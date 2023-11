Union will Sexkauf verbieten – Grüne lehnen ein Verbot ab

Von: Leonie Hudelmaier

Das Positionspapier der Union sieht vor, dass nicht die Durchführung sexueller Dienstleistungen, sondern der Kauf als Vergehen bestraft wird. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gut 20 Jahre nachdem Prostitution in Deutschland legalisiert wurde, fordert die Union ein Sexkaufverbot. Zustimmung kommt von der SPD, ablehnend reagieren die Grünen.

Berlin – Leuchtreklamen flimmern in grellem Rot vor den Läden. Herzchen-Symbole und verschnörkelte „Girls“-Schriftzüge lassen schnell erahnen, was es hinter verschlossenen Türen zu kaufen gibt: Sex mit Frauen.

Mit dem Prostitutionsgesetz der damals rot-grünen Koalition ist Prostitution in Deutschland seit 2002 nicht mehr sittenwidrig – genau genommen legal. Damit sollte die soziale und rechtliche Lage von Prostituierten geschützt werden. Seither gehören Rotlichtviertel mit ihren Straßenstrichs und Bordellen zum Straßenbild vieler deutscher Städte. Das will die Union jetzt ändern.

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag will Sexkauf komplett verbieten. Das heißt: Derjenige, der die Leistungen einer Prostituierten in Anspruch nimmt, sprich der Freier, soll bestraft werden. Die Prostituierte selbst soll dagegen straffrei bleiben. Ziel sei es damit „menschenunwürdige Zustände in der Prostitution“ zu beenden, wie es in einem Positionspapier der Union heißt, das Ippen.Media vorliegt.

Union: Seit 2002 hat sich die Situation für Frauen drastisch verschlechtert.

Für die Union ist das einstige Ziel der Liberalisierung von Prostitution, nämlich der Schutz von Frauen, verfehlt worden. Seit 2002 habe sich die Situation für Frauen „drastisch verschlechtert“, heißt es in dem Papier. „Anstelle der Prostituierten haben vor allem Zuhälter und Betreiber von Bordellen, FKK-Clubs und Laufhäusern enorm profitiert.“

Unionsfraktionsvize Dorothee Bär hat sich dem Thema schon im bayerischen Wahlkampf angenommen. Im September forderte sie bereits ein Sexkaufverbot. „Deutschland hat sich zum Bordell Europas entwickelt“, beklagte sie. Diese Woche bekam die CSU-Politikerin dann Rückendeckung von ihrer Fraktion, die das Positionspapier beschlossen hatte.



Als Lösung präsentiert die Fraktion das „Nordische Drei-Säulen-Modell“. Dies sieht vor: Präventions- und Ausstiegsangebote zu fördern, Opferschutz und Bestrafung von Sexkauf zu etablieren und dieses Verbot vor Ort durchzusetzen. Dieses Modell existiert vor allem – wie der Name schon sagt – in den nordischen Ländern Europas. Norwegen, Island, Irland, Schweden. Als erstes Land führte Schweden 1999 ein Sexkaufverbot ein, drei Jahre später legalisierte Deutschland die Prostitution.

Studie: 26 Prozent aller deutschen Männer kaufte schon mal sexuelle Handlungen.

Während 26 Prozent aller deutschen Männer mindestens einmal in ihrem Leben sexuelle Handlungen kauften, sind es in Schweden sieben Prozent. Das ergab eine deutsch-schwedische Umfrage der Institute Novus und Norstat. Ende 2022 waren laut Behörden 28 280 Prostituierte (4500 in Bayern) gemeldet. Der Verband deutscher Laufhäuser schätzt die Zahl auf 60 000. Die Organisation Doña Carmen, die sich für Prostituierte einsetzt, geht von 90 000 aus. Die Dunkelziffer dürfte enorm sein.



2017 lenkte die Große Koalition aus Union und SPD mit einem Schutzgesetz für Prostituierte noch einmal ein. Die Rufe nach einem Sexkaufverbot bleiben aber – auch in der SPD. „Als bayerische SPD-Frau freue ich mich über den Vorstoß der CDU/CSU in Sachen Nordisches Modell und teile die Inhalte“, sagt Maria Noichl, Bundesvorsitzende der SPD-Frauen Ippen.Media. Allerdings sei die Haltung der SPD-Frauen uneindeutig. Während laut Noichl Bayern und Baden-Württemberg das Nordische Modell unterstützen, würden Schleswig-Holstein oder Berlin das derzeitige liberale Modell befürworten, ohne jedoch aktuelle Problemstellungen zu leugnen. Leni Breymaier, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, gründete vor rund vier Jahren einen Arbeitskreis, um das Nordische Modell voranzutreiben.

Grüne: Sexarbeitende werden in die Illegalität gedrängt.

Die Grünen dagegen lehnen ein Sexkaufverbot ab. Die Union mache es sich mit ihrer Forderung zu einfach, sagt die frauenpolitische Sprecherin Ulle Schauws unserer Zeitung. „Ein Verbot würde die Situation von Prostituierten nicht verbessern. Im Gegenteil werden Sexarbeitende damit in die Illegalität gedrängt, die Gewalt steigt und der Zugang zu Hilfsangeboten wird maßgeblich erschwert“, sagt die Grünen-Politikerin. Dies würde man in Schweden und Irland sehen.



Vielmehr würden die Grünen auf mehr Schutz, Hilfsangebote und Beratungen setzen, erklärt Schauws. Auch die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus erteilt dem Unions-Vorschlag eine Absage. Es gebe aktuell keinen Grund, das Gesetz zu ändern, denn noch bis 2025 werde es evaluiert. Spätestens dann wird die Debatte wohl wieder hochkochen.