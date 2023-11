Der Fall von Putins russischem Imperium ist jetzt unausweichlich

Von: Foreign Policy

Teilen

Russlands Präsident Wladimir Putin während einer Ansprache in Moskau. (Archivbild) © IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Putin will Russland zum wieder zum Imperium machen. Doch seinem Reich droht wie vielen vor ihm der Zerfall. Erste Anzeichen gibt es bereits.

Das heutige Russland ist das Ergebnis des Untergangs der Sowjetunion

Unter Wladimir Putins Führung greift die Föderation immer weiter um sich

Die Stärke der gegnerischen Staaten und die Schwächen innerhalb Russlands könnten das Imperium zum Einsturz bringen

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 05. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Die Russische Föderation ist das Produkt des Zusammenbruchs des Sowjetimperiums, so wie die Sowjetunion das Produkt des Zusammenbruchs des russischen Imperiums war. Wenn man sich die lange Geschichte der Imperien ansieht, ist es nicht überraschend, dass das heutige Russland ein Projekt der Reimperialisierung in Angriff genommen hat - den Versuch, so viel wie möglich von seinem früheren Imperium wiederherzustellen. Ebenso wenig überrascht, dass Russlands Versuch scheitern wird.

Die große Mehrheit der scheinbar stabilen Imperien zerfällt mit der Zeit, bis nur noch das imperiale Zentrum übrig ist. Das byzantinische und das osmanische Reich sind perfekte Beispiele für diese Dynamik: Beide verloren immer mehr Territorium, bis von ersterem nur noch der Großraum Konstantinopel und von letzterem nur noch die Ländereien übrig blieben, die zur Türkei wurden. Keiner der beiden Rumpfstaaten unternahm den Versuch einer erneuten Imperialisierung. Das Gleiche galt für die europäischen Kolonialreiche in Übersee: Die Briten zogen sich mehr oder weniger freiwillig und ohne allzu viele Schüsse abzugeben aus den meisten ihrer Besitzungen zurück, während die Niederländer, Franzosen, Portugiesen und Spanier sich mehr anstrengten, um durchzuhalten, aber gegen nationale Befreiungsbewegungen verloren. Alle haben anschließend von einer erneuten Imperialisierung Abstand genommen.



Vor Putins Russland brachen schon einige Imperien plötzlich zusammen

Russland fällt in eine andere, unbeständigere Kategorie des imperialen Niedergangs. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht brechen einige Imperien plötzlich und umfassend zusammen, in der Regel als Folge von Katastrophen, die die formalen Verbindungen zwischen Kern und Peripherie zerreißen. Das kaiserliche Russland, das wilhelminische Deutschland und die Sowjetunion erlitten alle dieses Schicksal. Bis zum plötzlichen Zusammenbruch waren die strukturellen und institutionellen Bindungen zwischen Kern und Peripherie noch lebendig. Noch wichtiger ist, dass die imperiale Ideologie auch nach dem Zusammenbruch noch lebendig war, was zu Versuchen der Eliten des imperialen Zentrums führte, alle oder Teile ihrer früheren Reiche wiederherzustellen.



So schufen die Bolschewiki - die nie einen Hehl aus ihrem Wunsch (und ihrem vermeintlichen Recht) machten, alle Gebiete des Russischen Reiches zurückzuerobern, was selbst Wladimir Lenin als russisch-imperialen Chauvinismus ablehnte - das Reich in Form der Sowjetunion neu und löschten mehr als ein Dutzend neuer unabhängiger Staaten brutal aus, die das Chaos als Chance genutzt hatten, Russlands kolonialem Griff zu entkommen. Die Nazis hingegen versuchten erfolglos, Deutschlands verlorene Gebiete zurückzugewinnen und ein noch größeres Reich zu errichten.



Putin könnte an der Stärke seiner Gegner scheitern

Der Erfolg oder Misserfolg einer Reimperialisierung hängt im Allgemeinen von den Machtverhältnissen zwischen dem Kern, der Peripherie und den intervenierenden Staaten ab. Die Bolschewiki waren militärisch und wirtschaftlich stärker als die meisten ihrer Nachbarn und konnten das Russische Reich wiederbeleben. Die Nazis nahmen es mit zu vielen Gegnern auf und scheiterten. In diesem Punkt ähnelt die Entwicklung des postsowjetischen Russlands stark der des Deutschlands der Zwischenkriegszeit: Auf den deutschen Zusammenbruch 1918 und den sowjetischen Zusammenbruch 1991 folgten in beiden Fällen ein wirtschaftliches Chaos, die Delegitimierung einer neuen Demokratie und die Mobilisierung radikaler Kräfte, die wiederum einen starken Führer hervorbrachten, der die imperiale Ideologie wiederbelebte, die Wiederherstellung des Reiches versprach und Teile des ehemaligen Reiches annektierte, bevor er einen umfassenden Krieg anzettelte.



Zwei andere Imperien sind anschaulich, auch wenn sie nur unvollkommen in das Muster des plötzlichen Zusammenbruchs und der erneuten Imperialisierung passen. Obwohl Polen nach der letzten der drei Teilungen im Jahr 1795 über keinen autonomen Staat verfügte, lebte die imperiale Ideologie des alten polnisch-litauischen Commonwealth weiter und motivierte die polnischen Eliten, in mehreren erfolglosen Aufständen in den 1800er Jahren zu versuchen, das Commonwealth wiederherzustellen. Sobald die polnische Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg wiederhergestellt war, machte sich der neue Staat daran, einige der ehemals kaiserlichen litauischen, weißrussischen und ukrainischen Gebiete zurückzuerobern. Mit der Unterstützung der Entente-Mächte, insbesondere Frankreichs, hatten die Polen Erfolg. Erst eine katastrophale Niederlage gegen Nazi-Deutschland und die Sowjetunion beendete die polnischen Kaiserträume endgültig.



Österreich-Ungarn wurde durch eine katastrophale Niederlage in Stücke gerissen, unternahm aber keinen Reimperialisierungsversuch wie die anderen Fälle in dieser Kategorie. Das Reich war bereits seit einem halben Jahrhundert unaufhaltsam im Zerfall begriffen. Die Ungarn - und später die Tschechen und Polen, unterstützt von den nationalen Bewegungen anderer widerspenstiger Nationalitäten - erreichten, dass Wien ihnen so viel Macht übertrug, dass führende österreichisch-ungarische Politiker sogar die Umwandlung des Reiches in eine Föderation halbautonomer Staaten diskutierten. Die Niederlage im Ersten Weltkrieg kappte die Beziehungen Wiens zu seinen Randgebieten, von denen ein Großteil sofort die Unabhängigkeit anstrebte. Österreich unternahm keinen Versuch, sich wieder zu imperialisieren, da es über keine ausgeprägte imperiale Ideologie, keine schlagkräftige Armee und keine starke Wirtschaft verfügte. Auch seine Regierung war in Aufruhr. Die ungarischen Eliten hatten ebenso keine imperialen Pläne und beschränkten ihre Ambitionen auf die Revanche ungarischer Gebiete, die von den westlichen Alliierten an die Tschechoslowakei, Rumänien und das neue Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen abgetreten wurden.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Aufstieg und Niedergang des russischen Imperiums

Russlands Karriere als Imperium - in Form des kaiserlichen Russlands, der Sowjetunion und der Russischen Föderation - begann im 14. Jahrhundert mit der unerbittlichen Expansion des Großfürstentums Moskau, erreichte ihren totalitären Höhepunkt im 20. Jahrhundert mit der Unterwerfung Mittel- und Osteuropas und ging um 1990, als sich die osteuropäischen Satellitenstaaten loslösten und die nicht-russischen Sowjetrepubliken unabhängig wurden, steil bergab. Selbst in ihrer verkleinerten Form ist die Russische Föderation - erst quasi-demokratisch, dann autoritär, heute faschistisch - die Erbin eines riesigen inneren Imperiums, in dem Dutzende von eroberten und kolonisierten nicht-russischen Völkern immer noch innerhalb ihrer Grenzen gefangen gehalten werden.



Der Politikwissenschaftler Rein Taagepera hat die territorialen Gewinne und Verluste vergangener Imperien grafisch dargestellt. Es überrascht nicht, dass die Diagramme Parabeln ähneln: Imperien entstehen, bestehen und fallen dann. Ebenso wenig überraschend ist, dass Imperien, die es schaffen, bis zur Persistenzphase zu überleben, im Allgemeinen Jahrhunderte überdauern. Diejenigen, die schnell untergehen, tun dies in der Regel, nachdem ihre Gründer schnelle militärische Erfolge erzielt haben und dann sterben, was das entstehende Reich in eine Krise stürzt. Das sich ausbreitende, nicht konsolidierte Reich Alexanders des Großen ist das klassische Beispiel für diese Dynamik.

Putins politische Karriere in Bildern Fotostrecke ansehen

Die mal breiten, mal schmalen Parabeln sind nie glatt - nicht einmal in der scheinbar stabilen Beharrungsphase. Stattdessen ähneln sie den Bewegungen an der Börse: ein ständiges Auf und Ab, das im Laufe der Zeit tatsächlich einen Auf- oder Abwärtstrend markiert. Manchmal können Reiche vorübergehend untergehen, bevor sie wieder aufleben, wie im Fall von Byzanz nach dem Vierten Kreuzzug im Jahr 1204. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis die byzantinischen Kaiser das, was von ihrem Territorium noch übrig war, zurückgewinnen konnten. Das kaiserliche Russland brach gegen Ende des Ersten Weltkriegs zusammen, um dann von den Bolschewiken schnell wiederbelebt zu werden. Die Sowjetunion wiederum fand 1991 ihr Ende und ist bis heute noch nicht wieder auferstanden - allerdings nicht, weil sie es nicht versucht hätte. Russische Truppen halten Teile der Republik Moldau, Georgiens und natürlich der Ukraine besetzt. Weißrussland wurde nach und nach an Russland angegliedert, sodass es zwar nominell noch existiert, aber weitgehend seiner Souveränität beraubt ist und zu einer Mischung aus Vasallenstaat und Kolonie degradiert wurde.

Scheitert Putins Russland an einer wirkungslosen Regierung?

Die Frage, die sich den Russen, ihren Nachbarn und der Welt stellt, ist, ob es dem Reich des russischen Präsidenten Wladimir Putin gelingen kann, die Gebiete, die es faktisch an sich gerissen hat, zu halten und möglicherweise zu erweitern. Oder werden die Überreste des russisch-sowjetischen Imperiums ihren Abwärtstrend fortsetzen, bis die Russische Föderation selbst zerbricht? Ein Blick auf die Faktoren, die für den Aufstieg und den Fall anderer Imperien verantwortlich waren, wird bei der Beantwortung dieser Frage helfen.

Notwendige Voraussetzungen für eine Reimperialisierung sind ein starkes Militär, eine starke Wirtschaft und eine effektive Regierung. Zu den förderlichen Bedingungen gehören bereits bestehende institutionelle Verbindungen zwischen dem imperialen Kern und der Peripherie, äußere Mächte, die der imperialen Expansion entweder gleichgültig oder aufgeschlossen gegenüberstehen, sowie eine autoritäre Herrschaft im Kern. Der letzte Anstoß zum Handeln ist eine imperiale Ideologie, die den Wunsch nach einem Imperium anspornt.

Bedenken Sie jedoch, was mit einem Möchtegern-Imperium geschieht, wenn die drei notwendigen Bedingungen nicht erfüllt sind - selbst wenn die begünstigenden Faktoren und eine imperiale Ideologie vorhanden sind. Wird eine Expansion ohne ein ausreichend starkes Militär und eine tragfähige Wirtschaft angestrebt, führt dies zu einer Überdehnung und zum Scheitern. Ohne eine wirksame Regierung können die für die Expansion erforderlichen anhaltenden Anstrengungen nicht aufrechterhalten werden. Eine Überdehnung und Niederlage - und möglicherweise auch ein Regimewechsel oder ein Staatszerfall - werden wahrscheinlich.



Vergangene Imperien zeichnen Russlands Schicksal

Ein paar Beispiele aus der Geschichte sollen das unvermeidliche Scheitern Russlands bei der Reimperialisierung veranschaulichen. Das westliche Rom erfüllte die drei Bedingungen nicht, es verfiel und brach schließlich zusammen, weil die militärische Schlagkraft nachließ, die Wirtschaft nicht in der Lage war, einen dauerhaften Überschuss zu erwirtschaften, während es unaufhörlichen Barbarenangriffen ausgesetzt war, und die Verwaltung zunehmend ineffektiv wurde. Die östliche Hälfte des Reiches lag weit entfernt von den Hauptinvasionsrouten der Barbaren, aber es gab noch andere Gründe, warum es weitere 1.000 Jahre überlebte. Abgesehen von der Rückeroberung bedeutender Gebiete durch den byzantinischen Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert - Gebiete, die nach seinem Tod schnell wieder verloren gingen - verzichtete das östliche Reich auf den Versuch, seine alten Grenzen zu erreichen. Dazu hätte es sich mit militärisch stärkeren Gegnern wie den Arabern, Seldschuken, Bulgaren und Rus‘ auseinandersetzen müssen. Nicht weniger wichtig war, dass Byzanz ständig von internen Machtkämpfen geplagt war und keine aggressive imperiale Ideologie hatte, sondern sich lieber als Träger des orthodoxen Christentums verstand. Byzanz verwaltete daher seine verbliebenen Besitztümer und verzichtete weitgehend auf eine Übervorteilung. Infolgedessen dauerte sein Niedergang viele Jahrhunderte.



Wladimir Putin: Das Macho-Image des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Die post-osmanische Türkei verzichtete auf eine erneute Imperialisierung, da sich ihre Ideologie von der Treue zum Imperium zur Treue zum Nationalstaat verschoben hatte. Kemal Atatürk säuberte Kleinasien ethnisch von der griechischen Bevölkerung, aber er vermied es, die Grenzen der Türkei auf Griechenland auszudehnen und konzentrierte sich stattdessen auf die Umsiedlung von Türken aus dem ehemaligen Reich in das neue Land. Starke externe Mächte schränkten den neuen Staat ebenfalls ein.



Die europäischen Kolonialmächte in Übersee teilten alle eine imperiale Ideologie, als sie expandierten, aber sie gaben sie auf, als sie nach zwei Weltkriegen, nationalen Befreiungskämpfen und der zunehmenden Verurteilung durch die internationale Gemeinschaft mit ihrer eigenen militärischen und wirtschaftlichen Schwäche konfrontiert waren. Nicht alle gaben ihre Imperien kampflos auf, aber sie versuchten auch nicht, sie wiederzubeleben.



Putin in den Fußstapfen von Nazi-Deutschlands

Nach dem Ersten Weltkrieg behielt Deutschland die aggressiv imperiale Weltmachtideologie bei, die Kaiser Wilhelm II. zu seiner Expansionspolitik motiviert hatte. Trotz des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in der Nachkriegszeit erholte sich die Wirtschaft nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 rasch. Adolf Hitler belebte auch das Militär wieder und setzte eine mächtige Regierung ein. Da die notwendigen Voraussetzungen und die Ideologie vorhanden waren, war es nicht verwunderlich, dass das nationalsozialistische Deutschland sich auf den Weg des Reimperialismus machte. Es hätte erfolgreich sein können, wenn Hitler seine Ambitionen auf die großen Teile Europas beschränkt hätte, die er bis 1941 kontrollierte. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten schuf er jedoch ein Machtungleichgewicht, das die Niederlage unausweichlich machte.



Wie Nazi-Deutschland wird es auch der Russischen Föderation nicht gelingen, erneut zu imperialisieren. Ihr Militär ist nachweislich mittelmäßig, ihre Wirtschaft ist in etwa so groß wie die von Italien oder Texas, und ihre Regierungsführung ist zunehmend ineffektiv und instabil geworden, da die Eliten beginnen, in der aus ihrer Sicht rasch herannahenden Post-Putin-Ära um die Macht zu ringen. Die unmittelbare Zukunft könnte sogar noch schlimmer sein, vor allem wenn das Regime weiterhin von den Launen eines einzelnen Autokraten geleitet wird und technologische Innovationen und Wirtschaftswachstum weiterhin behindert.



Mit einem Wort: Russlands imperiale Bestrebungen sind tot, auch wenn der Kreml das anders sieht. Und der Mann, der für ihre Zerstörung verantwortlich ist, ist Putin. Hätten die Dinge für Russland auch anders laufen können? Hätte Russland der Versuchung der Reimperialisierung widerstehen können? Angesichts der Vitalität seiner imperialen Ideologie und der Stärke seiner institutionellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den ehemaligen Sowjetrepubliken und, zumindest bis vor kurzem, zu den ehemaligen Ostblockstaaten, lautet die Antwort wahrscheinlich nein.

Die Rolle des Westens in Russlands Scheitern

Was sollte der Westen tun? Da das Reimperialisierungsprojekt der Russischen Föderation zum Scheitern verurteilt ist, kann realistischerweise niemand etwas tun, außer den Prozess zu verlängern oder zu beschleunigen, nicht aber ihn aufzuhalten. Ihn zu verlängern bedeutet, das Elend der Nicht-Russen zu verlängern, die für die Wiederansiedlung vorgesehen sind, und das Elend der Russen, die damit beauftragt sind, diese Ziele ins Elend zu stürzen. Alles, was das unvermeidliche Ende der Reimperialisierung beschleunigt, würde Tod und Zerstörung verringern.

Gerade weil die Geschichte der Imperien uns den Untergang des russischen Imperialismus erwarten lässt, ist es für den Westen sinnvoll, sich ein Beispiel an dem Philosophen Karl Marx zu nehmen und „die Geburtswehen der Geschichte zu beschleunigen“. Zum Glück für den Westen, dessen Aufmerksamkeit derzeit von der Krise im Nahen Osten in Anspruch genommen wird, müssen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nur ein wenig mehr tun als das, was sie bereits tun: die Ukraine bei der Befreiung ihrer Gebiete von der russischen Besatzung unterstützen, indem sie ihr die nötigen Waffen liefern - und zwar eher früher als später. Sollte der Westen seine Waffenlieferungen weiter hinauszögern - oder sogar reduzieren -, wird dies den unvermeidlichen Prozess nur verlängern und das Leid vergrößern. So oder so ist die russische Reimperialisierung zum Scheitern verurteilt.

Da Putin all seine Ressourcen und sein politisches Kapital in den Krieg gegen die Ukraine gesteckt hat, bedeutet ein Stopp dort, dass er und sein Reimperialisierungsprojekt überall gestoppt werden. Auch wenn die Niederlage einige in der russischen Elite und Bevölkerung dazu veranlassen wird, Fragen des Imperiums neu zu überdenken, gibt es leider keinen Grund zu der Annahme, dass Russlands imperiale Ideologie ein schnelles Ende finden wird. Vielmehr wird es ein langfristiger Zerfall sein, der dieses Ergebnis garantiert. Russland wird nur dann ein mehr oder weniger normaler, nicht-imperialer Nationalstaat werden, wenn es weiterhin Gebiete verliert, die es besetzt hat, und zwar nicht nur in der Ukraine - eine Aussicht, die durchaus möglich erscheint, wenn Russland den Ukraine-Krieg verliert, das Putin-Regime zusammenbricht und Georgien, Moldawien, Weißrussland und sogar einige der nicht-russischen Völker in der Russischen Föderation beschließen, dem daraus resultierenden Chaos zu entkommen, indem sie ihre besetzten Gebiete zurückerobern oder auf andere Weise die Beziehungen zu Moskau abbrechen. Sollte es zu keiner Niederlage kommen, wird ein militärisch und wirtschaftlich schwaches und schlecht regiertes Russland weiterhin der Ideologie verfallen und erneut versuchen, sich zu imperialisieren - mit Sicherheit mit dem gleichen Ergebnis: Misserfolg, Tod und Zerstörung.

Zum Autor Alexander J. Motyl ist Professor für Politikwissenschaft an der Rutgers University-Newark.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 5. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.