Umfrage zu Thüringen: Linke bei 39 Prozent - Verlierer sind CDU und FDP

Das Wahl-Debakel in Thüringen dürfte Neuwahlen zur Folge haben.

Vor Neuwahlen

von Katja Thorwarth schließen

In Thüringen könnte es Neuwahlen geben. In einer aktuellen Umfrage deuten sich die möglichen Verlierer des Debakels um die Wahl des Ministerpräsidenten an.