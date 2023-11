Nach Verfassungsgerichts-Klatsche: Union könnte für 2024 nachlegen – „nächste Falle“

Von: Lisa Mariella Löw

Drucken Teilen

CDU und CSU sehen die Ampel auch beim Haushalt 2024 auf Abwegen. Eine erneute Verfassungsklage scheint möglich.

Berlin – Auch nach der langen Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2024 rügt die oppositionelle Union weiterhin einen verfassungswidrigen Entwurf der Ampel. CDU und CSU verweigerten in der Sitzung die Mitarbeit an der Korrektur nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wie die Wirtschaftswoche berichtete. Dennoch will die Ampel-Koalition den Haushalt am 1. Dezember beschließen.

Union-Haushälter Christian Haase (CDU) sieht die Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils noch nicht abschließend geklärt. Das höchste deutsche Gericht hatte eine Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt von 2021 für nichtig erklärt. Die Kredite waren zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden, wurden dann aber in ein Sondervermögen für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft verschoben.

Lindner auf Abwegen? Union hält Finanzierung der Ampel-Mehrausgaben für fragwürdig

Nun stehen die Milliarden nicht zur Verfügung. Die Ampel-Fraktionen wollten aber ohne Einsparungen den Etat für 2024 beschließen, kritisierte Haase. „Die laufen quasi sehenden Auges in die nächste Falle rein. Der nächste Haushalt ist, wenn sich nichts ändert, unserer Meinung nach verfassungswidrig.“

Der haushaltspolitische Sprecher von CDU/CSU, Christian Haase, kritisiert das Vorgehen der Ampel-Koalition beim Bundeshaushalt 2024. © Christoph Soeder/dpa

In der sogenannten Bereinigungssitzung hätten die Ampel-Fraktionen keine Sparmaßnahmen beschlossen, sondern „noch mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen“, sagte Haase: „Wir haben zusammengerechnet, dass die Ampel gestern 32,5 Milliarden mehr Ausgaben beschlossen hat.“ Wie das angesichts des Urteils finanziert werden solle, sei fragwürdig. Der CDU-Politiker kritisierte auch, dass fast nur sogenannte konsumptive Ausgaben beschlossen worden seien, also „nichts womit die Wirtschaft in Schwung gebracht wird oder Investitionen für Schienen und Straße“.

Das Bundesverfassungsgericht habe „quasi dem Haushalt die Beine weggezogen“. Es habe nicht nur ein 60 Milliarden Euro großes Loch in das Sondervermögen mit Programmen für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft gerissen. Die Richter hätten auch generell untersagt, sich in einem Krisenjahr über Kredite Geld zurückzulegen und dieses irgendwann später auszugeben. Davon sei aus Sicht der Union nicht nur das Klima-Sondervermögen, sondern auch der Sondertopf für die Energiepreisbremsen betroffen.

Ampel-Koalition sauer: Union habe Mitarbeit beim Haushalt verweigert

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Die Bundesregierung prüft derzeit, ob das Urteil noch weitreichendere Folgen auch für andere schuldenfinanzierte Sondervermögen hat. Die Haushälter wollen daher vorsichtshalber auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds sperren, aus dem unter anderem die Energiepreisbremsen gezahlt werden. Die oppositionelle Union hält es nicht für seriös, unter diesen Umständen überhaupt schon einen Haushalt zu beschließen – und stellte deshalb laut dem Wirtschaftswoche-Bericht im Ausschuss keinen einzigen inhaltlichen Änderungsantrag.

Die Chef-Haushälter der Ampel-Koalition kritisierten das scharf: „Die Union hat sich heute Nacht der Mitarbeit leider verweigert”, erklärten sie nach Ende der Sitzung. „Erst hat sie versucht, die Sitzung abzusagen und dann hat sie keinen einzigen Änderungsantrag zum Bundeshaushalt gestellt“, monierten Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP). Sie forderten die Union auf, „verantwortungsvoll mit dem Urteil und dessen Folgen umzugehen, statt die Arbeit im Parlament einzustellen“.

Union will Verfassungsklage gegen Haushalt der Ampel-Koalition einreichen

CDU und CSU erwägen wegen ihrer rechtlichen Bedenken nun eine Verfassungsklage gegen den Haushalt des Bundes für 2024, wie AFP berichtet. Haase sagte aber auch, die Union wolle zur Einschätzung der Rechtslage zunächst die für Dienstag (21. November) angesetzte Sachverständigenanhörung im Haushaltsausschuss abwarten.

Erst dann werden auch Informationen darüber vorliegen, wie stark sich der Bund im kommenden Jahr neu verschuldet und wie viel Geld insgesamt ausgegeben wird. Der Bundestag soll den Haushaltsentwurf in der Sitzungswoche vom 27. November bis 1. Dezember dann endgültig verabschieden.

Haase warf der Koalition vor, das Haushaltsgesetz unbedingt noch in diesem Jahr durchdrücken zu wollen. „Das ist wie auf der Titanic, wo zum Schluss nochmal ordentlich etwas mitgenommen wird und jetzt spielt die Kapelle“, sagte der CDU-Politiker. Der Eisberg, gegen den die „Ampel“ gefahren sei, sei in diesem Bild das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. (Lisa Mariella Löw mit Material von dpa und AFP)