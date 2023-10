Machtkampf im US-Kongress: Nachfolger für gestürzten McCarthy gesucht – das sind die Kandidaten

Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steve Scalise (R-La.), hält am Samstag eine Pressekonferenz im Kapitol ab. © Tom Brenner/The Washington Post

Nach der Absetzung von Kevin McCarthy sucht das US-Repräsentantenhaus einen Nachfolger. Doch wer kann den Sprecher-Posten übernehmen. Eine Kandidaten-Auswahl.

Washington – Nach der Absetzung von Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses am Dienstag sind die Namen mehrerer Kandidaten als mögliche Nachfolger des kalifornischen Republikaners ins Gespräch gebracht worden.

McCarthy selber hatte bereits seinen Verzicht für eine erneute Kandidatur erklärt. Bis kommenden Dienstag ist das Repräsentantenhaus in der Schwebe. Dann sollen offiziell die Kandidatenforen beginnen.

US-Repräsentantenhaus: Nachfolger für McCarthy gesucht – wer sind die Kandidaten?

Die Zeit drängt. Denn das Repräsentantenhaus der USA muss bis Mitte November eine Einigung über die Finanzierung der Regierung erzielen, sonst droht ein Stillstand. Der Interimssprecher Patrick T. McHenry hat nur begrenzte Befugnisse, sodass sich die Frage stellt, ob das Repräsentantenhaus vor der Wahl eines neuen Sprechers Fortschritte bei der Haushaltsplanung erzielen kann.

Doch wer kann die Nachfolge von McCarthy antreten? Im Folgenden werden mehrere potenzielle republikanische Kandidaten für das Amt des Sprechers und der Stand der Dinge im Rennen vorgestellt.

Abgeordneter Steve Scalise (La.)

Als Mehrheitsführer ist Scalise der zweithöchste Republikaner im Repräsentantenhaus. Er wurde 2008 zum ersten Mal in den Kongress vereidigt, nachdem er sich im Wahlkampf als Stimme des Südens und der Republikaner in den roten Bundesstaaten im Allgemeinen profiliert hatte. Später wurde er Vorsitzender des Republican Study Committee, einer Fraktion der konservativsten Abgeordneten des Repräsentantenhauses.



Scalise hat mit anderen republikanischen Abgeordneten über eine Kandidatur für das Amt des Parlamentspräsidenten gesprochen, nachdem ihm einige ihre Unterstützung angeboten hatten, so eine mit den Gesprächen vertraute Person gegenüber der Washington Post. Eine zweite Person, die ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprach, um private Gespräche weiterzugeben, sagte, Scalise habe andere Gesetzgeber angerufen.

Der Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, Tom Emmer, äußerte am Dienstag seine Unterstützung für Scalise, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten. Dies ist insofern bemerkenswert, als er ebenfalls als Kandidat in der engeren Wahl gehandelt wurde.



Ein weiterer Abgeordneter, der öffentlich seine Unterstützung für Scalise bekundet hat, ist der texanische Abgeordnete Tony Gonzales, in dessen Bundesstaat eine bedeutende und einflussreiche republikanische Delegation sitzt.



Scalise könnte jedoch Schwierigkeiten haben, die Unterstützung des rechtsgerichteten House Freedom Caucus zu gewinnen. Scalise ist zwar konservativer als McCarthy, wird aber von dieser Gruppe immer noch als Teil des „Establishments“ und in der GOP-Führung verankert angesehen.



Eine weitere Herausforderung für Scalise ist seine Ankündigung im August, dass er an Blutkrebs erkrankt ist. Die Diagnose bedeutet, dass er sich die Frage gefallen lassen muss, ob er körperlich in der Lage ist, eine so anstrengende Aufgabe zu übernehmen.



Rep. Tom Emmer (Minn.)

Der Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, Tom Emmer (R-Minn.), geht zum Podium, um am Samstag vor Reportern auf dem Capitol Hill zu sprechen. © Tom Brenner/The Washington Post

Emmer, ein wichtiger Verbündeter von McCarthy, trat 2015 in den Kongress ein und war zwei Wahlperioden lang Vorsitzender des National Republican Congressional Committee, das sich für die Wahl der Republikaner ins Repräsentantenhaus einsetzt. Im November gewann er das Rennen um den Posten des Fraktionsvorsitzenden und ist damit die Nummer 3 unter den Republikanern im Repräsentantenhaus.



Der House Freedom Caucus und andere Mitglieder mit ähnlichen Ideologien waren entscheidend für Emmer‘s Sieg in diesem Rennen. Er steht den republikanischen Repräsentanten Andy Biggs (Arizona) nahe. Andy Biggs (Ariz.), einem früheren Vorsitzenden des Freedom Caucus, und Matt Gaetz (Fla.).



Der Name Emmer wurde letzte Woche von Republikanern ins Spiel gebracht, die McCarthy absetzen wollen. Diese Mitglieder sind der Meinung, dass Emmer ihren Anliegen mehr Gehör schenken würde als McCarthy und ihnen konservativere Ergebnisse bescheren würde.



Bevor McCarthy abgesetzt wurde, sagte Emmer, er sei nicht an dem Posten interessiert. Jetzt, da der Posten vakant ist, hat sich Emmer lediglich dahingehend geäußert, dass er Scalise für einen guten Redner hält.



Abgeordneter Jim Jordan (Ohio)

Abgeordneter Jim Jordan (R-Ohio) nimmt am Donnerstag an einer Anhörung des House Committee on Oversight and Accountability teil. © Bonnie Jo Mount/The Washington Post

Jordan wurde 2006 in den Kongress gewählt und ist in den Reihen der Republikanischen Konferenz stetig aufgestiegen. Im Januar wurde er Vorsitzender des mächtigen Justizausschusses des Repräsentantenhauses und hat diese Position genutzt, um gegen diejenigen zu kämpfen, die gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ermitteln.



In einer seiner letzten Amtshandlungen als Präsident verlieh Trump die Freiheitsmedaille des Präsidenten - die höchste zivile Auszeichnung des Landes - an Jordan, einen der acht Abgeordneten des Repräsentantenhauses, die Trumps Verteidigungsteam in seinem ersten Amtsenthebungsverfahren im Senat angehörten.



Als ehemaliger Vorsitzender des House Freedom Caucus wurde Jordan im Januar von rechtsgerichteten Republikanern, die gegen McCarthy waren, für das Amt des Sprechers nominiert. Damals hielt Jordan jedoch unbeirrt an seiner Unterstützung für McCarthy fest.



Am Mittwoch, nachdem McCarthy abgesetzt worden war, erklärte Jordan gegenüber Reportern, dass er als Sprecher kandidiere.



Zu denjenigen, die Jordan für das Amt des Sprechers unterstützen, gehört Gaetz, der den Vorstoß zur Absetzung McCarthys angeführt hat. „Mein Mentor Jim Jordan wäre großartig!“ schrieb Gaetz am Dienstag auf X, früher bekannt als Twitter, als Reaktion auf einen Bericht, dass Jordan eine Kandidatur als Sprecher erwägt.



Republikanische Repräsentanten. Jim Banks (Ind.) und Thomas Massie (Ky.), ein Verbündeter von McCarthy mit Verbindungen zum Freedom Caucus, haben ebenfalls ihre Unterstützung für Jordan zum Ausdruck gebracht.



Rep. Kevin Hern (Okla.)

Abgeordneter Kevin Hern (R-Okla.) spricht zu Reportern, nachdem er eine Sitzung der Republikaner im Repräsentantenhaus über die Finanzierung der Regierung am 20. September verlassen hat. © Elizabeth Frantz/The Washington Post

Hern ist Vorsitzender des Republican Study Committee, der größten konservativen Gruppe im Repräsentantenhaus. Als McCarthy im Januar in 15 Wahlgängen um das Amt des Sprechers kämpfte, wurde Hern - zu seiner Überraschung - vom Abgeordneten Lauren Boebert (R-Colo.) für das Amt des Sprechers nominiert, der Hern als „wahren Konsenskandidaten“ anpries, der die Republikanische Partei vereinen könne.



Damals schien Hern überrumpelt und lachte über Boeberts Nominierung. Am Dienstagabend, nachdem McCarthy erklärt hatte, dass er sich nicht erneut um das Amt des Sprechers bewerben werde, zeigte sich Hern offener für diese Möglichkeit.



„Wenn ich gefragt werde, ob ich kandidieren will, werde ich es auf jeden Fall in Erwägung ziehen“, sagte Hern gegenüber Reportern.



Rep. Chip Roy (Tex.)

Der Abgeordnete Chip Roy (R-Tex.) wird am Dienstag im Repräsentantenhaus darüber abstimmen, ob er den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-Calif.) absetzen will. © Ricky Carioti/The Washington Post

Roy trat sein Amt 2019 an, nachdem er unter anderem für den texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton und Senator Ted Cruz (R-Tex.) gearbeitet hatte. Er ist als überzeugter Konservativer bekannt und ist ein führendes Mitglied des Freedom Caucus. Im Januar war er eines von nur zwei Mitgliedern des Repräsentantenhauses, die sich gegen die Wahl McCarthys aussprachen und das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 nicht in Abrede stellten.



In jüngster Zeit stellte sich Roy gegen die Bemühungen seiner Kollegen, McCarthy zu stürzen. Als er am Dienstag gefragt wurde, ob er für das Amt des Parlamentspräsidenten kandidieren würde, schloss er dies weder aus noch zeigte er sich begeistert von dieser Aussicht.



„Ich weiß es nicht - darum geht es nicht“, sagte er zu Reportern, nachdem er die Sitzung verlassen hatte, in der McCarthy seinen republikanischen Kollegen mitteilte, dass er nicht erneut als Sprecher kandidieren werde. „Alles, worauf ich mich im Moment konzentriere, ist das, was wir tun müssen, um den Prozess voranzubringen.“



Abgeordneter Patrick T. McHenry (N.C.)

Abgeordneter Patrick T. McHenry (R-N.C.) geht am Freitag zu einer Klausurtagung mit republikanischen Kongressmitgliedern. © Tom Brenner/The Washington Post

McHenry wurde 2004 zum ersten Mal in den Kongress gewählt und ist Vorsitzender des House Financial Services Committee. McHenry, ein enger Verbündeter von McCarthy, wurde nach dessen Absetzung zum stellvertretenden Sprecher ernannt und wird diese Funktion ausüben, bis das Repräsentantenhaus einen ständigen Nachfolger wählt.



Es ist unklar, ob McHenry daran interessiert ist, dauerhaft Sprecher zu werden. In einer seiner ersten Amtshandlungen als amtierender Sprecher wies McHenry die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D-Calif.), und den ehemaligen Mehrheitsführer der Demokraten, Steny H. Hoyer (Md.), an, ihre Büros im Kapitol zu räumen.



Der ehemalige Präsident Donald Trump

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht während einer Kundgebung am 20. September im Grand River Conference Center in Dubuque, Iowa. © Jabin Botsford/The Washington Post

Vielleicht ist es kontraintuitiv, dass die US-Verfassung nicht vorschreibt, dass der Sprecher ein Mitglied des Repräsentantenhauses sein muss - obwohl niemand außerhalb des Repräsentantenhauses dieses Amt tatsächlich innehatte.



Das macht Trump, den Spitzenkandidaten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024, zu einem möglichen, wenn auch äußerst unwahrscheinlichen Kandidaten für den Sprecherposten.



Dennoch haben die republikanischen Repräsentanten. Marjorie Taylor Greene (Ga.) und Troy E. Nehls (Tex.) haben öffentlich Trumps Namen als Kandidaten ins Spiel gebracht. Fox-News-Moderator Sean Hannity behauptete ebenfalls am Dienstag unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass einige Republikaner im Repräsentantenhaus versuchen, Trump für diese Rolle zu gewinnen.

Wenn auch nur einige wenige Republikaner im Repräsentantenhaus darauf bestehen, nur Trump zu unterstützen, könnte es für einen anderen Republikaner noch schwieriger werden, die Mehrheit der Stimmen zu erhalten, die für den Gewinn des Präsidentenamtes erforderlich ist.



In einem Gerichtsgebäude in Manhattan sagte Trump am Mittwoch, dass „eine Menge Leute“ ihn gefragt hätten, ob er als Sprecher fungieren würde.



„Ich führe bei den Präsidentschaftswahlen mit etwa 50 Punkten Vorsprung. Ich konzentriere mich voll und ganz darauf. Wenn ich ihnen durch den Prozess helfen kann, würde ich es tun, aber wir haben einige großartige Leute in der Republikanischen Partei, die einen großartigen Job als Sprecher machen könnten.“



Mariana Alfaro, Leigh Ann Caldwell, Paul Kane, Theodoric Meyer und Marianna Sotomayor haben zu diesem Bericht beigetragen.

