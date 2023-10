Ukraine-Krieg: Selenskyj nur Nebendarsteller auf Krisengipfel in Granada

Von: Stephan Israel

Teilen

Wolodymyr Selenskyj auf dem Europa-Gipfel in Granada am 05.10.2023. © Sven Simon/Imago

Mit Krisen von Bergkarabach bis Nordkosovo auf der Agenda stößt das neue Format beim dritten Rendez-vous an seine Grenzen.

Eigentlich sollte es ein lockeres Format für den ungezwungenen Austausch auf höchster Ebene sein. Aber vielleicht ist das Großevent mit knapp 50 Staats- und Regierungschefs einfach nicht der richtige Rahmen, um über Krieg und Frieden zu reden. Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew reiste gar nicht erst an für das dritte Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada. Das geplante bilaterale Gespräch über Schritte hin zu einer Normalisierung mit Armeniens Premier Nikol Paschinjan konnte deshalb nicht stattfinden.

Serbiens Aleksandar Vučić und Kosovos Vjosa Osmani kamen zwar beide pünktlich, gingen sich aber aus dem Weg. Solange Serbien für den „Akt der Aggression“ in Nordkosovo nicht zur Rechenschaft gezogen werde, sei ein Dialog nicht möglich und könne man nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren, sagte Vjosa Osmani. Derzeit gebe es keine Gesprächsbasis. Die Präsidentin legte den Staats- und Regierungschefs nach eigenen Angaben neue Erkenntnisse vor, wonach Vučić hinter dem blutigen Angriff serbischer Paramilitärs auf eine Polizeipatrouille in Norden Kosovos stehe. Auf Seite der EU-Staaten zumindest gibt es allerdings trotz recht eindeutiger Faktenlage nach wie vor keinen Appetit, Sanktionen gegen Serbien zu verhängen.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie Security.Table am 06. Oktober 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

In Granada ist eine gewisse Ermüdung zu spüren

Die Europäische Politische Gemeinschaft war ursprünglich eine Idee Macrons, auch um die Beitrittskandidaten etwas auf Distanz zu halten. Jetzt stößt das neue Format möglicherweise an seine Grenzen. Zweimal hat es ganz gut geklappt mit den halbjährlichen Treffen, die abwechslungsweise in einem EU-Staat und außerhalb der EU stattfinden sollen. Die ersten EPC-Treffen in Prag und Chișinău waren vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands mehr oder weniger offizielle Anti-Putin-Gipfel.

In Spanien schien jedoch anders als in Tschechien und Moldau der Krieg weit weg. Der russische Vernichtungskrieg gegen die Ukraine reicht zudem möglicherweise auf Dauer nicht als Klammer. Macrons Europäische Politische Gemeinschaft ohne Struktur, verbindliche Werte und klare Agenda wirkt wie eine leere Hülle. Präsident Wolodymyr Selenskyj war zwar in Granada auch wieder dabei, aber erstmals mehr Nebendarsteller als Stargast im Kreis der Staats- und Regierungschefs. Dort ist eine gewisse Ermüdung zu spüren. Selenskyj warnte in Granada, Putin plane einen langen Krieg über mehrere Jahre. Die Europäer müssten sich auf eine längerfristige Unterstützung der Ukraine einstellen.

Alijew und Erdoğan bleiben fern

Russlands Krieg in der Ukraine, und dann noch Bergkarabach und der Nordkosovo. Europäer wirkten in Granada angesichts von Krieg und Krisen wie ohnmächtig. Aserbaidschans Präsident schien dem hochkarätigen Rendez-vous jedenfalls ganz gezielt die kalte Schulter zu zeigen: Präsident Ilham Alijew werde wegen der „antiaserbaidschanischen Stimmung“ einiger Gipfelteilnehmer nicht nach Granada fliegen, hatte die Nachrichtenagentur des Kaukasusstaates gemeldet. Gemeint ist in erster Linie Frankreich, dessen Außenministerin Catherine Colonna gerade in Jerewan war und dort die Vertreibung der armenischen Bevölkerung aus Bergkarabach verurteilt hat. Frankreich will das bedrängte Armenien zudem mit Waffen unterstützen.

Frankreich könne kein neutraler Vermittler sein, verbreite Ressentiments, so der Vorwurf aus Baku. Nicht alle in der EU positionieren sich so klar wie Frankreich, schließlich ist Aserbaidschan zuletzt wichtiger geworden als Energielieferant. Prominenter Abwesender war auch Recep Tayyip Erdoğan, der offiziell wegen einer Erkältung absagte. Die Türkei sieht sich als Schutzmacht Aserbaidschans.

Es sei schade, dass Aserbaidschan und die Türkei als wichtiger Unterstützer nicht in Granada seien, sagte der EU-Chefdiplomat Josep Borrell: „Deshalb können wir nicht über so Schwerwiegendes reden wie die Flucht von mehr als 100.000 Menschen aus ihren Häusern als Folge militärischer Gewalt.“

EU-Parlament verurteilt Aserbaidschan

Eine klare Position bezog das EU-Parlament, das am Donnerstag Aserbaidschan für seinen „ungerechtfertigten militärischen Angriff auf Bergkarabach“ verurteilte. Der Angriff sei eine grobe Verletzung des Völkerrechts. Das Parlament forderte die EU-Staaten auf, Sanktionen gegen aserbaidschanische Regierungsmitglieder zu verhängen, die für mehrfache Verletzungen der Menschenrechte in Bergkarabach verantwortlich seien.

Am Rande des Gipfels kamen EU-Ratspräsident Charles Michel, Macron und Scholz mit Armeniens Premier Nikol Pashinjan zusammen. In einer Erklärung unterstrichen sie ihre „unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität, territoriale Integrität und Unverletzbarkeit von Armeniens Grenzen.“ Armenien wurde zudem weitere humanitäre Hilfe in Aussicht gestellt. Vertriebene hätten das Recht, ohne Bedingungen und unter internationaler Aufsicht in ihre Häuser zurückzukehren. Man werde weiter alle Bemühungen hin zu einer Normalisierung der Beziehung zwischen Armenien und Aserbaidschan unterstützen.