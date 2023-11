US-Regierung bereitet sich auf Shutdown vor

House Speaker Mike Johnson (R-La.) on Capitol Hill on Nov. 2. © Jabin Botsford/The Washington Post

Bei einem Shutdown in den USA erhalten Staatsbedienstete keinen Lohn und staatliche Einrichtungen schließen. Eine solche Haushaltssperre hat weitreichende Folgen.

Washington – Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die US-Regierung am Donnerstag damit begonnen, formale Vorbereitungen für einen möglichen Shutdown zu treffen, da die Konservativen im Repräsentantenhaus erneut damit drohten, dass der Kongress nicht in der Lage sein würde, eine schnell näher rückende Finanzfrist einzuhalten.

Da nur noch sieben Tage verbleiben, bis die derzeitige Finanzierung ausläuft, wies die oberste Haushaltsbehörde des Weißen Hauses die Bundesbehörden an, ihre Pläne für eine größere Unterbrechung vorzubereiten, in deren Folge Millionen von Zivilangestellten und Militärangehörigen nach Hause geschickt oder gezwungen werden könnten, nach dem 17. November ohne Bezahlung zu arbeiten.

Die Hektik unterstrich die zunehmend schwierige politische Situation im Capitol Hill, wo die Gesetzgeber kaum Fortschritte gemacht haben, seit sie den letzten möglichen Stillstand vor weniger als zwei Monaten abwenden konnten.

Selbst als sich das Repräsentantenhaus am Donnerstag darauf vorbereitete, seine legislative Arbeit für diese Woche abzuschließen, hatte die Kammer immer noch keinen vollständig ausgearbeiteten Plan zur Verlängerung der Bundesfinanzierung in der Hand, Tage nachdem der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), die Öffentlichkeit aufgefordert hatte, „uns zu vertrauen“.

Rechte Republikaner verweigern Vereinbarung – Shutdown in den USA droht in einer Woche

Erschwerend kommt hinzu, dass sich ein kleiner, aber mächtiger Block rechtsgerichteter Republikaner im Repräsentantenhaus geweigert hat, eine kurzfristige Finanzierungsvereinbarung in Betracht zu ziehen, wenn sie nicht mit drastischen Haushaltskürzungen einhergeht – ein Ansatz, den Präsident Biden und seine demokratischen Kollegen als nicht vertretbar ansehen. Der Block ist besonders ermutigt worden, nachdem er Johnsons Vorgänger nach der letzten Debatte über die Regierungsausgaben abgesetzt hatte.

Die Demokraten rund um US-Präsident Joe Biden stellen sich gegen eine von Republikanern vorgeschlagene drastische Kürzung von Haushaltsmitteln. © IMAGO/Saquan Stimpson

Da keine Lösung in Sicht ist und die Zeit immer knapper wird, besteht die Gefahr, dass in der nächsten Woche eine ganze Reihe von Bundesprogrammen zum Stillstand kommt. Dies veranlasste das Amt für Verwaltung und Haushalt, erste Gespräche mit den Behörden über den Stilllegungsprozess zu führen, wie es dies normalerweise eine Woche vor Ablauf der Finanzierung tut, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte, um die private Kommunikation zu beschreiben.



Bevor er am Donnerstag an Bord der Air Force One ging, forderte Biden das Repräsentantenhaus auf, „sich an die Arbeit zu machen“: „Die Vorstellung, dass wir im Moment mit einem Shutdown spielen, ist einfach bizarr“.



Shutdown hat gravierende Folgen für Bevölkerung und Wirtschaft der USA

Bei einem Stillstand würden nur die wichtigsten Regierungsdienste funktionieren. Senioren könnten weiterhin ihre Sozialversicherungsschecks erhalten und Medicare-Leistungen in Anspruch nehmen, und die US-Post würde weiterhin zugestellt werden.

Aber die meisten Bundesprogramme in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wissenschaft, Forschung und Arbeit würden stottern oder eingestellt werden, was für amerikanische Familien - und die Wirtschaft insgesamt - eine echte Härte bedeuten würde, die sich mit jedem Tag verschärft.



Ohne finanzielle Mittel würde die Regierung einige staatliche Inspektionen zur Gewährleistung der Lebensmittel- und Wassersicherheit aussetzen. Sie könnte die Forschung zur Heilung von Krebs und anderen innovativen Therapien nicht fortsetzen. Einige Museen, Parks und Passämter könnten geschlossen werden. Senioren könnten keine neuen Medicare-Leistungsausweise erhalten.

Einkommensschwache in den USA besonders von Shutdown betroffen

Und eine ganze Reihe von Bundesprogrammen, die armen Menschen helfen - darunter solche, die Kinderbetreuung, Ernährungshilfe, finanzielle Unterstützung für Hochschulen und Wohnbeihilfen bereitstellen - würden ihre Reserven auf eine Weise aufbrauchen, die einkommensschwache Familien vor neue finanzielle Herausforderungen stellen könnte.



Etwa zwei Millionen Bundesbedienstete könnten erhebliche Gehaltseinbußen erleiden, wobei einige gezwungen wären, trotzdem zur Arbeit zu erscheinen. Dazu gehören auch die Gepäckkontrollbeamten an den Flughäfen, die aus Protest gegen frühere Arbeitsniederlegungen die Arbeit verweigert haben, wodurch der Flugverkehr zeitweise zum Erliegen kam.

Auch die 1,3 Millionen Soldaten im aktiven Dienst müssen weiterhin ohne Bezahlung ihren Dienst verrichten, obwohl alle diese Beschäftigten nach Beendigung des Shutdowns ihren Lohn zurückerhalten würden.



Republikaner fordern kurzfristige Finanzierungsmaßnahme zur Abwendung des Shutdowns

In den letzten Tagen haben sich die Republikaner im Repräsentantenhaus darüber gestritten, wie genau eine Krise abgewendet werden kann, während sie um die Verabschiedung einer kurzfristigen Finanzierungsmaßnahme ringen, die als „Continuing Resolution“ bekannt ist.

Die GOP-Führer haben sich noch nicht entschieden, wie lange sie die Bundesausgaben verlängern wollen oder ob sie die Finanzierungsfristen für die einzelnen Bundesbehörden staffeln wollen - ein gestaffelter Ansatz, wie ihn die Abgeordneten der Partei beschrieben haben, den die Demokraten für undurchführbar halten.

US-Senatorin Patty Murray von den Demokraten. © IMAGO/BONNIE CASH

„Das ist das Verrückteste und Dümmste, was ich je gehört habe“, warf Senatorin Patty Murray (Washington), Vorsitzende des Bewilligungsausschusses des Senats, am Donnerstag vor.

Republikaner mit internen Problemen – Kammer macht keinen Fortschritt

Für die Republikaner im Repräsentantenhaus ist die Aufgabe besonders prekär, da sie versuchen, ihre politischen Wunden zu heilen, nachdem eine unruhige rechtsextreme Minderheit den Abgeordneten Kevin McCarthy (R-Calif.) als Sprecher abgesetzt hat.

Es dauerte fast einen Monat, bis sich die GOP-Gesetzgeber auf Johnson als Nachfolger einigen konnten, während die Kammer keine erkennbaren Fortschritte bei der Finanzierung der Regierung und der Abwendung eines Stillstands machte.



Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses der USA. © IMAGO/Lamkey Rod/CNP/ABACA

„Wir haben drei Wochen damit verbracht, gemeinsam herauszufinden, wer der Sprecher ist, wir haben uns hinter den Sprecher gestellt, wir sind alle zusammen gekommen, haben Kumbaya gesungen, uns an den Händen gehalten, alles war großartig“, sagte Repräsentant Troy E. Nehls (R-Tex.), ein Mitglied des House Freedom Caucus. „Jetzt sind wir zwei Wochen später - wir können keine Bewilligungsgesetze bekommen - eine Woche davon entfernt, die Regierung möglicherweise zu schließen.“

„Was auch immer wir tun, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Republikanischen Partei wirklich die Regierung schließen will“, fügte er hinzu. „Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.“



Demokraten und Republikaner uneinig über Soforthilfe für Ukraine und Israel

Die beiden Parteien sind sich auch in der Frage der Soforthilfe für die Ukraine und Israel uneins. Die Abgeordneten der Regierungspartei unterstützen im Allgemeinen nur Gelder für Israel und hoffen, die Ausgaben mit Haushaltskürzungen im Inland und anderen, nicht damit zusammenhängenden Maßnahmen, einschließlich der Grenzüberwachung, zu verbinden.

Die Demokraten lehnen diesen Ansatz weitgehend ab, doch die GOP-Führer haben sich verpflichtet, nächste Woche über einen Gesetzentwurf abzustimmen.



„Wir werden die Regierung offen halten“, sagte der Abgeordnete Don Bacon (R-Neb.) in einem Interview auf C-SPAN am Donnerstag.

Längerfristige Bewilligungsgesetze könnten Shutdown in einer Woche verhindern

Der Senat unternahm unterdessen am Donnerstag den ersten verfahrenstechnischen Schritt zur Prüfung eines Gesetzes, das die Finanzierung der Regierung verlängern könnte. Die Überbrückung würde dem Kongress mehr Zeit geben, um längerfristige Bewilligungsgesetze auszuarbeiten, die die Regierung bis zum 30. September 2024 finanzieren würden.

Die Republikaner haben jedoch auch im Repräsentantenhaus Schwierigkeiten, diese Gesetzentwürfe durchzubringen: Am Donnerstag musste Johnson einen Gesetzentwurf zur Finanzierung von Behörden und Programmen, einschließlich des Finanzministeriums, aus dem Plenum zurückziehen, nachdem sich die Abgeordneten der gemäßigten Fraktionen gegen die Aufnahme einer Formulierung gesträubt hatten, die den District of Columbia daran hindern würde, ein lokales Gesetz durchzusetzen, das Menschen, die abtreiben, vor Diskriminierung schützt.

Der Verlust der Unterstützung gefährdete den Gesetzesentwurf im eng gespaltenen Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner nur über eine knappe Mehrheit verfügen.



Es war bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass Johnson inmitten der Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen seiner Partei ein Ausgabengesetz zurückziehen musste. Im Großen und Ganzen hoffen die Republikaner im Repräsentantenhaus, die Bundesausgaben für Gesundheit, Bildung, Wissenschaft und Ernährung zu kürzen, was einen Bruch mit einigen der bescheideneren Änderungen darstellt, die im Senat vorgeschlagen wurden, wo die beiden Parteien versucht haben, einen Zweiparteienkompromiss zu erarbeiten.



Zu den Autoren Tony Romm ist der Reporter für Wirtschaftspolitik und Rechenschaftspflicht bei der Washington Post. Marianna Sotomayor berichtet für The Washington Post über das Repräsentantenhaus. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post. Jacob Bogage und Jeff Stein haben zu diesem Bericht beigetragen.

