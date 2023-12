Zu groß und zu viel Luxus: Taugt die Cop28 noch zur Rettung des Planeten?

Drucken Teilen

Vertreter verschiedener Klimaorganisationen kommentieren den Textentwurf für COP 28. Von links: Joseph Sikulu (Pacific Climate Worriors), Roman Ioualalen (Oil change International), Andreas Sieber (360.org) und Vanessa Najade (ugandische Klimaaktivistin). © Henrik Montgomery/TT/ Imago

Eingeflogene Bäume und Plüschsofas bei Klimakonferenz: In Dubai sollte Luxus die Verhandlungen angenehm machen. Doch die Ergebnisse der Cop 28 sorgen für Ärger.

Dubai – Zwölf Tage lang haben die Unterhändler der Klimakonferenz ihren Morgen mit einer langen Reise begonnen. Sie ließen ihre Hotels und Airbnbs in Dubais dunstverhangener Skyline hinter sich. Sie fahren an den rauchenden Schornsteinen und Aluminiumfabriken an der Küste vorbei. Und sie kamen schließlich in einer fernen, außergewöhnlichen, in sich geschlossenen Welt an – einem Veranstaltungsort, der bereits eine unwahrscheinliche Leistung vollbracht hat:

Er hat es geschafft, die strittigen Gespräche ein wenig angenehmer zu gestalten – auch wenn jetzt alle auf ein möglicherweise kämpferisches Finale gefasst waren, das die sorgfältig gepflegte Umgebung überschatten könnte.

Klimakonferenz endet mit Eklat: Ergebnisse der Cop28 bleiben hinter Erwartungen zurück

Am Mittwoch (13. Dezember) geht die Cop28 mit schweren Misstönen über die Ergebnisse zu Ende. Erstmals ruft die Weltgemeinschaft bei einer UN-Klimakonferenz zur Abkehr von fossilen Brennstoffen auf. Doch der zuvor von mehr als 100 Staaten geforderte klare Ausstieg kommt in dem in Dubai verabschiedeten Abschlusstext nicht vor.

Der Konferenzpräsident Sultan Al-Dschaber erhob sich vor dem Plenum strahlend, applaudierte und sprach von einem „historischen Paket“. Es sei ein robuster Aktionsplan, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Gemeint ist das 2015 international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dies hatten viele Klima-Experten und Umweltschützer zuvor in Zweifel gezogen. In vielen Teilen der Welt ist man über den Ausgang entsetzt.

Doch am Veranstaltungsort selber war in den vergangenen Tagen nicht immer etwas von der Aufregung zu spüren. Der Ort hat Kräutergärten und zwitschernde Vögel. Er hat luftige, schattige Außenbereiche und gepolsterte Gehwege. Es gibt wild gestaltete Gebäude mit glänzenden dreieckigen Panzern und Bonbonstreifen. Es gibt Food Trucks, die frische Säfte und Tofu Banh Mis servieren, und Verkäufer, die getrocknete Datteln und kostenlosen Kaffee aus vergoldeten Kannen anbieten.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Luxus hinter den Kulissen sollte Verhandlungen zu fossilen Energien angenehmer machen

Der Gipfel ist ein Sammelsurium von Widersprüchen, angefangen bei der Tatsache, dass die Verhandlungen - die sich weitgehend auf die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursachten Probleme konzentrieren - in einem Land mit riesigen Ölvorkommen stattfinden. Es gab eine Sitzung, in der es darum ging, „das Erlebnis Yachting verantwortungsvoller und nachhaltiger zu gestalten“. Es gab Proteste gegen Delegierte, die in Privatjets anreisten, und mehr als 2.000 Öl- und Gaslobbyisten waren anwesend.

All dies hat die tiefe Skepsis genährt, dass diese drei Jahrzehnte alten jährlichen Klimagespräche aus dem Ruder gelaufen und zu groß und zu inszeniert geworden sind. Viele Teilnehmer befürchteten, dass die Veranstaltung in diesem Jahr mit einer Rekordzahl von 84.000 Teilnehmern, darunter nicht nur Lobbyisten, sondern auch Aktivisten, Journalisten und Minister, ganz zu schweigen von dem einen oder anderen Kardinal oder König, an ihre Grenzen stoßen würde.

Aber es hat sich gezeigt, dass die VAE, bewaffnet mit dem tiefen Wunsch, ihre Kompetenz unter Beweis zu stellen, sehr geschickt im Management solcher Veranstaltungen sind. Alle wichtigen Dinge funktionieren einwandfrei - es gibt Internet, Wasser, Übersetzungsdienste - und viele Teilnehmer, auch wenn sie dem Ölreichtum der VAE misstrauen, geben zu, dass sie von dem Veranstaltungsort, den dieser Reichtum ermöglicht hat, begeistert sind.

Das ist etwas ganz anderes als der letztjährige Gipfel im ägyptischen Sharm el-Sheikh, wo es keine Lebensmittel und kein Wasser mehr gab und die Delegierten hungrig und schlecht gelaunt zurückblieben. Rohe Abwässer flossen durch eine Straße am Veranstaltungsort, was einige Delegierte als Metapher für die gesamte Erfahrung ansahen.

Cop28 in Dubai: Führt eine angenehme Umgebung zu freundschaftlicheren Verhandlungspartnern?

Dieser Kontrast macht die COP28 zu einem Testfeld für mehrere Fragen. Führt eine relativ angenehme Umgebung zu freundschaftlicheren Verhandlungspartnern? Und ist es wahrscheinlicher, dass einvernehmlichere Verhandlungspartner eine Einigung erzielen, die dem Planeten wirklich hilft?

„Ich glaube nicht, dass es eine COP gegeben hat, die mit dieser vergleichbar war“, sagte Mohamed Adow, der Direktor von Power Shift Africa. „Es schafft definitiv ein besseres Umfeld für die Verhandlungsführer. Alles, was dazu beiträgt, es einfacher zu machen, ist von großer Bedeutung.

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Unterschiede zwischen den Nationen zu groß sind - egal in welchem Rahmen. Die Industrieländer haben sich mit einigen ölabhängigen Ländern, insbesondere mit Saudi-Arabien, heftig darüber gestritten, ob sie einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe fordern sollen oder nicht.

Der Textentwurf, der am Montagabend eintraf, sorgte wegen seiner abgeschwächten Formulierung zu fossilen Brennstoffen für Aufruhr. Die Europäer nannten ihn inakzeptabel und ein Verhandlungsführer eines Inselstaates war den Tränen nahe. Als die Gespräche, die am Dienstag enden sollten, in die letzten Stunden gingen, versuchten die Unterhändler, die Nächte durchzumachen, um zu verhandeln und Kompromisse zu finden.

Wenigstens gibt es eine Fülle von Plüschsofas, falls sie mal zusammenbrechen müssen.

„Der Cadillac unter den Cops“: Teilnehmer waren körperlich in bester Verfassung

Beobachter der COP sagen jedoch, dass die Teilnehmer in einer besseren mentalen und körperlichen Verfassung als sonst in die Endphase gehen. Ein Teilnehmer nannte sie den Cadillac unter den COPs“. Viele der Vegetarier unter den Klimaschützern lobten die Optionen an den Essensständen, die ihr „pflanzliches“ Menü anpriesen. Zwei Delegierte, die in der Schlange für einen Kaffee standen, machten sich aus dem Staub, als sie hörten, dass der Stand keine Hafer- und Mandelmilch mehr hatte.

„Ich hatte einen Rote-Bete-Smoothie. Mein Blutdruck ist niedrig“, sagte Mark Brownstein, Senior Vice President für die Energiewende beim Environmental Defense Fund.

Da weniger als 48 Stunden bis zum offiziellen Ende der Gespräche blieben, hatten die Teilnehmer Zeit, sich an einem der wenigen Orte des Veranstaltungsortes, an dem Alkohol ausgeschenkt wird, dem Nachtleben hinzugeben - einer protzigen Hotelbar mit Plüschkabinen und einer Tischtennisplatte. Einer derjenigen, die sich einen Schläger schnappten: der Leiter der COP-Delegation Venezuelas, Umweltminister Josue Lorca.

Der Veranstaltungsort gleicht eher einer ganzen Stadt, einer künstlerischen Darstellung, die zum Leben erweckt wurde, mit verschiedenen Gruppen, die auf Bänken zwischen Gebäuden sitzen, die sich über eine dreiviertel Meile erstrecken. In der Mitte, neben dem Hotel und einem Restaurant mit emiratischer Küche, befindet sich eine ätherische Kuppel, die wie ein gerade gelandetes Raumschiff aussieht. Aus Lautsprechern ertönt meditative Musik.

„Ich glaube, das ist alles Absicht. Es ist fast so, als wollten sie, dass man zur Ruhe kommt“, sagte Alice de Moraes Amorim Vogas, eine Expertin für Klimapolitik aus Brasilien, die draußen unter einem Baum sitzt. „Das habe ich bei keiner anderen COP erlebt.

Veranstaltungsort und Ergebnisse: Laut Cop-Veteranen gibt es einen Zusammenhang

Viele COP-Veteranen sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Organisation der Veranstaltung und dem Ergebnis gibt. Die COP15 in Kopenhagen, eine der berüchtigtsten Fehlschläge in der Politikgestaltung, wurde ebenfalls für ihr mühsames Management kritisiert, mit langen Schlangen, die die Menschen manchmal stundenlang in der Kälte stehen ließen. Die bahnbrechende COP21, die zum Pariser Abkommen führte, fand an einem Veranstaltungsort statt, der mit kostenlosem U-Bahn-Zugang und fröhlichen, englischsprachigen Freiwilligen erreichbar war.

„Keine der vorangegangenen COPs war so gut organisiert“, sagte der ehemalige Vizepräsident Al Gore zu dieser Zeit.

Die COP28 findet an einem Ort statt, der bis vor kurzem (2016) noch eine Wüste war. Das Land verwendete 7 Milliarden Dollar, um Sanddünen in ein Gelände für die Weltausstellung 2020 zu verwandeln - die schließlich durch die Pandemie um ein Jahr verschoben wurde - und die Broschüren über den Ort haben die Art von utopischem Ton, den man normalerweise in einem Science-Fiction-Roman findet. Sie beschreiben einen Ort, der „den menschlichen Fortschritt vorantreiben“ kann und an dem die klugen Köpfe der Zukunft Inspiration finden können. Und natürlich ist von Nachhaltigkeit die Rede - eine zweifelhafte Behauptung, wenn man bedenkt, dass die VAE einen der größten CO2-Fußabdrücke der Welt haben.

Der neue Veranstaltungsort hat jedoch auch einen Nachteil: seine Weite, die die zufälligen Verbindungen, die oft den Abschluss eines Geschäfts besiegeln, verhindern kann. Ein Teilnehmer kann sich leicht in den Reihen der Pavillons verirren, mit einer endlosen Liste von klimabezogenen Panels in B3-31 oder B6-73. Selbst die Gebäude, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen, haben zu kämpfen. Für die COP28 übernahm Äthiopien die Verwaltung eines eleganten weißen, halbmondförmigen Gebäudes in der Nähe eines zentralen Teils des Veranstaltungsortes und verwandelte es in ein De-facto-Museum - Plakate, die das Umweltmanagement des Landes anpreisen, einheimische Topfpflanzen an der Wand, eine Kunstgalerie, in der äthiopische Kunst für bis zu 2.500 Dollar verkauft wird.

An manchen Vormittagen hat ein Besucher den Ort fast für sich allein. „Diese Bäume wurden vor zwei Monaten [aus Äthiopien] eingeflogen“, sagte Shalom Gebredingel, als er einen Reporter der Washington Post auf einen kurzen Rundgang durch einen Garten im Freien führte.

Zu Beginn der zweiwöchigen COP tauschten viele Teilnehmer ihre dünn besohlten Kleider gegen Turnschuhe aus. Inga Fritzen Buan, die leitende Beraterin des World Wildlife Fund Norway für Klima und Energie, sagte, dass sie an manchen Tagen mehr als 20.000 Schritte gemacht habe, was etwa 10 Meilen entspricht. Ältere Teilnehmer oder solche mit körperlichen Problemen können sich mit Golfwagen fortbewegen. Die verstreuten Proteste hatten es schwer, Aufmerksamkeit zu erregen, zum Teil weil der Veranstaltungsort so weit verstreut ist. „Es ist größer als jeder Flughafen“, sagte sie.

Fritzen Buan, der an 14 COPs teilgenommen hat, sagte, die VAE schienen ihre Gastgeberrolle als „Startschuss“ zu nutzen, um als „internationaler Akteur“ aufzutreten. In einer Zeit, in der einige Ölproduzenten als unverantwortlich und obstruktiv dargestellt werden, versuchen die VAE mit diplomatischer Extravaganz, sich Wohlwollen zu verschaffen. „Es ist eine Prestigesache“, sagte sie.

Ergebnisse der UN-Klimakonferenz sorgen für Frust bei vielen Teilnehmern

Letztendlich wird die COP an ihrem Ergebnis gemessen werden, und UN-Generalsekretär António Guterres sagte, eine der Voraussetzungen für den Erfolg sei ein Konsens über den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Der Präsident der COP28, Sultan Al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat sich verpflichtet, die Veranstaltung pünktlich zu beenden: um 11 Uhr Ortszeit am Dienstag. Doch die meisten COPs haben die Frist um Stunden oder sogar Tage überschritten, da die Verhandlungsführer an die Grenzen ihrer eigenen Ausdauer stoßen. Die längste COP dauerte 44 Stunden nach Ablauf der Frist. Sollte die diesjährige Veranstaltung diesen Rekord brechen und bis Freitag dauern, werden die Teilnehmer noch einmal einen Ortswechsel erleben.

Auf der Messe wird es eine weihnachtliche „Winterstadt“ geben, eine kostenpflichtige Veranstaltung mit Spielzeug aus wiederverwendeten Materialien, in der der Weihnachtsmann in einem „energieeffizienten“ Haus lebt. „Der Nordpol schmilzt“, heißt es auf der Website der Veranstaltung, „und wir haben keine Zeit zu verlieren“.

Maxine Joselow und Tim Puko, Dubai, haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zum Autor Chico Harlan ist der globale Klimakorrespondent der Washington Post. Zuvor war er Büroleiter der Post in Rom und berichtete über Südeuropa und die katholische Kirche. Er war auch Mitglied des Finanz- und des nationalen Unternehmensteams der Post sowie Leiter des Ostasien-Büros.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 13. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.