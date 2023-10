US-Militär schießt türkische Drohne in Syrien ab

Teilen

F-16-Kampfjets der Luftwaffe (Symbolbild). © Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/Imago

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Nordsyrien: Ein US-Kampfjet schießt eine türkische Drohne ab. Die Situation zwischen den NATO-Verbündeten wird immer angespannter.

Hasakah – Ein amerikanischer Kampfjet hat am Donnerstag (5. Oktober) eine bewaffnete türkische Drohne abgeschossen, als sich das unbemannte Fluggerät den US-Truppen in Nordsyrien näherte. Das Pentagon bestätigte damit eine ungewöhnliche, alarmierende Begegnung zwischen den NATO-Verbündeten, die sich zu einem Zeitpunkt ereignete, als die tödliche Gewalt in der gesamten Region zugenommen hat.

F-16-Kampfjets der Luftwaffe näherten sich der Drohne gegen 11:40 Uhr Ortszeit, nachdem sie sich den amerikanischen Truppen in Hasakah bis auf eine halbe Meile genähert hatte, sagte Brigadegeneral Patrick Ryder, ein Sprecher des Pentagon. Stunden zuvor hatten US-Militärs, die dort im Rahmen einer langjährigen Mission zur Verhinderung eines Wiedererstarkens des Islamischen Staates mit kurdischen Kräften zusammenarbeiten, in der Nähe ein Sperrfeuer von Luftangriffen beobachtet, sagte er.



„Es ist ein bedauerlicher Vorfall, aber die US-Befehlshaber vor Ort schätzten ein, dass es eine potenzielle Bedrohung gab, also haben sie umsichtig gehandelt“, sagte Ryder.



Die türkische Botschaft in Washington reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Der Vorfall führte zu einer Reihe von Telefongesprächen zwischen hochrangigen US-amerikanischen und türkischen Militärvertretern. Er folgt auf den seit Tagen eskalierenden Konflikt zwischen der Türkei und der militanten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die seit langem einen Aufstand gegen den türkischen Staat führt.



Die Türkei betrachtet die kurdischen Streitkräfte, die mit den US-Truppen in Syrien zusammenarbeiten, eine Milizgruppe, die als Kurdische Volksschutzeinheiten (YPG) bekannt ist, als einen Teil der PKK. Die US-Regierung ist damit nicht einverstanden.

Am Sonntag verübten zwei mutmaßliche PKK-Kämpfer einen Selbstmordanschlag in der Nähe von Regierungsgebäuden in der türkischen Hauptstadt Ankara. Dabei wurden die Angreifer getötet und zwei türkische Polizisten verwundet.



Am selben Tag kündigte das türkische Verteidigungsministerium Militäroperationen gegen die PKK im Nordirak an - eine Maßnahme, die nach Angaben des Ministeriums ergriffen wurde, „um terroristische Angriffe auf unser Volk zu unterbinden“.



Am Mittwoch erklärte der türkische Außenminister Hakan Fidan, die Attentäter von Ankara seien aus Syrien in die Türkei gekommen, wo sie ausgebildet worden seien. Die Antwort der Türkei auf den Angriff werde „sehr klar“ sein, sagte er und warnte, dass für die Türkei „alle Infrastrukturen und Energieanlagen der PKK und der YPG im Irak und in Syrien legitime Ziele sind“, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Fidan warnte auch ungenannte „Dritte“, sich von solchen Einrichtungen fernzuhalten, womit er sich möglicherweise auf die ausländischen Streitkräfte in Nordsyrien bezog, darunter auch die Vereinigten Staaten.



Andolu berichtete, dass der türkische Geheimdienst für die Luftangriffe in der Umgebung von Hasakah am Donnerstag verantwortlich sei. Ziel des Angriffs seien „Waffen- und Munitionslager der PKK/YPG“ sowie „terroristische Angriffs- und Sabotageeinheiten“ gewesen, hieß es.



Kurdische Beamte erklärten, die Angriffe hätten Lagerhäuser und eine Tankstelle getroffen, wobei mehrere Zivilisten getötet worden seien.



Zum Autor Dan Lamothe arbeitet seit 2014 für die Washington Post und berichtet über das US-Militär. Er schreibt seit mehr als 15 Jahren über die Streitkräfte, ist viel gereist, hat fünf Teilstreitkräfte kennengelernt und über Kampfeinsätze in Afghanistan berichtet.

Bei einem scheinbar nicht damit zusammenhängenden Drohnenangriff auf eine Militärakademie in Homs in Zentralsyrien wurden nach Angaben der syrischen Behörden am Donnerstag mindestens 80 Menschen getötet.



Obwohl die Vereinigten Staaten und die Türkei seit langem NATO-Verbündete sind, haben sie ein kompliziertes Verhältnis zueinander. Die beiden sind wegen der Menschenrechte, Ankaras Nähe zu Moskau und zuletzt wegen seines Widerstands gegen den Beitritt Schwedens zum Militärbündnis aneinandergeraten.



US-Beamte lehnten es stundenlang ab, sich zu dem Abschuss zu äußern und warteten, bis Verteidigungsminister Lloyd Austin mit seinem türkischen Amtskollegen, Verteidigungsminister Yasar Guler, gesprochen hatte. Ryder sagte vor Reportern im Pentagon, die Türkei bleibe einer der stärksten und wertvollsten Verbündeten Washingtons. Die beiden hochrangigen Verteidigungsbeamten versprachen einander, dass die Vereinigten Staaten und die Türkei „eng miteinander kommunizieren und sich abstimmen“ würden.



General Charles Q. Brown Jr., Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, sprach mit seinem türkischen Amtskollegen, General Metin Gurak, sagte Oberst David Butler, ein Sprecher von Brown. Die Generäle besprachen „die Notwendigkeit, gemeinsame Dekonflictionsprotokolle zu befolgen, um die Sicherheit unseres Personals in Syrien nach dem heutigen Vorfall zu gewährleisten“, so Butler.



Kareem Fahim in Datca, Türkei, und Sarah Dadouch in Beirut trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 06. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.