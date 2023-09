Zweite TV-Debatte der Republikaner: Wer nimmt teil und was macht Trump?

Von: Sandra Kathe

Im kommenden Jahr wird in den USA erneut das Staatsoberhaupt gewählt – bei den Republikanern starten bereits die TV-Debatten. Doch einen Anwärter lässt das kalt.

Washington – Wenn es nach den beiden Spitzenkandidaten der US-Wahl von 2020 geht, gehen in der US-Wahl erneut Amtsinhaber Joe Biden für die Demokraten und sein abgewählter Amtsvorgänger Donald Trump für die Republikaner ins Rennen. Zwei 80- und 77-jährige Männer, der eine mit mehr Erfahrung in der Politik, der andere mit weniger. Dafür blickt Trump inzwischen auf mehrere Anklagen, die sich gegen ihn richten.

Und so unwahrscheinlich es auch sein mag, dass die traditionellen Vorwahlen der großen US-Parteien an dem scheinbar unumstößlichen Wahlduell etwas ändern werden, sind bei den US-Republikanern bereits TV-Debatten zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten gestartet, die darauf schließen lassen, dass Trumps Konkurrenz zumindest nicht kampflos auf eine Kandidatur verzichten wird. Ein erstes fand bereits im August statt, ein zweites wird für den morgigen Mittwoch erwartet.

Zu den Teilnehmenden bei der republikanischen TV-Debatte zählt auch Trumps ehemaliger Vize-Präsident Mike Pence. (Archivfoto) © Kamil Krzaczynski/AFP

Republikaner-Debatte ohne Trump: Das ist Trumps Konkurrenz

Doch während mindestens sechs hoffnungsvolle Kandidatinnen und Kandidaten bereits alles für die Diskussionsrunde vorbereiten, wird Trump auch in der zweiten Runde mit Abwesenheit glänzen und stattdessen eine Rede für Gewerkschaftsmitgliedern der US-Industrie in der berüchtigten Autostadt Detroit halten, wo Vertreterinnen und Vertreter der Automobilindustrie aktuell mehrere große US-Autobauer bestreiken.

Zu den bestätigten Teilnehmenden der Debatte zählen dagegen laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters Ron DeSantis, Gouverneur im Bundesstaat Florida, Trumps ehemaliger Vizepräsident Mike Pence, sowie Nikki Haley, Tim Scott, Vivek Ramaswamy und Chris Christie. Sie alle hatten auch bereits an der ersten von Trump boykottierten Debatte am 24. August in Milwaukee teilgenommen und den abgewählten Präsident dabei teilweise heftig kritisiert.

TV-Debatte unter Trumps Konkurrenz: Gemeinsam gegen die Demokraten

So hatte Haley Trump etwa als „unbeliebtesten Politiker in den USA“ bezeichnet, Christie prangerte Trumps Verhalten als „unter der Würde des Amtes des US-Präsidenten“ an. Von Trump-Fans und dem Stammpublikum des rechten US-Senders Fox News waren beide dafür infolge ihres Auftritts heftig kritisiert worden. In den Umfragen liegt Trump nach wie vor weit vor seinen Rivalinnen und Rivalen.

Trotz kleineren Spitzen gegenüber dem abgewählten US-Präsidenten rechnen Medien jedoch damit, dass nicht Donald Trump den Großteil der Kritik der republikanischen Präsidentschaftsanwärter abbekommen wird. Stattdessen gelten als gemeinsames Feindbild der teilnehmenden US-Republikaner vor allem Präsident Biden und seine Demokraten. Zu den wichtigsten Themen des Abends könnten laut Reuters etwa der von Republikanern angefachte Skandal um dessen Sohn Hunter zählen. Auch die Schwierigkeiten und Rechte von Latinos, einer für Republikaner mehr und mehr entscheidenden Wählergruppe, könnte eine große Rolle spielen. (saka mit Reuters/AFP)