Scholz verliert in neuer Umfrage an Rückhalt – AfD bleibt vor der Kanzlerpartei

Von: Judith Goetsch

file7qr5kl3a5qqxor8o7ak.jpg © Kay Nietfeld | dpa

Eine aktuelle bundesweite Umfrage bestätigt den Aufwärtstrend der AfD. Die Ampel-Koalition unter Kanzler Scholz kommt nur noch auf 38 Prozent.

Berlin - Nach einer Telefonumfrage des Instituts GMS ist die AfD weiterhin beliebt bei den Wählern. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Partei noch um einen Punkt auf 20 Prozent zulegen. Die SPD verliert weiter und steht aktuell bei 17 Prozent (-1). Im Juni war sie mehreren Erhebungen zufolge von der AfD als zweitstärkste politische Kraft in Deutschland abgelöst worden.

Ampelkoalition rutscht unter 40 Prozent - Kanzler ratlos

Für die Grünen würden sich laut der Umfrage 14 Prozent (-1) der Wähler entscheiden, dahinter liegen FDP und Linke mit unveränderten 7 und 4 Prozent. Die Parteien der Ampel-Koalition kommen gemeinsam nur noch auf 38 Prozent und hätten somit keine Mehrheit. Für die Umfrage wurden telefonisch zwischen dem 28. Juni und 3. Juli 1005 Wahlberechtigte interviewt.

Die Begründungen für die guten Umfragewerte und Wahlergebnisse der AfD gehen weit auseinander. Friedrich Merz schießt gegen die Grünen und bezeichnet sie als „Hauptgegner in der Regierung“. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte in den Funke-Medien vor einer Annäherung an die Sprache der AfD. Die Partei sei immer dann stark, „wenn in der Mitte der Gesellschaft rechte Themen hochgepeitscht und Begriffe und Positionen übernommen werden“. Bundeskanzler Scholz sprach im ARD-„Sommerinterview“ am Sonntag (2. Juli) über den Umfragen-Höhenflug der AfD, blieb aber in der Suche nach Lösungen unkonkret,

Bündnis von CDU und AfD nicht gewünscht

Auch die CDU verliert in der GMS-Umfrage und rutscht von 29 auf 28 Prozent. Als stärkste Kraft könnte sie eine Große Koalition oder Dreierbündnisse bilden. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt CDU-Chef Friedrich Merz aber weiterhin aus. Auch die meisten Deutschen sind dagegen: 73 Prozent lehnen eine Regierungsbeteiligung der AfD laut einer Forsa-Umfrage für den Stern ab.