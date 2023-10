Prigoschins Spionage-Satelliten: Söldnertruppe Wagner machte Millionen-Deal mit China

Ex-Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit Söldnern am 25. Mai 2023 (Symbolbild). © Press service of Prigozhin/UPI Photo/Imago

Die russische Söldnertruppe Wagner hat mit einem chinesischen Unternehmen einen Vertrag über den Kauf von zwei Beobachtungssatelliten unterzeichnet und sich so Aufklärungskapazitäten verschafft.

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP, die den Vertrag zwischen dem chinesischen Unternehmen Yunze Technology Co. Ltd. und einem Unternehmen aus dem Wagner-Umfeld eingesehen hat. Der Vertrag ist demnach auf November 2022 datiert.

Der Kaufpreis für die beiden Satelliten beträgt laut Vertrag 30 Millionen Euro. Die Vereinbarung umfasst zudem die Belieferung mit hochwertigen Aufnahmen weiterer Satelliten des chinesischen Raumfahrtunternehmens CGST, das derzeit etwa hundert Satelliten betreibt. Der auf Russisch und Englisch abgefasste Vertrag wurde mit der russischen Firma Nika-Frut geschlossen, das zu einem Unternehmen von Ex-Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gehört.

Die Wagner-Gruppe hat lange in der Ukraine gekämpft und ist weiterhin in mehreren afrikanischen Ländern präsent. Prigoschin hatte sich im April während der Kämpfe um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine vor seinen eigenen Leuten damit gerühmt, über Satellitenbilder aus der Region zu verfügen. „Wer außer uns hat in diesem Land Aufklärungssatelliten?“, fragte er damals via Messenger-Dienst Telegram. Nach Informationen aus europäischen Sicherheitskreisen dienten einige der Satelliten-Aufnahmen auch der Vorbereitung des Wagner-Aufstands. Wagner erhielt den Angaben zufolge auch Aufnahmen aus Libyen, dem Sudan, der Zentralafrikanischen Republik und aus Mali.

Die beiden betroffenen Unternehmen äußerten sich auf Anfrage der AFP nicht zu dem Vertrag. Die chinesische Regierung erklärte, sie sei „über diese Angelegenheit nicht informiert“. Die USA hatten Yunze Technology im Februar auf ihre Sanktionslisten gesetzt. cyb