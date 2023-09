Kadyrows Truppen sind wichtig für den russischen Kampf

Russlands Kadyrow-Problem: Nach Prigoschin wird auch Putins Bluthund zunehmend untragbar

Von: Stefan Krieger

Teilen

Ein Schulbuch sorgt für Unruhe im Nordkaukasus. Tschetscheniens Führer Kadyrow fordert Änderungen – und stellt sich damit gegen Putin.

Grosny – Ramsan Kadyrow, Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, hat sich gegen die von Russland genehmigte Darstellung in einem Schulbuch über die Geschichte der von ihm regierten Kaukasusrepublik ausgesprochen. Damit kritisiert Kadyrow mehr oder weniger offen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Kadyrow ist eine von mehreren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Nordkaukasus, die Berichten zufolge über ein kürzlich veröffentlichtes Schulbuch für russische Schüler verärgert sind. In dem Buch es heißt, dass Menschen aus der Region während des Zweiten Weltkriegs deportiert wurden, weil sie Nazi-Kollaborateure waren.

Historiker hingegen sagen, dass zwar einige Partisanen in der Region Nazi-Deutschland unterstützt haben, aber das waren wenige und nicht einflussreiche. Einige prominente Persönlichkeiten aus dem Kaukasus haben die Geschichte der Deportationen verurteilt, auch wenn das Buch die Ungerechtigkeit der erzwungenen Verbannung anerkennt.

Ramsan Kadyrow zeigt sich gerne in Siegerpose. © IMAGO/Head of Chechen Republic

Kadyrow lässt Buch beschlagnahmen

Der Autor des Buches ist der ehemalige russische Kulturminister Wladimir Medinski, ein Berater Putins, der laut der New York Times als sein „Ghostwriter“ Texte verfasst, die den Namen des russischen Präsidenten tragen.

Die London Times berichtete, dass Kadyrow die Beschlagnahmung von Exemplaren des Buches in Tschetschenien angeordnet habe. Das Blatt bezieht sich auf Magomed Daudow, den Vorsitzenden des tschetschenischen Parlaments. Daudow löschte allerdings den Teil seines Instagram-Posts, der besagte, dass Exemplare des Buches beschlagnahmt worden seien. Außerdem forderte er Medinski auf, den Text des Buches zu ändern.

Ali Totorkulov, Vorsitzender des russischen Kongresses der Völker des Kaukasus, sagte, seine Gruppe werde versuchen, das Lehrbuch für 16-Jährige verbieten zu lassen.

Kadyrow in Russland in der Kritik

Der Konflikt zwischen Kadyrow und den Putin-Getreuen kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Kadyrow jüngere Aktionen Besorgnis bei denjenigen auslöste, die mit dem russischen Staat eng verbunden sind. Konkret geht es um ein Video, in dem er seinen jugendlichen Sohn dafür lobt, dass er einen Gefangenen verprügelt hat, der beschuldigt wird, den Koran verbrannt zu haben, und in dem er sagt, dass er „das Richtige getan hat“.

Kadyrow postete die Kommentare neben einem Clip auf Telegram, in dem ein junger Mann in khakifarbener Kleidung einen anderen Mann schlägt, der auf einem Stuhl kauert, bevor er ihn zu Boden ringt und ihm einen Schlag auf den Kopf versetzt.

Der Gefangene, der 19-jährige Nikita Zhuravel, wurde im Mai unter dem Vorwurf verhaftet, eine Korankopie vor einer Moschee in Wolgograd angezündet zu haben. Dann sei er in das mehrheitlich muslimische Tschetschenien deportiert worden, um dort strafrechtlich verfolgt zu werden, so die Kommission der Vereinigten Staaten für internationale Religionsfreiheit, die sich besorgt über die Sicherheit des jungen Mannes zeigte

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa erklärte im August, dass der Vorfall untersucht werde, nachdem Zhuravel eine Beschwerde eingereicht hatte.

Der Duma-Abgeordnete Jewgeni Popow sagte in der russischen Propagandasendung 60 Minutes, die er auf dem Sender Russia-1 moderiert: „Man kann Menschen nicht verprügeln. Das ist illegal. Die Strafe für einen Verbrecher wird vom Gericht festgelegt. Und nur das Gericht.“



Auch Wladislaw Dawankow, stellvertretender Sprecher der Staatsduma der Russischen Föderation, sagte, dass das Gesetz zum Schutz der Gefühle religiöser Gläubiger „nichts darüber aussagt, dass Schläge in einer Untersuchungshaftanstalt eine akzeptable Strafe sind.“

Kadyrows Truppen sind wichtig für den russischen Kampf

In den letzten Wochen kursierten Gerüchte über den Gesundheitszustand von Kadyrow. Es wurde berichtet, dass er schwer krank oder sogar tot sei. Andriy Yusov, Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, sagte, er habe „chronische Gesundheitsprobleme“. Auf Telegram postete Kadyrow jedoch ein Video von sich selbst, in dem er sagt, dass er „am Leben und gesund“ sei. Das Video wurde angeblich am 20. September aufgenommen.

Kadyrow, der von internationalen Gruppen beschuldigt wird, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, hat sich oft kritisch über das Verhalten Russlands bei Putins Invasion in der Ukraine geäußert. Allerdings hat er dabei den russischen Präsidenten nie direkt erwähnt.

Kadyrows Einheiten sind an den Kämpfen für Moskau im Ukraine-Krieg beteiligt. Das Ableben des Führers, der Tschetschenien seit 2007 mit eiserner Faust regiert, könnte die Rolle der tschetschenischen Truppen, die an der Seite von Putins Streitkräften kämpfen, auf den Prüfstand stellen. (skr)