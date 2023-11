Nervöser Außenminister Blinken unzufrieden mit Biden? Republikaner spekulieren anhand von Video

Von: Tadhg Nagel

US-Präsident Joe Biden wird immer wieder vorgeworfen, zu alt für das Amt zu sein. Ein aktuelles Video mit Außenminister Antony Blinken schlägt in die gleiche Kerbe.

Washington – In den sozialen Medien - besonders bei Quellen, die den US-Republikanern nahestehen - machen derzeit Videoaufnahmen die Runde, mit denen das Verhalten von US-Außenminister Antony Blinken gegenüber Präsident Joe Biden unter die Lupe genommen wird. Die Mitschnitte stammen von einem Treffen zwischen Mitgliedern der Biden-Administration und chinesischen Regierungsvertretern. Dabei das absolute Highlight: Ein persönliches Treffen zwischen Biden und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping.

Am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), der diese Woche stattfindet, trafen sich die Vertreter beider Regierungen auf einem historischen Anwesen in der Nähe von San Francisco, Kalifornien, um über die Beziehungen zwischen den USA und China zu sprechen. Diese befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefstand. Es war das erste Treffen der Staatschefs von Angesicht zu Angesicht seit einem Treffen im November 2022 auf Bali in Indonesien.

Konservative Posts auf X stellen Biden infrage: War Antony Blinken „nervös“ über den US-Präsidenten?

Auf den viralen Videos, die kurz nach der Veranstaltung auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurden, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches zu sehen. Antony Blinken sitzt, schweigend und mit neutraler Miene, neben dem US-Präsidenten. Das berichtet das US-Nachrichtenmagazin Newsweek.

Dennoch witterten mehrere Beiträge, in denen das Material gezeigt wurde - unter anderem von der konservativen Nachrichtenagentur The Post Millennial und einem Account des Nationalkomitees der Republikanischen Partei - ein ungewöhnliches Verhalten des Außenministers. Die Behauptung: So wie Blinken auf Biden schaue, sei er „nervös“ oder unsicher über Bidens Handeln gewesen.

The Post Millenial teilte ein 15-sekündiges Video und schrieb angesichts der Blicke von Blinken auf Biden: „Warum schaut Antony Blinken Biden so an?“ Der Account des Nationalkomitees der Republikanischen Partei formulierte ähnlich: „Ein verwirrter Biden schaut zu Antony Blinken, der dann die Presse anweist zu gehen, damit Biden und Xi Jinping sich privat treffen können. Biden sitzt einfach nur da und grinst.“ Im angefügten Video sind jedoch ebenso wenig Beweise für Bidens angebliche Verwirrung auffindbar. Stattdessen wird der Präsident lächelnd und lachend mit Blinken gezeigt. Der Punkt des republikanischen Accounts bleibt unklar.

Joe Biden hat sich zahlreiche Aussetzer geleistet - Ist der US-Präsident zu alt für das Amt?

Auch wenn die Kritik an Joe Biden in diesem Fall unberechtigt scheint, hat sich „Sleepy Joe“ (zu Deutsch: Schläfriger Joe), wie ihn sein Kontrahent Donald Trump oft nannte, in der Vergangenheit mehrere Aussetzer geleistet. Diese führen immer wieder zu Debatten über Tauglichkeit und Gesundheitszustand Bidens, der wegen seines fortgeschrittenen Alters ohnehin unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit steht. Die Republikaner schlachten diese Aussetzer immer wieder für ihren Wahlkampf aus. Hier einige seiner letzten Aussetzer vom letzten Monat:

Joe Biden wiederholte Aussagen über die Unruhen in Charlottesville 2017 und seine Entscheidung, 2020 für das Präsidentenamt zu kandidieren, im Abstand von Minuten und fast wortgleich.

Während einer Rede auf der jährlichen Konferenz der Congressional Black Caucus Foundation im September gab der 80-Jährige den Namen des US-Rappers LL Cool J falsch wider und nannte diesen „Boy“ (englisch: Junge), eine früher gebräuchliche, abwertende Bezeichnung für erwachsene Afroamerikaner.

Biden sagte, er sei bei jeder „Massenerschießung“ in den Vereinigten Staaten dabei gewesen, als er in einer Rede die Einrichtung des Büros für Waffengewaltprävention des Weißen Hauses ankündigte. „Nach jeder Massenschießerei hören wir eine einfache Botschaft – die gleiche Botschaft im ganzen Land. Ich war bei jeder Massenerschießung dabei“, so Biden.

Zum Ende von Bidens Asien-Reise im Rahmen des G20-Gipfels endete eine rund halbstündige Pressekonferenz des Demokraten in Hanoi voller Unkonzentriertheiten, Tatterigkeiten und seines Kommentars „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde ins Bett gehen“ in einem abrupten Abbruch. Die Pressechefin schnitt dem Präsidenten das Wort ab. Es wurde Musik eingespielt, Biden sammelte seine Notizen ein und ging.