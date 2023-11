Umfrage-Knall in Niedersachsen: Rot-Grün würde Mehrheit verlieren

Von: Kathrin Reikowski

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen bekommt weiter gute Zustimmung von Bürgerinnen und Bürgern © Julian Stratenschulte/dpa

Keine rot-grüne Mehrheit im Landtag mehr: Würde Niedersachsen jetzt wählen, könnte die rot-grüne Regierung nicht mehr weitermachen.

Hannover - Die CDU wäre stärkste Kraft, könnte aber nicht mehr mit den Grünen weiterregieren: Einer ARD-Umfrage weht im Land von Ministerpräsident Weil ein neuer Find. Der Umfrage zufolge hat sich das politische Klima in Niedersachsen seit der vergangenen Landtagswahl geändert.

Umfrage-Knall in Niedersachsen: SPD gilt als großer Verlierer seit der Landtagswahl

Die CDU wäre der Umfrage nach mit 28 Prozent stärkste Kraft. Dabei hat die Partei nicht einmal Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl hinzugewonnen. Deutlich verbessern würde sich die AfD – von 11 auf 18 Prozent.

Die Grünen dagegen bekämen weniger Wählerstimmen und würden von 14,5 auf 13 Prozent absinken. In der Umfrage kommt die SPD auf 26 Prozent der Stimmen. Das sind gut 7 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl im November 2022. Die FDP liegt in der Umfrage bei 5 Prozent.

Regierung in Niedersachsen: Diese Mehrheiten wären möglich

Möglich wäre damit eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, aber auch eine CDU geführte Große Koalition mit der SPD. Eine Koalition aus CDU und AfD wäre rechnerisch ebenfalls knapp möglich - eine solche Konstellation wurde aber bislang von der CDU kategorisch ausgeschlossen. Für eine rot-grüne Regierung und für eine Ampel gäbe es keine Mehrheiten.

Infratest dimap befragte vom 06. bis 11. November insgesamt 1.178 wahlberechtigte Personen in Niedersachsen per Telefon und Online. Die vollständige Umfrage finden Sie hier: www.NDR.de/niedersachsen.

Umfrage in Niedersachsen: Mehrheit weiterhin zufrieden mit der Arbeit von Ministerpräsident Weil

Regierungschef Stephan Weil bleibt der Umfrage zufolge weiterhin der populärste Politiker in Niedersachsen. 60 Prozent der Befragten sind zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit seiner Arbeit, trotz der Stimmverluste seiner SPD. Anders sieht es mit CDU-Oppositionsführer Sebastian Lechner aus - mit seiner Arbeit seien nur 12 Prozent der Befragten zufrieden, 59 Prozent der Befragten kennen ihn nicht. Julia Willie Hamburg (Grüne), die stellvertretende Ministerpräsidentin kennen 49 Prozent der Befragten nicht, 15 Prozent sind mit ihrer Arbeit zufrieden.

Den Wahlkampf hatte noch vor allem das Thema Energiekrise bestimmt: Die wichtigsten Probleme in Niedersachsen sind der Umfrage zufolge Flüchtlinge, Einwanderung und Asylpolitik, mit einem Plus an 40 Prozent auf jetzt 47 Prozent. Der Bereich Bildung und Schule ist 22 Prozent wichtig. Und während der Komplex Inflation an Bedeutung verliert, wird die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt als eines der wichtigsten Probleme angesehen. (kat)