Ex-BND-Mann über Nationale Sicherheitsstrategie: „Wer redet, schießt nicht“

Von: Markus Bickel

Gerhard Conrad, früherer Leiter des Leitungsstabs des Bundesnachrichtendiensts (BND) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der frühere Leiter des Leitungsstabs des Bundesnachrichtendiensts (BND), Gerhard Conrad, plädiert für einen ressortübergreifenden, an den Bundessicherheitsrat angedockten Analysestab, um die Koordination von militärischen und zivilen Entscheidern zu erhöhen.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 14. Juni 2023.

Das Interview führte Markus Bickel.

Deutschland wird auch künftig keinen Nationalen Sicherheitsrat bekommen. Ist das bedauerlich – oder ist das Bundeskanzleramt nicht ohnehin der richtige Ort, um die in Krisensituationen notwendige Koordination mit den Fachministerien und den Bundesländern zu koordinieren?

Gesamtstaatliches Handeln muss ressortübergreifend und unter Berücksichtigung der föderalen Ordnung der Bundesrepublik koordiniert werden. Der sachlogisch wie verfassungsmäßig unstrittige Ort hierfür ist das Bundeskanzleramt, das ja auch der organisatorische Rahmen für Kabinettssitzungen und -entscheidungen ist. Aus den gleichen Erwägungen heraus ist auch in anderen Staaten der Nationale Sicherheitsrat dem Regierungschef zugeordnet. In Deutschland wäre ein Bundessicherheitsrat rechtlich wie organisatorisch gesehen ja auch nichts anderes als ein Kabinettsausschuss mit leistungsstarkem Unterbau für Lagefeststellung und Lagebeurteilung, der die Entscheidungen des Kabinetts vorbereitete.

Wie sollen wir uns das vorstellen?

Eigentlich ist es recht banal: Bekanntlich besteht bereits seit langem ein Bundessicherheitsrat (BSR) in genau dieser Funktion als Kabinettsausschuss, der ursprünglich schon einmal für die Koordination von Gesamtverteidigung, also dem Zusammenwirken von militärischen und zivilen Kräften, eingerichtet worden war. Erst seit den 70er Jahren wurden dessen Beratungen im Wesentlichen nur noch auf Fragen des Rüstungsexports beschränkt. Allein schon eine erneute Änderung der Geschäftsordnung würde da weiterhelfen. Wichtig wäre es allerdings zugleich, einen dem BSR nachgeordneten, ressortübergreifenden Analysestab zusammenzustellen, der die erforderlichen Lagefeststellungen und -beurteilungen zeitgerecht erstellt und dem BSR zur Diskussion und Entscheidungsvorbereitung vorlegen kann. Erfahrungswerte hierfür gibt es bereits und sind bekannt, auf denen man aufbauen könnte.

Wo bleiben da die Nachrichtendienste?

Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz zählen mit ihren Kapazitäten zur Lagefeststellung und Lagebeurteilung seit jeher zum Kernbereich der Entscheidungsprozesse zu allen Fragen von innerer und äußerer Sicherheit, Verteidigung, Außen- und Sicherheitspolitik. Das würde in einer erweiterten Struktur auch notwendig so bleiben, wenn sie sich nicht noch weiter akzentuieren.

Verstehen Sie den Ärger der Länder darüber, in die Nationale Sicherheitsstrategie nicht ausreichend eingebunden worden zu sein?

Wenn die Nationale Sicherheitsstrategie originäre Länderbelange wie innere Sicherheit bis hin zum Katastrophenschutz berühren soll, dann müssen die Länder mit ins Boot. Auch das sollte nach über 70 Jahren Föderalismus eigentlich keine Überraschung für alle Beteiligten sein.

Die britische Regierung hat erst im März eine neue Sicherheitsstrategie vorgelegt. Sie haben lange die BND-Residentur in London geleitet, was kann Deutschland von Großbritannien in Sachen Sicherheit und Verteidigung lernen?

Den politischen Willen und die administrative Fähigkeit, Fragen der nationalen Sicherheit als gesamtstaatliche, parteiübergreifende Aufgabe zu verstehen und auch so zu behandeln. Nationale Sicherheit sollte keinesfalls Verhandlungssache im freien Spiel der Kräfte zwischen parteipolitisch geprägten, nur durch eine allgemeine Richtlinienkompetenz des Kanzlers moderierten unabhängigen Ressorts und ihren Ministerinnen und Ministern sein. Es wäre gut, wenn hier die von Wolfgang Schmidt, dem Chef des Bundeskanzleramts, einmal konstatierten sicherheitspolitischen „Teenager-Jahre“ der Bundesrepublik Deutschland so rasch wie möglich überwunden werden könnten.

Dezidiert beschäftigt sich die britische Sicherheitsstrategie auch mit Investitionen in neue Rüstungsprojekte, zum Beispiel in Kooperation mit französischen Waffenproduzenten. Ist Deutschland zu pazifistisch, um strategische Debatten über nationale Sicherheitsinteressen auch mit militärisch-industriellem Blick zu führen?

Unter den Aspekten von Verteidigungsfähigkeit und damit einhergehender Notwendigkeit leistungsfähiger Waffen und Rüstungsgüter zweifellos ja. Diese Erkenntnis zählt ja im Rahmen der Zeitenwende inzwischen fast schon zum Gemeingut, in zumindest verbaler Abkehr von der Sicherheitspolitik nach dem Pippi Langstrumpf-Prinzip – „Ich mach‘ mir die Welt, wie sie mir gefällt“. Hier scheinen sich neue Güterabwägungen zu entwickeln, die auch eine tragfähigere Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern in Entwicklung, Produktion, aber eben auch in der Weitergabe von Waffen, ermöglichen.

Der Dreiklang der deutschen Sicherheitsstrategie lautet wohl auf Wehrhaftigkeit/Resilienz/Nachhaltigkeit. Was fehlt Ihnen dabei, ist die Schwerpunktsetzung richtig?

Ich würde als vierte Kategorie auf jeden Fall noch Gesprächsfähigkeit hinzufügen. Wer redet, schießt nicht, muss das jedoch mit Aussicht auf Erfolg im Rahmen von Selbstverteidigung oder völkerrechtlich mandatierter Nothilfe tun können, wenn kein friedlicher Ansatz für eine Abwendung des Angriffs gefunden werden kann.

Wie feministisch sollte die künftige deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein?

Wirksame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss gesamtheitlich orientiert und auf eine Überwindung von Konfliktursachen, so insbesondere Diskriminierung und Gewalt aller Art ausgerichtet sein. Allein schon in diesem allgemeinen Rahmen kommt der einen Hälfte der Weltbevölkerung eine ebenso große Bedeutung zu wie der anderen. Aus dieser allgemeinen Gerechtigkeitsmaxime muss Politik feministisch in ihrer Orientierung sein, nicht zuletzt in dem Bestreben, gravierenden Ungerechtigkeiten mit häufig destabilisierenden Konsequenzen entgegenzuwirken.

Gerhard Conrad ist Vorstandsmitglied des Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland. Von 1990 bis 2020 arbeite er für den Bundesnachrichtendienst (BND), unter anderem als Leiter des Leitungsstabs – und als Vermittler bei Gefangenenaustauschen zwischen Israel, der palästinensischen Hamas und der libanesischen Hisbollah, was ihm den Namen „Mr. Hisbollah“ einbrachte.