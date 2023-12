US-Wahl 2024: Prominente Unterstützung für Nikki Haley

Nikki Haley während der vierten republikanischen Vorwahldebatte. © Gary Cosby/Imago

Die Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley steigt in den Umfragewerten. Gouverneur Chris Sununu stärkt ihr im Wettstreit mit Trump den Rücken.

Manchester (USA) – Der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu (Republikaner), hat Nikki Haley als Präsidentschaftskandidatin befürwortet und einem begeisterten Publikum versprochen, dass die ehemalige UN-Botschafterin die beste Alternative zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump im ersten GOP-Vorwahlstaat sei.

Gouverneur Sununu: Präsidentschaftskandidatin Haley bringe neue Energie in den US-Wahlkampf

Sununu, ein Kritiker von Trump und beliebter Gouverneur in einem violetten Bundesstaat, sagte am Dienstagabend bei einer Veranstaltung im Rathaus, das Land könne nicht in der Vergangenheit verharren, und plädierte dafür, dass sich die Partei von Trump abwendet und Haley unterstützt, die seiner Meinung nach eine neue Energie in den Wahlkampf eingebracht hat.

„Es ist unglaublich, sie da draußen zu sehen, zu sehen, wie sie mit den Leuten in Kontakt kommt, diesen Schwung zu spüren“, sagte Sununu. „Es ist echt. Es ist greifbar.“

Sununu hat für eine Handvoll republikanischer Kandidaten in den Vorwahlen Wahlkampf gemacht. Er hat angedeutet, dass er einen der Gouverneure im Rennen unterstützen würde - Haley, den ehemaligen Gouverneur von South Carolina, Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, oder den ehemaligen Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.

Haley: Die Nominierung von Trump könne noch abgewendet werden

Doch am Dienstag freute sich Haley über den Sieg und sagte ihren Anhängern, dass sie mit seiner Unterstützung die weithin erwartete Nominierung von Trump abwenden könnten.

Mit Chris Sununu habe ich das Gefühl, dass ich so ziemlich alles erreichen kann.

Eine Umfrage der Washington Post und der Monmouth University vom November deutet jedoch darauf hin, dass eine Unterstützung durch Sununu nur einen begrenzten Einfluss auf das Präsidentschaftsrennen haben könnte.

Vierzehn Prozent der republikanischen Vorwahlwähler sagten, sie würden eher für einen von Sununu unterstützten Präsidentschaftskandidaten stimmen, 80 Prozent sagten, es würde keinen Unterschied machen, und 5 Prozent sagten, sie würden eher nicht für einen von Sununu unterstützten Kandidaten stimmen.

Präsidentschaftskandidat Chris Christie äußert sich immer wieder kritisch zu Trump

„Für mich ändert sich dadurch nichts, aber ich freue mich für sie“, sagte Tom McGrath, ein Wähler aus New Hampshire, der am Dienstagabend an der Veranstaltung in Manchester teilnahm.

McGrath, der im nahegelegenen Merrimack lebt, sagte, er neige zu Haley wegen ihrer außenpolitischen Erfahrung. McGrath sagte, dass er auch DeSantis mag, aber er hat Christie ausgeschlossen, weil er das Gefühl hatte, dass der ehemalige Gouverneur zu kritisch gegenüber Trump und anderen Republikanern war.

Der Sprecher von Christie, Karl Rickett, sagte, die Unterstützung von Sununu sei nicht vergleichbar mit den Bemühungen von Christie, die Wähler zu überzeugen.

Wenn Gouverneur Christie morgen wieder in Londonderry ist, wird er weiterhin die ungeschminkte Wahrheit über Donald Trump sagen und sich diese eine fehlende Stimme und Tausende weitere verdienen.

Haley: Trump sei ein großartiger Präsident für die damalige Zeit gewesen

In der Zwischenzeit äußerte sich ein Berater der Christie-Kampagne, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um private Gespräche zu besprechen, verwirrt über Sununus Entscheidung, Haley zu unterstützen, obwohl sie gesagt hat, dass sie eine Begnadigung von Trump in Betracht ziehen würde und sich weniger kritisch gegenüber dem ehemaligen Präsidenten geäußert hat als Christie.

„Ich denke, das ist einfach Politik“, sagte der Berater. Auf der Veranstaltung am Dienstag lobte Haley Trumps Bilanz und sagte, er sei ein großartiger Präsident für die damalige Zeit gewesen, aber sie sagte, es sei Zeit für das Land und die Partei, weiterzumachen „Kein Drama, keine Rache, kein Gejammer, das ist es, was Sie bekommen werden“, versprach sie den Wählern.

Iowas Gouverneurin unterstützte Ron DeSantis - Trump drohte mit Karriere-Ende

In Iowa hat Gouverneurin Kim Reynolds (R), die den Bundesstaat mit den ersten GOP-Präsidentschaftsvorwahlen des Landes anführt, neben Trump auch einen anderen Kandidaten für die republikanische Nominierung befürwortet. Im vergangenen Monat unterstützte sie DeSantis, woraufhin Trump sie angriff und sagte, dies würde ihre Karriere beenden.

Fünf Wochen vor den Vorwahlen in Iowa scheint es, dass Reynolds‘ Unterstützung einen großen Teil der GOP-Wähler in diesem Bundesstaat nicht von Trump abbringen konnte.

Großer Vorsprung: In Umfragen liegt Trump in Iowa deutlich vor DeSantis

Eine am Montag veröffentlichte Umfrage von NBC News-Des Moines Register-Mediacom Iowa zeigt, dass DeSantis in Iowa nicht näher an Trump herankommt. Der ehemalige Präsident hat dort einen überwältigenden Vorsprung, der seit Oktober nur noch größer geworden ist.

Der Sprecher der DeSantis-Kampagne, Andrew Romeo, sagte in einer Erklärung, dass die Ergebnisse in New Hampshire „erheblich vom Ergebnis in Iowa beeinflusst werden, wo sich die wahre Alternative zu Trump herauskristallisieren wird“.

Sean Van Anglen, ein republikanischer Aktivist in New Hampshire, der mit Sununu befreundet ist, sagte am Dienstag, er habe sich für DeSantis als Kandidaten eingesetzt. Aber er fügte hinzu, dass Haley sich mehr auf den Granite State konzentriert habe und dass er sich wünschte, der Gouverneur von Florida hätte mehr Zeit dort verbracht.

Republikaner in New Hampshire sind mit der Arbeit von Gouverneur Sununu sehr zufrieden

Sununu ist bei den Republikanern in seinem Bundesstaat sehr beliebt. Die Post-Umfrage vom letzten Monat ergab außerdem, dass 81 Prozent der republikanischen Vorwahlwähler in New Hampshire seine Arbeit als Gouverneur gutheißen.

Bei einer Bürgerversammlung in New Hampshire im vergangenen Monat legte Haley zu Beginn einer Frage- und Antwortrunde ihre Hand auf Sununus Rücken und fragte: „Sind Sie schon bereit, mich zu unterstützen?“ Als die Anwesenden sich von ihrem Frühstück abwandten, um zuzusehen und auf Haleys Frage hin zu klatschen, ergriff Sununu das Mikrofon: „Ich komme jeden Tag näher.“

Sununu betonte auf der gleichen Veranstaltung, wie häufig Haley den Bundesstaat besucht, und lobte sie als „Vorreiterin“ bei den Bemühungen, im nächsten November einen siegreichen Kandidaten anstelle von Trump auf die Wahlurne zu bringen.

Sununu: Haley halte Kontakt zu den Menschen und wisse politische Themen umzusetzen

Er sagte auch, dass sie hier in New Hampshire auf einem „mehr als soliden zweiten Platz“ stehe. In einem Interview mit The Post nach dieser Veranstaltung sagte Sununu, Haley treffe „alle richtigen Punkte“.

Es gibt im Moment wirklich keinen anderen Kandidaten, der nicht nur weiß, wie man über eine bestimmte Politik spricht, sondern auch eine Strategie hat, wie man sie umsetzen kann. Und das kommt bei den Leuten hier an. Sie hat also Kontakt zu den Menschen in ganz New Hampshire. [...] Wir werden sehen, wie sich die ganze Sache mit der Unterstützung im Laufe der Zeit entwickelt.

Sununu will nicht für eine fünfte Amtszeit als Gouverneur kandidieren

Sununu sagte im Juli, dass er nicht für eine fünfte Amtszeit als Gouverneur kandidieren werde. Er war als möglicher Kandidat für 2024 gehandelt worden, gab aber im Juni bekannt, dass er nicht in das überfüllte republikanische Präsidentschaftswahlfeld eintreten werde.

In einem Artikel in der Post über seine Entscheidung, sich nicht für die GOP-Kandidatur zu bewerben, argumentierte Sununu, dass es wichtiger sei, dazu beizutragen, dass Trump in den Vorwahlen besiegt wird, als selbst ins Rennen zu gehen. Sununu war auch als möglicher Kandidat für die Präsidentschaftskandidatur genannt worden.

Er sagte Reportern bei einer Veranstaltung von Haley in diesem Monat: „Die Unterstützung an sich ist nicht so wichtig, aber der Nachdruck, die Energie, die man dahinter steckt, die Kampagne, die Botschaften - das ist es, was wirklich zählt und was die Menschen aufrütteln wird.“

Unabhängige Wähler könnten bei den Vorwahlen eine größere Rolle spielen

Er sagte auch, dass er, wenn er einen Kandidaten unterstützen würde, „ihm helfen würde, eine Kampagne zusammenzustellen, ein „ground game““.

Sununu erwähnte insbesondere, dass er dem von ihm ausgewählten Kandidaten dabei helfen würde, unabhängige Wähler im Bundesstaat anzusprechen, eine Gruppe, die bei den Vorwahlen eine größere Rolle als üblich spielen könnte und die sich offen dafür gezeigt hat, Haley zu unterstützen.

US-Wahl 2024: Haley ist in den letzten Monaten in den Umfragen gestiegen

Während Haley in den letzten Monaten in den Umfragen gestiegen ist, insbesondere in New Hampshire, nachdem sie in den Debatten gut abgeschnitten hatte, haben einige Fragen über die Bodenkampagne und die Präsenz ihres Teams in den Bundesstaaten aufgeworfen, die als erstes bei den Vorwahlen dran sind.

In seiner Unterstützungsrede lobte Sununu ihre Arbeit vor Ort im Bundesstaat. Er hatte versprochen, denjenigen, den er unterstützt, dabei zu helfen. Das könnte sich für Haley als vorteilhaft erweisen.

Vor allem in Kombination mit der Unterstützung durch die konservative Interessengruppe Americans for Prosperity (Amerikaner für Wohlstand) Action. Sie ist das politische Flaggschiff des Familienimperiums Koch Industries. Es würde seine „unübertroffene Basisarmee“ einsetzen, um Haley zu unterstützen.

Zu den Autoren Hannah Knowles ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post und berichtet über Kampagnen. Zuvor berichtete sie für die allgemeine Abteilung der Post. Maegan Vazquez ist eine Reporterin für politische Nachrichten. Sie arbeitet seit 2023 für die Washington Post. Dylan Wells ist Kampagnenreporterin bei The Washington Post. Zuvor berichtete sie über den Kongress und Wahlkämpfe bei USA Today, National Journal Hotline und CNN. Meryl Kornfield ist Mitarbeiterin der Politikredaktion der Washington Post.

