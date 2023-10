Nächster Showdown im US-Repräsentantenhaus: Republikaner starten neuen Versuch

Von: Stefan Krieger

Der Trump-Verbündete Jim Jordan strebt den Vorsitz des Repräsentantenhauses an. Doch der Widerstand in den eigenen Reihen ist groß. Der News-Ticker.

Washington, D.C. – Jim Jordan, streng konservativer Vertreter der US-Republikaner, will sich am Dienstag (17. Oktober) zum neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses wählen lassen. Seine Erfolgschancen sind jedoch ungewiss. In der seit zwei Wochen weitgehend gelähmten Kongresskammer ist für 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) eine Abstimmung angesetzt. Allerdings haben viele moderate Republikaner erhebliche Bedenken gegen den rechtsgerichteten Hardliner Jordan, der ein Vertrauter des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ist.

Die Republikaner stellen im Repräsentantenhaus mit 221 Abgeordneten nur eine knappe Mehrheit. Daher ist unklar, ob Jordan die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen im Plenum erreichen kann. Sollten alle 212 Abgeordneten der Demokraten von Präsident Joe Biden gegen den Vorsitzenden des Justizausschusses stimmen, könnte sich Jordan höchstens vier Abweichungen aus den eigenen Reihen erlauben.

US-Repräsentantenhaus: Suche nach einem Nachfolger für Kevin McCarthy

Der von Trump unterstützte Jordan war am Freitag (13. Oktober) bei der chaotischen Suche der Republikaner nach einem Nachfolger für den Anfang Oktober abgesetzten Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Kevin McCarthy nominiert worden. Am Vortag hatte der zunächst von der Republikaner-Fraktion nominierte Mehrheitsführer Steve Scalise das Handtuch geworfen, nachdem klar geworden war, dass er im Plenum die notwendige Mehrheit für das dritthöchste Staatsamt verfehlen würde.

Gibt sich gerne hemdsärmlig: Jim Jordan © DREW ANGERER/afp

Der für seinen aggressiven Politikstil bekannte Jordan ist allerdings noch umstrittener als Scalise. Nach Jordans Nominierung signalisierten Medienberichten zufolge 55 Republikaner in einer geheimen Abstimmung, dass sie den Abgeordneten aus Ohio im Plenum nicht unterstützen würden. Am Wochenende übten der Hardliner und sein Umfeld starken Druck auf innerparteiliche Gegner aus, damit diese sich doch noch hinter Jordan stellen.

„Wir müssen alle weiter zusammenkommen und uns wieder an die Arbeit machen“, schrieb Jordan am Montag im Kurzbotschaftendienst X (früher Twitter). Die Republikaner-Fraktion wollte am Abend zu Beratungen zusammenkommen.

US-Repräsentantenhaus im Moment handlungsunfähig

Der Streit bei den Republikanern hat weitreichende Folgen: Ohne Vorsitzenden ist das Repräsentantenhaus weitgehend gelähmt. Damit kann der Kongress unter anderem keine weiteren Militärhilfen für das von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas angegriffene Israel und die von Russland angegriffene Ukraine beschließen. Den USA droht zudem Mitte November ohne Haushaltslösung ein sogenannter Shutdown.

Deswegen wächst der Druck auf die Republikaner, zu einer raschen Einigung zu kommen. Sollte Jordan bei seinen Versuchen scheitern, die Fraktion der Konservativen nahezu geschlossen hinter sich zu bringen, könnte er seine Kandidatur für den Vorsitz wie bereits Scalise zurückziehen. Er könnte aber auch trotz aller Widerstände an der Plenumsabstimmung festhalten - und beispielsweise durch eine Reihe aufeinanderfolgender Abstimmungen versuchen, den Widerstand seiner Gegner zu brechen.

Im Januar kämpfte der damalige Vorsitzende McCarthy durch eine Rekordzahl von 15 Wahlrunden, um als „Speaker“ – so nennt man das Amt in den USA – bestätigt zu werden. Doch nur neun Monate danach wurde der kalifornische Abgeordnete in einem historischen Umsturz von rechten Hardlinern seiner eigenen Partei vom Thron des Repräsentantenhauses gestoßen. Der Sturz war das Resultat eines Haushaltsstreits auch um zusätzliche Unterstützung für die Ukraine.

Jordan gilt als eingefleischter Trump-Anhänger

Jordan, McCarthys möglicher Nachfolger, ist seit 2007 Mitglied des Repräsentantenhauses. Er begann seine politische Laufbahn am rechten Rand der Republikaner, hat sich aber im Laufe der Jahre zu einer zentralen Figur der immer weiter nach rechts driftenden Partei entwickelt. Jordan ist einer der Hauptakteure hinter den Bemühungen, US-Präsident Joe Biden wegen des Vorwurfs, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunter Biden verwickelt zu sein, des Amtes zu entheben.

Der ehemalige Ringer Jordan, der gerne ohne Jackett auftritt, ist seit Jahren ein leidenschaftlicher Unterstützer und Verteidiger von Donald Trump. Er ist einer der Gründungsmitglieder der einflussreichen rechten Parlamentariergruppe Freedom Caucus. Zudem ist Jordan ein gern gesehener Gast in rechten Medien, einschließlich des Nachrichtensenders Fox News. (skr/AFP)