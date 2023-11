USA skeptisch: Angriff auf Gaza führt nicht zur Beseitigung der Hamas

US-Regierung kritisiert Israels hartes Vorgehen

Während Außenminister Antony Blinken vor einem Senatsausschuss aussagt, protestieren Aktivisten gegen den Krieg in Gaza. © Jabin Botsford/The Washington Post

Die Biden-Regierung steht vor einer Herausforderung: Israels harte Reaktion auf die Hamas führt zu zivilen Opfern. Die USA scheinen machtlos.

Washington, D.C. – Während Israels Bodeninvasion in Gaza eskaliert, befindet sich die Regierung Biden in einer prekären Lage. Beamte der Regierung sagen, Israels Gegenangriff gegen die Hamas sei zu hart gewesen, habe zu viele zivile Opfer gefordert und es fehle eine klare Strategie. Die USA seien aber nicht in der Lage, den engsten Verbündeten Amerikas im Nahen Osten entscheidend zu beeinflussen, seinen Kurs zu ändern.

Die Bemühungen der USA, Israel dazu zu bewegen, seinen Gegenangriff als Reaktion auf die Morde der Hamas vom 7. Oktober, bei denen mindestens 1.400 Israelis ums Leben kamen, zurückzuschrauben, sind gescheitert oder nicht erfolgreich gewesen. Die Biden-Administration drängte Israel von einer Bodeninvasion ab, forderte es auf, bei seinen Angriffen die Verhältnismäßigkeit zu beachten, sprach sich für eine höhere Priorität bei der Vermeidung des Todes von Zivilisten aus und rief zu einer humanitären Pause auf. Israel allerdings wies all diese Forderungen zurück.

Die Regierung Joe Biden versucht nun dringend, die Wut in der arabischen Welt zu dämpfen, indem sie öffentlich und privat deutlich macht, dass die Vereinigten Staaten über das Leid im Gazastreifen zutiefst bestürzt sind. Es gibt jedoch kaum Anzeichen dafür, dass sich die arabischen Führer von diesen Zusicherungen beeindrucken lassen, sodass die Gestaltung des Nahen Ostens nach dem Krieg – und die Rolle der USA darin – höchst ungewiss ist.

„Es ist wichtig, dass die Regierung ihre Besorgnis über die humanitären Folgen lautstark zum Ausdruck bringt“, sagte Senator Chris Murphy (Demokraten), ein führendes Mitglied des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen. „Ich verstehe, dass sie keinen Keil zwischen die Vereinigten Staaten und Israel will. Aber wenn wir alle verhindern wollen, dass sich eine weitere Front auftut, und wenn wir wollen, dass die Golfstaaten am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligt werden, dann müssen wir so deutlich wie möglich machen, dass die Vereinigten Staaten der Verringerung der zivilen Schäden Vorrang einräumen.“

Murphy gab vor kurzem eine öffentliche Erklärung ab, in der er die derzeitige Zahl der zivilen Todesopfer als „inakzeptabel“ bezeichnete und Israel aufforderte, seinen Kurs zu ändern. „Die Regierung hat privat sehr viel Druck gemacht“, sagte Murphy. „Und ich denke, dass sie ihre Besorgnis über die Kosten für die Zivilbevölkerung öffentlich noch lauter zum Ausdruck bringen muss, auch wenn sie Israel darin unterstützt, den Krieg fortzusetzen.“

USA drängen auf Feuerpause

Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme zu solchen Forderungen ab. Ein Sprecher verwies auf frühere Äußerungen des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan, wonach der Einsatz palästinensischer Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die Hamas nicht die Verantwortung Israels mindere, alles zu tun, um die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren.

Außenminister Antony Blinken reiste am Freitag nach Tel Aviv und drängte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu einer humanitären Pause bei der Bombardierung des Gazastreifens. Dies in der Absicht, Hilfsgüter sicher durch die Enklave zu bringen und eine Befreiung der mehr als 200 Geiseln, die dort gefangen gehalten werden, zu ermöglichen. Doch in einem ungewöhnlich öffentlichen Streit schien Netanjahu Blinkens Vorstoß abzulehnen und sagte, er werde nicht nachgeben, bevor die Hamas die Geiseln, von denen die meisten Israelis sind, freilässt.

US-Beamte hatten gehofft, dass es schließlich regelmäßige Feuerpausen geben könnte, sodass humanitäre Helfer und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sicher im Gazastreifen arbeiten könnten, so ein mit den Gesprächen vertrauter US-Beamter. Nach dem Besuch von Blinken scheint eine solche Vereinbarung jedoch außer Reichweite zu sein.

Krieg in Israel: Bescheidene diplomatische Erfolge

Die Regierung Biden hat in ihren privaten Gesprächen mit Israel bescheidene Erfolge erzielt, so ein hochrangiger Beamter der Regierung, der anonym bleiben wollte, um die Gespräche weiterzugeben. So konnte Israel letzten Monat davon überzeugt werden, die Kommunikation im Gazastreifen wiederherzustellen, die Wasserhähne wieder aufzudrehen und eine kleine Anzahl von Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern über den Grenzübergang Rafah zu Ägypten einreisen zu lassen.



Als Präsident Biden letzte Woche mit Netanjahu sprach, konnten er und seine engsten Mitarbeiter die Zusage erreichen, dass täglich 100 Lastwagen den Grenzübergang Rafah passieren dürfen, was nach Angaben von US-Beamten inzwischen auch eingehalten wird.



Diese Erfolge wurden jedoch durch das weitgehende Versagen der Vereinigten Staaten überschattet, den Verlauf der israelischen Militäraktion zu beeinflussen. Bidens Berater waren auch frustriert über das Fehlen klarer Antworten israelischer Offizieller auf die Ziele der Operation und die Frage, wie die Zukunft im Gazastreifen aussehen soll, wenn das Ziel der Zerstörung der Hamas erreicht wird.



Biden und seine hochrangigen Berater haben betont, dass Israel das Recht und die Pflicht hat, auf die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober zu reagieren. Biden forderte die Israelis jedoch auch auf, sich nicht von der Wut leiten zu lassen und nicht zu wiederholen, was er als Fehler der USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 bezeichnet. Mehrere US-Beamte sagten, sie seien der Ansicht, dass sie Israel schwierige Botschaften unter vier Augen effektiver vermitteln könnten.

Israel argumentiert, es habe das Recht, die Hamas nach dem Massaker vom 7. Oktober mit allen Mitteln zu vernichten, vergleicht es mit den Anschlägen vom 11. September 2001 und stellt fest, dass die Hamas immer noch ältere Menschen und Kinder gefangen hält. Die israelische Führung behauptet, sie tue alles in ihrer Macht Stehende, um zivile Opfer zu vermeiden, macht aber die Hamas dafür verantwortlich, dass sich ihre Kämpfer absichtlich in zivilen Gebieten und Krankenhäusern aufhalten.



USA skeptisch: Angriff auf Gaza führt nicht zur Beseitigung der Hamas

Beamte des Weißen Hauses waren jedoch von Anfang an skeptisch, dass eine israelische Bodeninvasion in den Gazastreifen das erklärte Ziel der Beseitigung der Hamas erreichen würde, und befürchteten, dass sie nur zu einer weiteren Eskalation und Destabilisierung führen würde. Nun sagen Berater des Weißen Hauses, dass genau das geschieht.



„Der Grund, warum sie die Bodeninvasion nicht wollten und all die Fragen stellten, ist, dass sie befürchteten, dass dies die Folge wäre – die Situation im Gazastreifen würde sich für die Menschen dort nur verschlimmern, und das würde zu einer Eskalation führen“. Dies sagte eine Person, die mit den Überlegungen der Regierung vertraut ist und unter der Bedingung der Anonymität sprach. „Sie probieren einfach verschiedene Möglichkeiten aus: ‚Wie kann man eine Reihe von Maßnahmen abmildern, die unvermeidlich sind, nicht funktionieren und scheitern werden?“

Was im Wesentlichen zum Standardplan der Biden-Administration geworden ist – die Spannungen mit den arabischen Ländern zu deeskalieren, indem man die Besorgnis der USA über das Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen betont – läuft nicht viel besser. Arabische Führer haben US-Vertreter darauf hingewiesen, dass Amerika mehr tun muss, um Israel zu zwingen, seine Operationen im Gazastreifen einzuschränken, bei denen fast 10.000 Palästinenser, darunter Tausende von Kindern, getötet wurden.

Verschärfend kommt hinzu, dass führende Politiker in Ägypten und Jordanien zunehmend befürchten, dass Israel den aktuellen Konflikt dazu nutzen wird, die Palästinenser aus dem Gazastreifen in ihre Länder zu vertreiben. Ein israelisches Ministerium hat einen Kriegsvorschlag ausgearbeitet, der die Umsiedlung der 2,3 Millionen Palästinenser des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel vorsieht.



Netanjahus Büro spielte das Dokument als „Konzeptpapier“ herunter, das wenig Gewicht habe, aber seine Veröffentlichung verschärfte die Spannungen zwischen Israel und Kairo. Dies veranlasste Biden letzte Woche dazu, dem ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah El-Sisi zu versichern, dass die Palästinenser im Gazastreifen nicht nach Ägypten oder in ein anderes Land umgesiedelt würden. Biden und der jordanische König Abdullah II. stimmten in einem separaten Telefonat darin überein, dass es von entscheidender Bedeutung sei, sicherzustellen, dass die Palästinenser nicht gewaltsam aus dem Gazastreifen vertrieben würden, heißt es in einem Bericht des Weißen Hauses über das Gespräch.

Kritiker der Regierung Biden, darunter viele arabische und muslimische Amerikaner, argumentieren, dass die Vereinigten Staaten über einen enormen finanziellen Einfluss auf Israel verfügen und weit mehr Druck ausüben könnten, wenn sie wollten.



Gleichzeitig ist die Regierung beunruhigt über die zunehmende Gewalt im besetzten Westjordanland, einem separaten Gebiet, das teilweise von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet wird. Biden hat extremistische jüdische Siedler dort scharf kritisiert und die zunehmende Gewalt beklagt, der seit dem 7. Oktober mehr als 100 Palästinenser zum Opfer gefallen sind. Hochrangige amerikanische Beamte drängen Netanjahu insgeheim, diese Siedler zur Rechenschaft zu ziehen, auch um zu verhindern, dass sich der Konflikt auf eine zweite oder dritte Front ausweitet.



„Wir haben jetzt die Krise in Gaza, eine Krise im Westjordanland, wir haben eine israelische Regierung, die der Außenwelt nicht zuhört, einen israelischen Premierminister, dessen Zustimmung stark gesunken ist und der verzweifelt versucht, einen Weg zu finden, im Amt zu bleiben, indem er den harten Kerl spielt“, sagte Riedel. „Ich habe den Eindruck, dass die Regierung alle richtigen Fragen stellt und keine wirklich schlüssigen Antworten erhält.“



Michael Birnbaum und Abigail Hauslohner haben zu diesem Bericht beigetragen.

