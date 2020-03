Kommunalwahl Bayern 2020: Umfrage zeigt wichtigstes Kriterium für viele Wähler

Welche Parteien holen bei der Kommunalwahl in Bayern die meisten Stimmen? Laut Umfragen gibt es klare Gewinner - und Verlierer.

CSU, Freie Wähler und Grüne schneiden in Umfragen für die Kommunalwahl in Bayern* gut ab.

und schneiden in für die Kommunalwahl in Bayern* gut ab. Eine Umfrage verrät, was den Wählern wichtig ist, wenn sie ihre Amtsträger bestimmen.

Noch am Wahlabend werden die ersten Ergebnisse aus Bayern* verkündet.

München - Wer hat in Bayern die kommenden sechs Jahre die politischen Mehrheiten? Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern geht es um gut 39.000 politische Mandate in 2056 selbstständigen bayerischen Gemeinden. Aber es gibt Indizien: So ließ der Bayerische Rundfunk zum Beispiel für den „BayernTrend“ im Januar vor der Wahl 1004 Wahlberechtigte in Bayern befragen.

Das Ergebnis: Wäre zu diesem Zeitpunkt Landtagswahl gewesen, hätten die Grünen mit 25 Prozent der Stimmen rechnen können. Die CSU hätte 36 Prozent erreicht. Freie Wähler und AfD wären demnach auf jeweils 10 Prozent gekommen, die FDP auf nur noch 4 Prozent - und sie wäre damit aus dem bayerischen Landtag geflogen. Eine schlechte Nachricht ist diese BR-Umfrage auch für die SPD: Sie sackte darin auf 7 Prozent der Wählerstimmen ab. Die Linke wäre auf 3 Prozent gekommen.

So einfach ist die Rechnung aber nicht, wenn auf kommunaler Ebene gewählt wird. Genaue Umfragen zur Kommunalwahl in Bayern gibt es nur für größere Städte, so zum Beispiel für München*. Was in kleinen Gemeinden zu erwarten ist, lässt sich aus den Landesweiten Umfragen nicht direkt ableiten.

Umfrage zur Kommunalwahl Bayern: CSU und Freie Wähler erhalten Lob - Grüne ebenso

Im bayerischen Landtag* regiert seit 2018 eine Koalition aus CSU und Freien Wählern. 61 Prozent der Befragten gaben im „BayernTrend“ an, dass sie mit deren Regierungsarbeit zufrieden seien. Was die Performance der Opposition anging, schnitten die Grünen am besten ab: 48 Prozent befürworteten demnach deren Arbeit.

Die Macher der Umfrage betonten, dass bereits zwei Monate vor dem Termin der Kommunalwahl in Bayern 2020* das Interesse in der Bevölkerung hoch sei. 74 Prozent der Befragten interessierten sich „sehr stark“ (31 Prozent) oder „stark“ (43 Prozent) für das Thema. Die restlichen 26 Prozent hatten demnach „kein ausgeprägtes“ oder „gar kein Interesse“ an den bayerischen Wahlen.

Ein interessanter Punkt der Umfrage* zur Kommunalwahl in Bayern: Nicht nur bei Bürgermeistern und Landräten (Direktwahl) achten die bayerischen Wähler auf den Kandidaten. Auch bei den Kommunal-Parlamenten, bei denen sie mithilfe des Kumulierens und Panaschierens* bestimmte Kandidaten fördern können, ist ihnen die Person des Politikers wichtig. 85 Prozent gaben an, dass sie sich bei ihrer Entscheidung davon leiten lassen. Auf die inhaltlichen Aussagen der antretenden Parteien und Listen legen 75 Prozent großen Wert, besagt die Umfrage.

Nur noch knapp mehr als ein Monat bis zur #Kommunalwahl2020 in Bayern ⏲️ Welche Fragen brennen euch zu diesem Thema unter den Nägeln? Schickt sie uns unter dem Hashtag #FragMerkur und wir beantworten sie rechtzeitig zum Urnengang am 15. März #MerkurWahlberichte pic.twitter.com/zHaQ08MW9h — Merkur.de (@merkur_de) February 12, 2020

Grüne im Umfrage Hoch vor Kommunalwahl 2020: Ehrgeiz auf 700 neue Mandate

Die Top-Umfragewerte vor der Kommunalwahl in Bayern 2020 lassen die Grünen hoffen: Sie wollen etwa 700 neue Mandate holen, wie Landtags-Fraktionschef Ludwig Hartmann erklärte. So solle eine Gesamtzahl von 2500 grünen Kommunalpolitikern erreicht werden. In allen bayerischen Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern wolle die Partei mit Listen antreten.

Bei den vergangenen Kommunalwahlen vor sechs Jahren erreichten die Grünen mit 10,2 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis im Freistaat. Bei der Europawahl 2019* erreichten sie in München 31,2 Prozent - weit vor der SPD. Die CSU gewann 2014 in der Landeshauptstadt fast fünf Prozent der Wählerstimmen hinzu - landesweit kam die Partei allerdings erstmals seit Jahrzehnten auf weniger als 40 Prozent. Für die SPD gab es mit 20,7 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis in Bayern.

In einigen bayerischen Städten liegen vor der Wahl konkrete Umfragen vor, in anderen ist nicht klar, ob die Wähler vor dem 15. März Prognosen erwarten dürfen. Hier finden Sie den jeweils aktuellen Stand aus den Städten Nürnberg*, Augsburg*, Regensburg*, Ingolstadt* und Passau*.

frs mit Material der dpa