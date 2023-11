Umfragen sehen Gewinne für Wilders bei Niederlande-Wahl – enges Rennen zwischen drei Parteien

Die Niederlande wählen am 22. November ein neues Parlament. Der große Gewinner ist schon jetzt der Rechtspopulist Geert Wilders.

Den Haag – Nachdem die Mitte-Rechts-Regierung des noch amtierenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Sommer über der Migrationsdebatte zerbrochen war, wählt das Nachbarland am 22. November ein neues Parlament in Den Haag.

Umfragen sagen dem Rechtspopulisten Geert Wilders große Gewinne voraus. Wilders Partei für die Freiheit (PVV) steht in den jüngsten Umfragen gleichauf mit der rechtsliberalen Regierungspartei VVD unter Spitzenkandidatin Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

VVD schließt Koalition mit Wilders bei Niederlande-Wahl nicht aus

Ebenfalls fast gleichauf kommt das sozialdemokratisch-linksgrüne Bündnis (PvdA/GL) mit dem Spitzenkandidaten und früheren EU-Kommissar Frans Timmermans. Nach der am Montag (20. November) veröffentlichten Übersicht der Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der drei Parteien ab. Alle könnten jeweils 16 bis 18 Prozent der Stimmen erzielen.

Partei I&O Research (20.11.) PvdA/GL 17,2 (+2,2) VVD 17,1 (-0,4) PVV 16,6 (+3,7) NSC 13,7 (-2,1) D66 5,3 (+0,5)

I&O Research befragte im Zeitraum vom 17. bis 20. November insgesamt 2014 Wahlberechtigte in den Niederlanden. (Quelle: PolitPro)

Partei von Wilders legt bei Niederlande-Wahl zu

Die Partei von Wilders hatte in den Umfragen einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht, nachdem die rechtsliberale VVD eine Koalition mit ihm nicht ausgeschlossen hatte. Oppositionsparteien werfen der VVD vor, Wilders salonfähig gemacht zu haben. Seit der Gründung der PVV 2006 hatte sie nie an einer Regierungskoalition teilgenommen.

Der bisherige Favorit, der ehemalige Christdemokrat Pieter Omtzigt und seine neue Partei Nieuw Sociaal Contract (NSC, deutsch in etwa: „Neuer Gesellschaftsvertrag“), fiel dagegen in den jüngsten Umfragen zurück. Die Partei steht nur noch an vierter Stelle und kann sich wohl keine Hoffnungen mehr auf einen Wahlsieg machen.

Neuwahlen in den Niederlanden wegen Konflikt über Migrationspolitik

Allerdings: Wahlforschende geben an, dass nach ihren Prognosen etwa 70 Prozent der Niederländer noch keine klare Entscheidung getroffen haben.

Zu den vorgezogenen Neuwahlen in den Niederlanden kommt es aufgrund eines Konflikts über die Migrationspolitik. Der rechtsliberale Rutte hat angekündigt, die nationale Politik zu verlassen und tritt bei den Neuwahlen daher nicht mehr für die VVD an. Er ist seit etwa 13 Jahren Premier und bleibt im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist. (sot mit dpa)