Neue Umfrage zeigt nächsten Ampel-Rückschlag – auch AfD verliert

Von: Marcus Giebel

Eine neue Sonntagsfrage lässt die Ampel-Regierung einmal mehr schlecht dastehen. Auch die AfD büßt diesmal ein. Dafür gibt es einen klaren Gewinner.

Berlin – Auch wenn gerade einmal Halbzeit der Legislaturperiode ist: Deutschland kann sich vor Wahlumfragen derzeit kaum retten. Die neueste liefert das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der Bild. Einmal mehr kommen die Regierungsparteien dabei schlecht weg. Zusammen würden SPD, Grüne und FDP nur noch 34 Prozent der Stimmen erreichen.

Sonntagsfrage: Nur Union legt zu - SPD so schlecht wie zuletzt im Sommer 2021

An der Spitze thront auch bei dieser Umfrage, für die zwischen dem 16. und dem 20. Oktober 1202 Bürger telefonisch oder online ihre Meinung kundtaten, die Union, die sich im Vergleich zur Vorwoche um einen auf 29 Prozent verbessert. Damit sind CDU und CSU, die bereits bei den Landtagswahlen in Hessen mehr und in Bayern weniger überzeugend auf Platz eins landeten, die einzigen Gewinner unter den im Bundestag vertretenen Parteien.

Selbst die AfD, die zuletzt Woche für Woche neue Rekordwerte einstrich, rutscht diesmal etwas ab – von 23 auf 22 Prozent. Dahinter landet die Kanzlerpartei. Die SPD verzeichnet nach 17 Prozent vor einer Woche diesmal 16 Prozent der Stimmen – der schlechteste Wert seit 16 Monaten.

Die Gesichter zum Umfrage-Ergebnis: Kanzler Olaf Scholz (r.) und sein Vize Robert Habeck könnten wohl vorerst auf weitere Sonntagsfragen verzichten. © IMAGO / Political-Moments

Neue Wahlumfrage: Große Koalition wäre laut Ergebnis wohl wieder möglich

Die Grünen verharren bei 13 Prozent. Für die FDP entschieden sich fünf Prozent – ein Verlust von einem Prozent. Damit liegen die Liberalen gleichauf mit den Linken, die ihr Vorwochen-Ergebnis wiederholen. Die in Bayern seit 2018 mitregierenden Freien Wähler bleiben bei vier Prozent, würden den Einzug in den Bundestag also verpassen. Die übrigen sechs Prozent entschieden sich für eine der anderen Parteien.

Bei diesem Ergebnis könnte es für die Neuauflage der 2021 begrabenen Großen Koalition reichen. Prozentual würde das Bündnis gleichauf liegen mit der Opposition. Eine stabile Mehrheit hätte die Union dagegen mit der AfD, auch wenn eine solche Koalition öffentlich von CDU-Chef Friedrich Merz abgelehnt wird. Ansonsten wären nur Dreier-Konstellationen möglich.

Union in die Regierung? Viele Umfrage-Teilnehmer erwarten trotzdem keine Besserung

Das Boulevardblatt wollte aber noch mehr wissen. Bei der Frage, wie zufrieden die Umfrage-Teilnehmer mit der Arbeit der Bundesregierung sind, votierten 71 Prozent für unzufrieden – ein Rekordwert. Lediglich 24 Prozent hoben den Daumen. Die übrigen wählten die Möglichkeit „weiß nicht“ oder machten keine Angaben.

Der Blick in die Zukunft fällt für viele der Befragten düster aus. Denn gleich 45 Prozent von ihnen sind der Meinung, keine der vier möglichen Regierungen unter Führung der Union würde es besser machen. Am ehesten wird eine bessere Bundespolitik noch einer Großen Koalition zugetraut. Aber auch hierfür plädieren nur 18 Prozent.

Genau für dieses vor zwei Jahren bei der Bundestagswahl von den Bürgern noch regelrecht vom Hof gejagte Bündnis aus Union und SPD wirbt aktuell auch CSU-Chef Markus Söder fleißig. Allerdings wohl alles andere als uneigennützig angesichts der für den Franken erneut enttäuschenden Landtagswahl in Bayern und den schwierigen Koalitionsverhandlungen mit den erstarkten Freien Wählern. Aktuell besteht eine sogenannte GroKo nur in Berlin, unter dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU.

Diesmal ist es dann doch ein bisschen weniger: AfD-Chefin Alice Weidel dürfte sich trotz leichter Verluste wie im Traum vorkommen. © IMAGO / IPON

Wer macht es besser als die Ampel? Mehr Zustimmung für Deutschland-Koalition als für Schwarz-Grün

Immerhin noch 14 Prozent trauen einer sogenannten Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP eine bessere Politik als der Ampel-Regierung zu. Dieses Bündnis gibt es aktuell im Landtag von Sachsen-Anhalt unter der Führung von CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Neun Prozent würden Schwarz-Grün bevorzugen. Deren Zusammenarbeit ist derzeit in gleich vier Bundesländern zu bestaunen: in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, in Baden-Württemberg unter grüner Führung und – zumindest noch – in Hessen, wo CDU-Landeschef Boris Rhein sich seinen künftigen Partner aussuchen kann.

Lediglich sieben Prozent der Befragten entschieden sich für eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP, die bereits 2017 fast Realität geworden wäre, ehe sich die Liberalen aus den Verhandlungen zurückzogen. Eine solche Dreier-Konstellation besteht in keinem der Bundesländer. Ohnehin regieren Grüne und FDP abgesehen vom Kabinett von Olaf Scholz nur in Rheinland-Pfalz zusammen – auch hier in einer Ampel-Koalition.

Künftiger Partner der Union? SPD schneidet deutlich besser ab als die Grünen

Elf Prozent der Umfrage-Teilnehmer antworteten mit „weiß nicht“ oder machten bei der Frage keine Angaben. Da hier Mehrfachnennungen möglich waren, kommen kumuliert deutlich mehr als 100 Prozent zusammen.

Schließlich ließ die Bild aus Sicht der Union fragen, ob diese in einer möglichen nächsten Bundesregierung eher mit der SPD oder den Grünen zusammenarbeiten soll. 36 Prozent entschieden sich für die Sozialdemokraten, 19 Prozent für die Ökopartei und gleich 37 Prozent für „weder noch“. Hier wählten acht Prozent „weiß nicht“ oder machten keine Angaben. (mg)