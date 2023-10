US-Geheimdienste hielten größeren Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah für „unwahrscheinlich“

Libanesische Hisbollah-Kämpfer nehmen am 21. Mai 2023 vor dem Jahrestag des israelischen Rückzugs aus dem Südlibanon im Jahr 2000 an grenzüberschreitenden Angriffen im Rahmen einer groß angelegten Militärübung in Aaramta an der Grenze zu Israel teil (Symbolbild). © Fadel Itani/Imago

In einem streng geheimen Geheimdienstdokument vom Februar hieß es, langjährige Feinde hätten eine Haltung der „gegenseitigen Abschreckung“ eingenommen.

Gaza/Washington, D.C. - Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr Ortszeit, rannten Millionen von Menschen im Norden Israels in die Luftschutzkeller. Das Heimatfrontkommando des Landes hatte Dutzende von unbekannten Flugzeugen, vermutlich Drohnen, entdeckt, die über die Grenze kamen und in israelische Städte eindrangen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Fehlalarm, den ein israelischer Militärsprecher als „menschliches Versagen“ bezeichnete, aber die in Panik geratene Zivilbevölkerung befürchtete wahrscheinlich, dass die Hisbollah, Israels langjähriger Feind im benachbarten Libanon, soeben eine zweite Front im Krieg eröffnet hatte.

Einem streng geheimen Dokument des US-Geheimdienstes zufolge wäre ein massiver Angriff der Hisbollah, der vom Iran unterstützten politischen Partei und militanten Gruppe, jedoch unwahrscheinlich. Anfang dieses Jahres sahen US-Geheimdienstanalysten ein vorhersehbares, wenn auch immer noch gewalttätiges Gleichgewicht zwischen Israel und der Hisbollah, das das Risiko eines umfassenden Krieges im Jahr 2023 verringern würde.

Diese Annahmen werden nach dem Angriff der Hamas in der vergangenen Woche im Süden Israels auf die Probe gestellt, der israelische und US-amerikanische Beamte fast völlig überrascht hat.

Laut einer im Februar vom Geheimdienstdirektorat für die Generalstabschefs erstellten Analyse hatten sich Israel und die Hisbollah seit dem Abschluss eines historischen Abkommens im Oktober 2022, in dem sich der Libanon und Israel auf die Demarkation ihrer umstrittenen Seegrenzen einigten, auf eine Haltung der „gegenseitigen Abschreckung“ eingestellt. Das Abkommen, auf das elf Jahre lang hingearbeitet wurde, bedeutete einen Durchbruch und ermöglichte es beiden Ländern, endlich die lukrativen Gasfelder vor ihren Küsten zu erkunden.

Die Hisbollah ist die stärkste bewaffnete Gruppe und politische Partei im Libanon

Israel und die Hisbollah hätten Schritte unternommen, um die Bereitschaft zur Gewaltanwendung aufrechtzuerhalten, seien aber „innerhalb ihrer historischen Muster des Engagements“ geblieben, was bedeute, Opfer zu vermeiden und auf Provokationen verhältnismäßig zu reagieren, heißt es in dem US-Briefing-Dokument, das die Washington Post exklusiv erhielt, nachdem es auf der Chat-Plattform Discord geteilt wurde.

Die Hisbollah ist die stärkste bewaffnete Gruppe und politische Partei im Libanon. Zusammen mit ihren Verbündeten hielt sie bis zu den Wahlen im Jahr 2022 die Mehrheit im Parlament, als sie einige Sitze einbüßte. Die Koalition behielt dennoch die größte Anzahl von Sitzen im Parlament.



Da der Libanon immer tiefer in eine Wirtschaftskrise gerät und staatliche Institutionen und Leistungen fehlen, hat die Hisbollah versucht, ihre Position als alternativer Schutzpatron für einen Großteil der historisch marginalisierten schiitischen Gemeinschaft des Landes zu festigen.



„Selbst in Zeiten erhöhter Spannungen hatten Israel und die Hisbollah die Absicht, Stärke zu zeigen und gleichzeitig eine Eskalation zu vermeiden“, heißt es in der US-Analyse. So könnte Israel beispielsweise Sabotageaktionen im Libanon durchführen oder leeres Land beschießen, während die Hisbollah eine israelische Drohne abschießt oder Raketen auf den Norden des Landes abfeuert, heißt es in dem Dokument. Die Aktionen sind provokativ, aber sie sollen Opfer vermeiden. Jede Seite kann der anderen zeigen, dass sie auf der Hut und in der Lage ist, zuzuschlagen, ohne einen größeren Ausbruch von Feindseligkeiten zu provozieren.



Die Analyse verweist jedoch auf andere Faktoren, die das Gleichgewicht kippen könnten, darunter die Unfähigkeit der Hisbollah, militante palästinensische Gruppen wie die Hamas, die ebenfalls im Libanon operieren, in Schach zu halten“.



Im April wurden 34 Raketen aus dem Südlibanon auf Israel abgefeuert, ein Angriff, der nach Angaben des israelischen Militärs von Hamas-Aktivisten ausgeführt wurde, deren Führer sich einen Tag zuvor im Libanon mit dem Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, getroffen hatten. Monatelang, so die US-Analyse, „sah Israel ein hohes Risiko einer Fehlkalkulation aufgrund von HAMAS-Verschwörungen im Libanon“. Auch wenn die Hisbollah nicht unbedingt einen Krieg mit Israel anstrebte, so lag dieser Ausgang doch nicht vollständig in ihrer Hand, so die US-Geheimdienstler.



Eine anti-israelische Haltung ist der Kern der Identität von Hamas und Hisbollah. Die Hamas, eine sunnitische palästinensische Gruppe, und die Hisbollah, eine schiitische libanesische Gruppe, sind wegen des Bürgerkriegs im benachbarten Syrien zerstritten, wobei die Hisbollah Präsident Bashar al-Assad unterstützt und die Hamas dessen Sturz befürwortet.

Führende Vertreter der beiden Organisationen haben sich in den letzten Jahren im Libanon getroffen - und erst im April -, um die Normalisierungsvereinbarungen zu besprechen, die im Nahen Osten mit Israel getroffen wurden.



Hisbollah hat weltweit wohl Zehntausende von Mitgliedern und Anhängern

Das Außenministerium schätzt, dass die Hisbollah weltweit Zehntausende von Mitgliedern und Anhängern hat und jährlich Hunderte von Millionen Dollar an Unterstützung aus dem Iran erhält. Experten bezeichnen die Hisbollah als den am stärksten bewaffneten nichtstaatlichen Akteur der Welt. Öffentlichen israelischen Quellen zufolge hat die Hisbollah ihr Arsenal an Raketen und Flugkörpern von rund 15.000 im Jahr 2006 auf 130.000 im Jahr 2021 erweitert. Nasrallah hat behauptet, die Gruppe verfüge über 100.000 Kämpfer.



„Ich glaube, viele Leute haben Annahmen darüber gemacht, wie abgeschreckt Hamas und Hisbollah sind“, sagte Matthew Levitt, ein Mitarbeiter des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik. Er stimmte zwar im Großen und Ganzen mit der Einschätzung des US-Geheimdienstes überein, sagte jedoch, dass die Hisbollah nun eher in der Lage sei, den Krieg im Süden zu nutzen, der einen Großteil der Aufmerksamkeit des israelischen Militärs in Anspruch genommen habe.



„Ich sehe, dass [die Hisbollah] allmählich versucht, die Spielregeln zu ändern“, sagte Levitt. Beide Seiten haben sich seit dem Hamas-Angriff am Samstag Artillerie- und Raketenbeschuss geliefert. Israel hat Reservisten in die Städte entlang der Grenze zum Libanon entsandt.



„Ich rechne damit, dass es entlang der [nördlichen] Grenze von Zeit zu Zeit zu kleineren Zwischenfällen kommen wird, um die Hisbollah daran zu erinnern, dass sie hier ist“, sagte Levitt.



Die Rhetorik der Hisbollah-Führer hat bereits begonnen, sich zu verändern. In der ersten Rede eines Hisbollah-Vertreters nach dem Hamas-Angriff erklärte Hashem Safieddine, die Gruppe sei „in diesem Kampf nicht neutral“. Die Kämpfer der Hisbollah hätten dem Gazastreifen in den Shebaa-Farmen auf ihre eigene, besondere Weise gegrüßt“, sagte er und bezog sich dabei auf die Angriffe der Hisbollah auf eine umkämpfte Region im Norden Israels am Sonntag.



Die anschließenden Äußerungen der Hisbollah waren jedoch von Zurückhaltung geprägt. In einer Erklärung zur US-Intervention rief sie zu Solidaritätsbekundungen und Protesten auf und betonte gleichzeitig, dass der Widerstand zur Konfrontation bereit sei.



Im Vergleich dazu drohten andere bewaffnete Anti-Israel-Gruppen in der Region, wie die jemenitischen Houthis und die irakische Kataib Hisbollah, als Reaktion auf die US-Militärhilfe für Israel mit Angriffen.



Wie die US-Geheimdienstanalyse jedoch warnte, bergen solche Provokationen das Risiko einer Eskalation in sich, insbesondere wenn die Hisbollah begrenzte Angriffe durchführt, bei denen israelische Streitkräfte oder Zivilisten getötet werden.



„Das Potenzial für eine Fehlkalkulation ist außerordentlich hoch“, sagte Levitt.



Zu den Autoren Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig. Shane Harris schreibt über Geheimdienste und nationale Sicherheit. Er war Mitglied von Reportageteams, die mit dem Pulitzer-Preis für den öffentlichen Dienst sowie mit zwei George Polk Awards ausgezeichnet wurden. Außerdem wurde er mit dem Gerald R. Ford Prize for Distinguished Reporting on National Defense ausgezeichnet. Shane ist der Autor von zwei Büchern, „The Watchers“ und „@War“. Dadouch berichtete aus Beirut. Shira Rubin in Tel Aviv trug zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.