Schützenhilfe für Ampel-„Bettvorleger“ Pistorius: Union will Bundeswehr-Milliarden-Plan retten

Von: Nils Hinsberger

Verteidigungsminister Pistorius fordert zusätzliche zehn Milliarden Euro für die Bundeswehr. Unterstützung erhält er von der CDU.

Berlin – Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) forderte bereits zu Beginn seiner Amtszeit weitere zehn Milliarden Euro für die Bundeswehr - ungeachtet des damals frisch genehmigten 100-Milliarden-Sondervermögens. Die aktuelle Haushaltsplanung der Ampel-Regierung sieht aber nur 1,7 Milliarden Euro vor. Dagegen will nun die Union vorgehen und den Verteidigungsminister unterstützen.

10 Milliarden Euro mehr fordert Verteidigungsminister Pistorius für die Bundeswehr. Unterstützt wird er dabei von der CDU. © Marcus Brandt/dpa

CDU für einen Wehretat von 60 Milliarden Euro

Wie der Spiegel berichtet, wollen die Haushaltspolitiker der CDU und CSU in der sogenannten Bereinigungssitzung beantragen, den Wehretat auf 60 Milliarden Euro zu erhöhen. 2023 lag die Finanzierung der Bundeswehr bei 50,1 Milliarden. Die nun geplante Erhöhung um 1,7 Milliarden ist aus Sicht der Unionsparteien zu wenig.

Die Schwesterparteien wollen dem Bericht zufolge mit den geforderten 10 Milliarden Euro extra vor allem die Rüstungs- und Forschungsvorhaben der Bundeswehr finanzieren, ohne dass dafür Geld aus dem Sondervermögen herhalten muss. Insbesondere wolle man die Munitionsbeschaffung finanzieren. Dazu fordere die Union insgesamt sogar 30 Milliarden Euro über mehrere Jahre hinweg.

Union will beantragen, „was Pistorius von der Ampel nicht bekommen hat“

Damit setze sich die Partei für das ein, was die Regierung ihrem Verteidigungsminister verwehre, erklärte Haushaltspolitiker Ingo Gädechens (CDU) dem Spiegel. Pistorius‘ Forderungen seien richtig gewesen, stellte er klar. Der Verteidigungsminister sei aber „als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet“.

Haushaltspolitiker Ingo Gädechens setzt sich mit der CDU und CSU für mehr Geld für die Bundeswehr ein. Er wirft der aktuellen Regierung ein Festhalten am Sparkurs vor. © Hans-Jörg Meckes

Der Vorwurf der CDU lautet, dass die Ampel-Regierung am Sparkurs bei der Bundeswehr festhalte. Nach dem Ausschöpfen des Sondervermögens werde ein „finanzielles Desaster“ immer wahrscheinlicher, warnte Gädechens. Er sehe die Anträge der CDU und CSU als letzte Chance für einen ausreichenden Bundeswehrhaushalt. Man wolle bei der Haushaltssitzung am Donnerstag (16. November), in der der Bundesetat für 2024 festgelegt wird, einen letzten Versuch unternehmen, die Forderungen des Verteidigungsministers in die Tat umzusetzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will Zwei Prozent-Ziel „dauerhaft gewährleisten“

Bundeskanzler Olaf Scholz sicherte der Bundeswehr kürzlich noch deutlich mehr Geld zu. Auf einer Bundeswehrtagung bekannte er sich außerdem zu dem von der Nato geforderten Ziel, die eigenen Militärausgaben auf dauerhaft zwei Prozent des Brutto-Inlandsprodukts zu erhöhen. Das Sondervermögen sei nur der erste Schritt in diese Richtung. (nhi)