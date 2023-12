US-Regierung kann Elon Musk nicht kündigen – auch nicht wegen seines irren Verhaltens

Drucken Teilen

Elon Musk. © Suzanne Cordeiro/Imago

Der Tech-Milliardär Elon Musk sorgt mit kruden Verschwörungstheorien für Aufsehen. Für die US-Regierung wird es aber schwer, auf ihn zu verzichten.

Washington Post – Einige der größten Geschäftskunden von Elon Musk überdenken ihre Beziehung zu seinem Tech-Imperium angesichts seines kontroversen Verhaltens. Jetzt handelt auch der Kongress.

US-Angeordnete besorgt über Musks Aussagen

Seit Musk antisemitische Sprüche geäußert und eine entlarvte Verschwörungstheorie über Kinderhandel unterstützt hat, fordern einige Gesetzgeber die US-Regierung auf, ihre Beziehungen zu dem Tech-Mogul, dessen Unternehmen Aufträge in Milliardenhöhe erhalten, neu zu bewerten. Einige Abgeordnete äußerten sich besonders besorgt über einen Bericht vom September, wonach Musk den Zugang zu einem Satellitennetzwerk eingeschränkt hat, das für den Kampf der Ukraine gegen Russland von entscheidender Bedeutung ist.

„Die Vorstellung, dass Entscheidungen auf dem Schlachtfeld von seinem Wohlwollen abhängen, ist keine gute Ausgangsposition“, sagte Senator Mark R. Warner (D-Va.), Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, gegenüber der Washington Post.

Senator Ron Wyden (D-Ore.), ein weiteres Mitglied des Geheimdienstausschusses und Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats, sagte in einer Erklärung, dass Bundesbehörden „wo immer möglich ihren Ermessensspielraum nutzen sollten, um mit anderen Stellen zusammenzuarbeiten“.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Es dürfte jedoch nicht einfach sein, die Regierung von Musks ausgedehntem Tech-Imperium zu trennen, zu dem das kommerzielle Raumfahrtunternehmen SpaceX, der produktive Satelliten-Internetdienst Starlink, der Elektroautohersteller Tesla, das Medizintechnikunternehmen Neuralink und die Social-Media-Website X, früher bekannt als Twitter, gehören.

Elon Musks Unternehmen zu dominant, um sie zu ersetzen

Viele dieser Unternehmen sind so dominant – SpaceX hat das einzige in den USA hergestellte Raumschiff gebaut, das Astronauten zur Internationalen Raumstation gebracht hat, und Tesla beansprucht 50 Prozent der US-Elektroautoverkäufe und ein ausgedehntes Ladenetz -, dass es für die Bundesregierung eine große Herausforderung wäre, andere Partner aus dem Privatsektor zu finden, die sie ersetzen könnten, so Analysten. (Der Eigentümer der Washington Post, Jeff Bezos, besitzt ein konkurrierendes kommerzielles Raumfahrtunternehmen, Blue Origin).

„Die Frage für die Regierung ist, ob sie woanders einen besseren Service bekommen kann“, sagte James Andrew Lewis, ein leitender Forscher am Center for Strategic and International Studies, einer Washingtoner Denkfabrik. „Und wenn die Antwort nein lautet, muss man sich die Nase zuhalten und bei ihm bleiben.“

Einige Gesetzgeber sagten, dass es unabhängig davon, was Musk auf X, der Social-Media-Plattform, die früher unter dem Namen Twitter bekannt war, tut, schwierig sein wird, seine anderen Unternehmen zu ersetzen.

„Letztendlich ist die Leistung einiger dieser Unternehmen in Bezug auf die Vereinigten Staaten, dass sie wichtige Fähigkeiten bereitstellen“, sagte Senator Marco Rubio (R-Fla.) gegenüber The Post. „Sie haben vertragliche Verpflichtungen und Beschränkungen, die festlegen, wer was wissen darf und was man tun darf. Solange sie diese einhalten, ist dies eines der Dinge, die wir in den Griff bekommen müssen. Er wird nie einer dieser spießigen Bürohengste sein. Er hat eine Persönlichkeit, die überlebensgroß ist.“

Musk und Vertreter von X reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Musk verbreitet Verschwörungstheorien und Judenhass

Musk ist seit langem eine schillernde Figur in der Tech-Welt. Seine jüngsten Kontroversen haben jedoch weit verbreitete Verurteilung hervorgerufen - und einige Unternehmen dazu veranlasst, die Werbung für X zu reduzieren.

Im Jahr 2022 lehnte Musk eine Anfrage des ukrainischen Militärs ab, die Satelliten von Starlink zu nutzen, um einen Angriff auf die russischen Streitkräfte in den besetzten ukrainischen Gebieten zu leiten, schrieb der Journalist und Historiker Walter Isaacson in einer im September veröffentlichten Musk-Biografie. Musk hatte der Ukraine vor dem Vorfall die kostenlose Nutzung des Dienstes gestattet. Danach schloss das US-Verteidigungsministerium einen Vertrag mit Starlink, um den Dienst für die Ukraine zu kaufen.

Anfang dieses Monats unterstützte Musk eine Erklärung auf X, in der er erklärte, Juden verbreiteten Hass gegen weiße Gemeinschaften. Dies war Teil eines Crescendos antijüdischer Hetze auf seiner Social-Media-Seite nach dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober und Israels Krieg in Gaza. Das Weiße Haus verurteilte den Beitrag als „abscheuliche Förderung von antisemitischem und rassistischem Hass“, und Scharen von Werbekunden und hochrangigen Nutzern verließen die Plattform.

„Ich denke nicht, dass irgendjemand von antisemitischen Äußerungen sprechen sollte, Punkt“, sagte Senator Mike Rounds (R-S.D.), ein weiteres Mitglied des Geheimdienstausschusses. „Das ist eine sehr weit gefasste Aussage. Wir sollten das nicht zulassen.“

Weniger als zwei Wochen nach diesem Posting äußerte Musk seine Unterstützung für Pizzagate, die seit langem widerlegte Verschwörungstheorie, die dazu führte, dass ein Mann 2016 im Comet Ping Pong, einem Pizza-Restaurant im Nordwesten von Washington, D.C., ein Gewehr abfeuerte.

„Die Dinge, die er sagt, machen mir wirklich Sorgen. Wenn man diese Kommentare sieht, denke ich, dass jemand in seiner Position im Allgemeinen nachdenklicher sein sollte“, sagte Senator Mark Kelly (D-Ariz.), ein ehemaliger NASA-Astronaut, der Musk und SpaceX in Sicherheitsfragen beraten hat.

Musk entshculdigt sich für antisemitischen Beitrag

Am Donnerstag entschuldigte sich Musk auf einer Veranstaltung der New York Times für den antisemitischen Beitrag, nannte ihn „dumm von mir“ und sagte: „Es könnte buchstäblich der schlimmste und dümmste Beitrag sein, den ich je geschrieben habe.“ Anfang der Woche besuchte er auch Israel, um sich mit Premierminister Benjamin Netanjahu zu treffen. Und er löschte seinen Pizzagate-Post.

„Im Grunde habe ich denen, die mich hassen, und wohl auch denen, die antisemitisch sind, eine geladene Waffe in die Hand gedrückt, und das tut mir sehr leid. Das war nicht meine Absicht“, sagte Musk. „Ich habe auf meiner primären Timeline gepostet, um absolut klar zu machen, dass ich nicht antisemitisch bin und dass ich, wenn überhaupt, philosemitisch bin.“

Im selben Gespräch sagte er Werbetreibenden, die X wegen seiner beleidigenden Posts verlassen hatten, sie sollten sich selbst f***en“.

„Ich habe kein Problem damit, gehasst zu werden“, fügte er hinzu. „Hate away.“

Senator Tim Kaine (D-Va.), Mitglied des Ausschusses für Streitkräfte und auswärtige Beziehungen, sagte, die Gesetzgeber hätten „so gut wie kein“ Vertrauen darin, dass Musk und seine Firmen zuverlässige Partner auf Bundesebene sein könnten. Dennoch haben verschiedene Behörden - insbesondere die NASA - Musk dabei geholfen, Bundesverträge zu einem entscheidenden Teil des Wachstums seiner Unternehmen zu machen.

Musks Erfolg mit Finanzierungen der Regierung

SpaceX erhielt im Jahr 2021 zwei NASA-Verträge im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar für den Bau eines Landungssystems für die Artemis-Mondmissionen. Im Jahr 2014 verklagte das Unternehmen die Regierung, um einen lukrativen Weltraumvertrag der Air Force zu stoppen, der an ein Joint Venture von Boeing und Lockheed Martin vergeben wurde. Später im selben Jahr entschied sich die NASA für SpaceX und Boeing als Gewinner von Verträgen im Wert von fast 7 Milliarden US-Dollar für den Start von bemannten Raumfahrtmissionen. Nur SpaceX hat seitdem erfolgreich Besatzungen zur Internationalen Raumstation gebracht und mit Frachtflügen zur Raumstation zig Millionen Dollar verdient.

„Eine seiner Stärken ist seine Fähigkeit, die Bundesregierung als Finanzierungsquelle für seine Bemühungen zu nutzen“, sagte Lewis. „Viele der Erfolge, für die er bekannt ist, begannen mit einer gesunden Dosis an Bundesmitteln, und er scheute sich nicht, mehr zu fordern.“

Starlink hat Verträge mit dem Verteidigungsministerium, deren Wert und Umfang jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

In der Zwischenzeit sind Tesla und sein branchenführendes Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge der Schlüssel zu den Zielen der Regierung Biden, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Im Rahmen des 2021 Infrastructure Investment and Jobs Act, einem der wichtigsten legislativen Erfolge von Präsident Biden, genehmigte der Kongress neue Ausgaben in Höhe von 5 Milliarden Dollar für den Aufbau eines nationalen Ladenetzes für Elektrofahrzeuge.

Tesla war in diesem Programm von Anfang an führend und erhielt Dutzende von Millionen Dollar an Fördermitteln, um sein bereits beeindruckendes Netz zu verbessern und es für Fahrzeuge anderer Hersteller zu öffnen. Im Juni unterzeichneten Ford, GM und Rivian Vereinbarungen zur Nutzung von Teslas Ladetechnologie für ihre neuen E-Fahrzeuge, was Teslas Wettbewerbsfähigkeit bei der Beantragung von Bundesgeldern für das Laden von Elektroautos drastisch erhöht. Honda hat sich im September für das Ladesystem von Tesla entschieden.

„Sie haben es verstanden“, sagte Julian Bentley, ein unabhängiger Berater für saubere Energie und Elektrofahrzeuge. „Sie sind in der Lage, diese Systeme zu einem Bruchteil der Kosten von allen anderen zu installieren, weil sie es einfach besser machen.“

Tesla-Modelle, die unter einem bestimmten Preis liegen, profitieren außerdem von einem Steuerrabatt von 7.500 Dollar für Elektroautos, der im Inflation Reduction Act enthalten ist, einem weiteren wichtigen Erfolg von Biden im Kongress.

Experten loben Musks Firmen und Produkte

Scott Anderson, ein Mitarbeiter der Brookings Institution und ehemaliger Anwalt des Außenministeriums, sagte, dass die Bundesregierung vor großen Herausforderungen stehen würde, wenn sie versuchen würde, Musk-bezogene Verträge zu unterbinden. Ein Großteil seines Verhaltens, so anstößig es auch sein mag, sei durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt, so Anderson, so dass die Behörden kaum etwas unternehmen könnten, es sei denn, sein Verhalten würde die Ausführung seiner Verträge behindern.

Und während einige Gesetzgeber Musks Verhalten misstrauisch gegenüberstehen, loben viele die Produkte seiner Firma. Warner nannte ihn „brillant“. Kaine sagte, er und Tesla hätten „einige verantwortungsvolle Dinge“ getan, indem sie Autofahrern beim Umstieg auf emissionsfreie Elektrofahrzeuge geholfen hätten.

Bevor SpaceX sein Crew-Dragon-Raumschiff mit dem Start von zwei NASA-Astronauten im Jahr 2020 getestet hat, waren die USA auf russische Raketen angewiesen, um die Internationale Raumstation zu erreichen. Jetzt ist SpaceX der führende privatwirtschaftliche Partner bei der Mondmission der NASA.

„SpaceX hat vor allem wegen seiner Motivation, dies zu tun, etwas erreicht“, sagte Kelly. „Das war ein enormer Gewinn für unser Land.“

Christian Davenport hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zum Autor Jacob Bogage berichtet über die Wirtschaftspolitik im Kongress für die Washington Post, für die er seit 2015 arbeitet. Zuvor berichtete er über Wirtschaft und Technologie und schrieb für den Sportteil.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 2. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.