viele der Stellungen seien noch nicht winterfest gemacht worden. Die russischen Soldaten auf der anderen Seite hätten den Vorteil, dass sie ihre Verteidigungsstellungen bereits über Monate eingerichtet haben.

Ukrainische Soldaten nutzen kleine Öfen in ihren Stellungen

Eine andere Möglichkeit für die ukrainischen Soldaten, den Winter zu überstehen, besteht in der Beheizung ihrer Stellungen. Wie im ersten Winter während des Ukraine-Krieges nutzen die ukrainischen Soldaten auch diesmal kleine Öfen, um sich warmzuhalten. Der aufsteigende Rauch verrät aber ihre Positionen, sodass die russischen Soldaten sie gezielt angreifen können.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Die ukrainischen Stellungen werden so auch zu einem leichten Ziel für Drohnen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Drohnen werfen Handgranaten in die Ofenrohre oder stürzen sich in ihr Ziel und sprengen die gesamte Stellung in die Luft“, sagt Reisner.

Russland attackiert kritische Infrastruktur der Ukraine mit Drohnen

Wie bereits im letzten Kriegswinter rechnen Expertinnen und Experten wieder damit, dass Russland die kritische Infrastruktur der Ukraine angreifen wird. Berichten zufolge soll die russische Armee in den vergangenen Monaten zu diesem Zweck unter anderem auf der Krim hunderte Marschflugkörper gehortet haben, heißt es in einem Artikel der österreichischen Tageszeitung Der Standard.

Zwar habe sich die Ukraine gegen russische Luft- und Drohnenangriffe gut vorbereitet und könne, auch dank der Waffenlieferungen durch den Westen, zwischen 80 und 90 Prozent der Angriffe abwehren. Aber wenn die russischen Angriffe, etwa mit Drohnen, auf ukrainische Städte und Infrastruktur „in der Intensität, wie wir das vor kurzem erlebt haben, auf dem gleichen Niveau bleiben“, stelle sich die Frage, ob die Ukraine über genug Munition zur Abwehr der Angriffe verfügt, gibt Reisner zu bedenken. (mag)