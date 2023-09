Nächster Umfrage-Knall: AfD erstmals im Westen über 20 Prozent

Von: Stefan Schmid

Die AfD scheint für immer mehr Menschen zur Wahloption zu werden. Erstmals erreicht die Partei in einer Umfrage in einem West-Bundesland 20 Prozent.

Stuttgart – Paukenschlag in Baden-Württemberg! In einer aktuellen Umfrage erreicht die AfD erstmals die 20-Prozent-Marke. In keinem anderen westdeutschen Bundesland erreichte die Rechtsaußen-Partei bislang diese Zustimmungswerte. Während damit jeder fünfte Befragte das Kreuz bei der in Teilen vom Verfassungsschutz beobachteten Partei machen würde, büßte die Regierungspartei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erneut Prozente ein.

AfD-Wert seit letzter Landtagswahl mehr als verdoppelt

Von den 1162 Befragten antworteten 20 Prozent auf die Frage „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in Baden-Württemberg Landtagswahl wäre?“ mit „AfD“. Damit hätte die Partei ihr Ergebnis von der letzten Landtagswahl im März 2021 mehr als verdoppelt. Unter Spitzenkandidat Bernd Gögel, der 2022 sein Amt als Fraktionsvorsitzender nach einem Strafbefehl abgab, holte die AfD damals 9,7 Prozent.

Zum damaligen Ergebnis verbessern konnten sich auch CDU und SPD. Im Fall der Sozialdemokraten dürfte dies aber auch keine Jubelstürme auslösen. 2021 holte man 11 Prozent, nun zeigt die Umfrage 12 Prozent an. Die CDU hingegen belegt laut der Umfrage inzwischen mit 29 Prozent den ersten Rang. Das wären 4,9 Prozent mehr als noch 2021.

Grünen stürzen in Umfrage weiter ab

Dem aktuellen Koalitionspartner immer weiter hinterherhechelnd, können sich Die Grünen nur noch der Unterstützung von 22 Prozent aller Befragten sicher sein. Damit liegt man nicht nur über 10 Prozent hinter dem 2021 eingefahrenen Ergebnis (32,6 Prozent), sondern setzt die Abwärtsspirale in den Umfragen fort. Im März 2023 lag die Partei von Winfried Kretschmann im BW-Trend von infratest dimap bei 26 Prozent, im Juli bei 24 Prozent und nun folgte der nächste Tiefschlag.

Wenig Erfreuliches hat die von der Stuttgarter Zeitung in Auftrag gegebene Umfrage auch für die FDP zu bieten. Im Erhebungszeitraum vom 21. bis zum 25. September gaben nur 8 Prozent der Befragten an, die Liberalen wählen zu wollen. Zwar ist das immerhin ein Plus von einem Prozent zur letzten Umfrage, doch fehlen immer noch 2,5 Prozent zum letzten Landtagswahlergebnis.

Neue Umfrage: So würde Baden-Württemberg wählen

CDU: 29 Prozent (+3 Prozent zur letzten Umfrage im Juli 2023)

29 Prozent (+3 Prozent zur letzten Umfrage im Juli 2023) Die Grünen: 22 Prozent (-2)

22 Prozent (-2) AfD: 20 Prozent (+1)

20 Prozent (+1) SPD: 12 Prozent (-1)

12 Prozent (-1) FDP: 8 Prozent (+1)

8 Prozent (+1) Sonstige: 9 Prozent (-2)

9 Prozent (-2) Quelle: Infratest Dimap für die Stuttgarter Zeitung

Profitiert die AfD in Baden-Württemberg vom Bundeshoch?

Bleibt die Frage, warum die AfD ausgerechnet in Baden-Württemberg so starke Umfrageergebnisse einfährt. Weder der aktuelle Fraktionsvorsitzende Anton Baron noch die beiden Landesvorsitzenden Emil Sänze und Markus Frohnmaier treten groß programmatisch in Erscheinung. Einzig Baron sorgte mit Wortmeldungen zur Migrationsdebatte in der näheren Vergangenheit für etwas öffentliche Wahrnehmung der baden-württembergischen AfD.

Gut möglich, dass der Erfolg der Landespartei im Bund zu suchen ist. Dort reitet die AfD derzeit auf einem Umfragehoch und auch die Personen rund um Beatrix von Storch und Björn Höcke, der wegen Nazi-Vokabulars vor Gericht steht, sind bekannter als die Protagonisten in Baden-Württemberg. (sch)