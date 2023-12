Umfrage-Klatsche für Scholz: Ampel bekommt katastrophales Zeugnis ausgestellt

Von: Franziska Schwarz

Die Opposition aus CDU/CSU vereint im „Sonntagstrend“ die meisten Stimmen auf sich – gefolgt von der AfD. Weit abgeschlagen dahinter die Regierungsparteien.

Berlin – Die Ampel-Koalition sackt in der Gunst der Wahlberechtigten weiter ab. Im „Sonntagstrend“ den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, gaben bei der jüngsten Umfrage nur 34 Prozent der Befragten an, der SPD, den Grünen oder der FDP ihre Stimme zu geben.

Neues Umfrage-Klatsche für Scholz und die Ampel

SPD: 16 Prozent (keine Veränderung)

Grüne: 12 Prozent (-1 zur Vorwoche)

FDP: 6 Prozent (keine Veränderung)

CDU/CSU: 30 Prozent (keine Veränderung)

AfD: 22 Prozent (keine Veränderung)

Linke: 4 Prozent (+1)

Freie Wähler: 3 Prozent

Sonstige: 7 Prozent (keine Veränderung)

Umfrage-Klatsche für Scholz‘ Ampel – Union stärkste Kraft

Die Ampel-Parteien kommen zusammen also nur noch auf 34 Prozent, das sind 18 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021, berichtete focus.de Details aus der Umfrage, und weiter: Die Zustimmungswerte zum SPD-Kanzler sind konstant schlecht. 69 Prozent sind mit der Arbeit von Olaf Scholz unzufrieden (zufrieden: 23 Prozent).

Der Bundesregierung stellen fast drei Viertel der Befragten ein katastrophales Zeugnis aus. 72 Prozent geben an, mit der Arbeit der Ampel unzufrieden zu sein, was das Umfrage-Tief von Olaf Scholz weitere Bestätigung verleiht.

Stärkste Kraft bleibt im „Sonntagstrend“ die Union mit 30 Prozent. Die AfD bleibt konstant bei 22 Prozent. Die Linke legt einen Prozentpunkt auf vier Prozent zu. Die sonstigen Parteien könnten zehn Prozent der Stimmen auf sich vereinen, davon drei Prozent die Freien Wähler.

v.l.: die Ampel-Koalitionäre Christian Lindner (FDP), Robert Habeck (Grüne) und Olaf Scholz (SDP) © dts Nachrichtenagentur/Imago

„Sonntagstrend“ zur Zufriedenheit mit der Ampel – die Methodik

Das Insa-Institut befragte für den „Sonntagstrend“ vom 4. bis 8. Dezember 1203 Menschen befragt. Ihnen wurde die Frage gestellt: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“ Die Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten angegeben.

Zusätzlich hat Insa 1004 Personen am 7. und 8. Dezember 2023 befragt. Fragen: Alles in allem: Sind Sie mit der Arbeit von Olaf Scholz als Bundeskanzler zufrieden oder unzufrieden? Alles in allem: Sind Sie mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung zufrieden oder unzufrieden? (frs)