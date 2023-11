Ukraine-Krieg: Wintereinbruch verschärft die Lage – viele Regionen ohne Strom

Von: Stefan Krieger

Kiew berichtet von neuen schweren Kämpfen vor allem im Osten des Landes. Der Wintereinbruch fordert die Rettungsdienste. Der News-Ticker.

Ukrainische Militärführung : Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine

: Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine Schwere Verluste Russlands: Ukraine veröffentlicht neue Zahlen zum Krieg

Russlands: Ukraine veröffentlicht neue Zahlen zum Krieg Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 27. November, 5.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte in seiner abendlichen Videoansprache dem ukrainischen Militär für ihren Einsatz während der intensiven Kämpfe in den östlichen Regionen Donezk und Charkiw sowie den Rettungsdiensten, die nach dem plötzlichen Wintereinbruch im Land im Dauereinsatz sind. Wegen des extremen Winterwetters sind Selenskyj zufolge derzeit rund 400 Siedlungen in zehn Regionen ohne Strom.

Auch in den von Russland kontrollierten Gebieten waren laut Oleg Kriutschkow, einem von Moskau eingesetzten Verwalter, fast eine halbe Million Menschen auf der Krim ohne Strom. Der Bürgermeister der Hafenstadt Odessa, Henadii Trukhanov, forderte die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. Die örtlichen Behörden warnten vor einer Unterbrechung der Wasserversorgung wegen der Stromausfälle, die den Betrieb der Pumpen verhinderten.

Ukrainische Soldaten feuern eine S21-Artillerieeinheit auf russische Stellungen in der Region Charkiw. © IMAGO/Madeleine Kelly

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine

Die ukrainische Militärführung berichtete am Sonntag (26. November) von einer Serie russischer Angriffe vor allem im Osten des Landes. Rund um Awdijiwka seien fünf russische Angriffe abgeschlagen worden. Aus der Region Cherson im Süden der Ukraine wurden starke russische Artillerieangriffe gemeldet. Die Berichte konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Am Sonntag hatte das ukrainische Militär angesichts der laufenden russischen Offensive im Osten des Landes vor der Gefahr einer neuen Einnahme der Industriestadt Kupjansk im Gebiet Charkiw gewarnt. „Die russischen Besatzer haben die Absicht nicht aufgegeben, die Stadt Kupjansk anzugreifen, sie wollen sie wieder besetzen“, sagte der Sprecher der ukrainischen Heerestruppen, Wolodymyr Fitjo.

Schwere Verluste Russlands im Ukraine-Krieg: Kiew meldet neue Zahlen

Es gibt neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Generalstab hat eine entsprechende Übersicht auf Facebook veröffentlicht. Demnach sind binnen eines Tages etwa 1070 russische Soldaten in den Gefechten getötet oder verletzt worden. Außerdem hat Russland nach diesen Angaben in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 93 Drohnen verloren. Die Angaben lassen sich wie immer nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten : 324.830 (+1070 zum Vortag)

: 324.830 (+1070 zum Vortag) Panzer : 5.513 (+11)

: 5.513 (+11) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.279 (+16)

: 10.279 (+16) Artilleriesysteme : 7.874 (+23)

: 7.874 (+23) Mehrfachraketenwerfer : 907 (+2)

: 907 (+2) Luftabwehrsysteme : 597 (+1)

: 597 (+1) Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5.901 (+93)

: 5.901 (+93) Raketen/Marschflugkörper : 1.565

: 1.565 Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.288 (+29)

: 10.288 (+29) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1.113 (+1)

Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 25. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Unterschiedliche Angaben zu Verlusten

Die russischen Streitkräfte erlitten nach ukrainischer Darstellung in der vergangenen Woche schwere Verluste in den verschiedenen Kampfzonen der Ukraine. „6260 Besatzer und 672 Einheiten an Bewaffnung und militärischer Technik wurden vernichtet“, zitierte die Agentur Unian den stellvertretenden Verteidigungsminister, Olexandr Pawljuk, am Sonntag. Zu den zerstörten Waffensystemen gehörten demnach 78 Panzer, 113 Schützenpanzer und 130 Artilleriesysteme. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Weder Kiew noch Moskau veröffentlichen die tatsächlichen Verluste ihrer Streitkräfte. US-Experten schätzten zuletzt im Sommer die russischen Verluste auf rund 120.000 Tote und 180.000 Verwundete, auf ukrainischer Seite sollen demnach 70.000 Soldaten getötet und rund 120.000 verwundet worden sein. (Red. mit Agenturmaterial)