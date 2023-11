Trumps Anwälte attackieren wieder einen Richter

250-Millionen-Dollar-Prozess: Geht Trump einen riskanten Deal ein?

Von: Lisa Mariella Löw

Donald Trump steckt in einem potenziell sehr teuren Prozess. Einmal mehr wettert der Ex-Präsident – möglicherweise geht er dennoch einen Deal ein.

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump zeigt sich nach wie vor zuversichtlich, den gegen ihn laufenden 250-Millionen-Dollar-Prozess zu gewinnen: Richter Arthur Engoron habe ihn gebeten, sich „auf einer Vergleichskonferenz auf einen viel niedrigeren Betrag zu einigen“, behauptete Trump auf seiner Plattform Truth Social. Obwohl er schon Teile des Prozesses verloren hat, fügte er hinzu: „Aber ich sagte nein, ich habe nichts falsch gemacht!“

Trump wird vorgeworfen, er habe in Finanzdokumenten Immobilien und andere Vermögenswerte auf betrügerische Weise zu hoch angegeben, um so an günstige Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen. Im zentralen Punkt des Verfahrens hat Richter Engoron bereits ein Urteil gefällt: Das Gericht war zu dem Schluss gekommen, dass Trump über Jahre hinweg Banken und Versicherer systematisch getäuscht hat. In der Verhandlung ohne Geschworene geht es nun noch um weitere Klagepunkte – und um die Höhe der Strafe. Trump droht nicht zuletzt der Verlust symbolträchtiger Immobilien, etwa des Trump Towers.

Laut US-Anwalt: Beilegung von 250-Millionen-Klage gegen Donald Trump möglich

Laut Paul Golden, Partner der New Yorker Anwaltskanzlei Coffey Modica, muss Trump mit erheblichen politischen Konsequenzen rechnen, wenn er seinen Betrugsprozess beilegt. Golden sagte dem US-Portal Newsweek, Trump habe zwar im Jahr 2018 einen Fall mit Beteiligung der Trump University beigelegt. Es sei jedoch möglich, „dass die Öffentlichkeit eine Aufhebung des aktuellen Betrugsfalls ganz anders sehen würde“. Der Anwalt glaubt, dass Trump bereit sein könnte, auch seinen aktuellen Fall außergerichtlich beizulegen.

„Eine Einigung ist für jeden eine schwierige Entscheidung, insbesondere wenn er das Gefühl hat, am Ende bestätigt zu werden“, sagte Golden. „Falls Trump einen Vergleich erwägt, wofür wir bisher keine Beweise gesehen haben, müsste er viele Fragen berücksichtigen. Darunter auch, wie sich ein möglicher Vergleich auf seine Marke, seine Geschäfte und Immobilien auswirken würde“, erklärte er. Es stünden Bußgelder im Raum. Trump müsse aber auch seine Erfolgsaussichten in einem Berufungsverfahren abwägen.

Golden wies darauf hin, dass Trump im Jahr 2018 eine Sammelklage mit Studenten beigelegt habe, die sich an der Trump University eingeschrieben hatten. „Deshalb sollte er eine Vorstellung davon haben, wie die Öffentlichkeit auf einen Vergleich in einem Fall reagiert, in dem es um die Frage geht, ob er oder sein Unternehmen falsche Behauptungen aufgestellt haben.“

Mögliche Vergleichskonferenz mit Trump gegen 250-Millionen-Klage nicht öffentlich

Lisa Rubin, eine Rechtsanalystin der News-Webseite MSNBC und Beobachterin des Prozesses, schrieb auf der Plattform X: „Es gibt Gerüchte, dass die privaten Gespräche, die wir zwischen beiden Seiten und dem Gericht beobachtet haben, eine Art Vergleichsverhandlung widerspiegeln.“ Sie wies darauf hin, dass Trump-Anwältin Alina Habba „in diesem Fall nicht nur eine externe Anwältin von Trump ist“, sondern auch die Generalanwältin seines politischen Aktionskomitees „Save America“. Der ehemalige Präsident hatte von seinem Aktionskomitee Millionen von Dollar für seine Anwaltskosten abgezogen.



„Und obwohl mich andere korrigieren sollten, wenn ich falsch liege, glaube ich, dass sie hier auch weniger Zeugenvernehmungen durchführt als ihre Kollegen Chris Kise, Jesus Suarez und Cliff Robert. Sie ist möglicherweise am besten positioniert, um im Namen von Team Trump zu verhandeln“, schrieb Rubin.

Die Rechtsanalystin nahm auch Bezug auf Trumps Post auf Truth Social. Trump gebe darin nicht an, wann die besagte Vergleichskonferenz stattgefunden haben soll: „Die einzigen öffentlich gemeldeten Vergleichsgespräche stammen aus dem September 2022, bevor die Generalstaatsanwaltschaft ihre eigentliche Klage einreichte“, schrieb sie.

Trumps Anwälte attackieren wieder einen Richter

Trump, Spitzenreiter in den Umfragen zur republikanischen Präsidentschaftskandidatur 2024, sagte am 6. November aus, bestritt jegliches Fehlverhalten und bezeichnete den Prozess als politisch motiviert. Seine Anwälte haben laut RND ein sogenanntes Fehlverfahren („Mistrial“) beantragt. Seine Verteidiger warfen Engoron vor, den Prozess mit „greifbarer und überwältigender“ Voreingenommenheit zu führen.

Eric Trump und Donald Trump Jr., leitende Angestellte der Trump Organization, werden ebenfalls beschuldigt. Im Prozess sagten sie, dass sie kaum an den von ihnen unterzeichneten Jahresabschlüssen des Unternehmens beteiligt gewesen seien. Sie hätten sich auf die von ihnen beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verlassen.



Das Gericht wird über sechs weitere Vorwürfe entscheiden, darunter Fälschung von Geschäftsunterlagen, Versicherungsbetrug und Verschwörungsvorwürfe. Engoron wird selbst über die Anklage entscheiden, da sich Trumps Anwaltsteam nicht für ein Schwurgerichtsverfahren ausgesprochen hat. (Lisa Mariella Löw)