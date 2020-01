Im Vorfeld der US-Wahl nehmen sechs Demokraten an der siebten Debatte des demokratischen Nationalkomitees teil. Bei der Veranstaltung, die live im TV übertragen wird, soll auch der Iran-Konflikt Thema sein.

Am 3. November 2020 findet die nächste US-Präsidentschaftswahl statt.

Des Moines - Am 3. Februar geht in Des Moines, der Hauptstadt Iowas, die erste Vorwahl für die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen über die Bühne. Der Staat im mittleren Westen der USA ist zwar nicht sonderlich groß und besitzt dementsprechend auch kein allzu großes Stimmengewicht, der Vorwahl wird jedoch dennoch eine große Bedeutung zugewiesen, ist es doch die erste des Landes.

Im Lager der Demokraten ist man sich sicher, dass es keine zweite Amtszeit unter Donald Trump geben soll. Es stellt sich nur die Frage, wer gegen den Republikaner kandidieren soll. Die nun näher rückenden Vorwahlen sollen diese Frage klären. Insgesamt 25 Politiker sahen sich anfangs für die Aufgabe geeignet*, von denen bis jetzt zwölf verblieben sind. Am Montag gab mit US-Senator Cory Booker der nächste Kandidat bekannt, sich zurückzuziehen.

Spitzenkandidat bei den Demokraten: Wer konkurriert gegen Donald Trump?

Aussichtsreiche Chancen auf den Posten an der Spitze haben aktuell Ex-US-Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders*, der den jüngsten Umfragen zufolge in Führung liegt. Konkurrenz bekommen die drei Politiker, die ihren 70. Geburtstag bereits alle hinter sich haben, vom 37-jährigen Pete Buttigieg. Auch Milliardär Michael Bloomberg werden Chancen zugesprochen.

Die vier Kandidaten sind am Dienstag allesamt zu Gast in der letzten TV-Debatte vor den entscheidenden Vorwahlen. Das Quartett ergänzen zudem die Senatorin Amy Klobuchar sowie der Milliardär Tom Steyer, der ebenfalls für den Posten an der Spitze kandidiert.

Sechs Demokraten bei TV-Debatte vor US-Wahlen: Iran-Konflikt soll Thema sein

Thema der Debatte soll neben dem Impeachment-Verfahren Donald Trumps und Fragen im Gesundheitswesen sowie der Klimapolitik, auch der Iran-Konflikt sein und könnte für breitere Diskussionen sorgen. Die Demokratin Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, bezeichnete die Tötung Soleimanis* jüngst als „provokativ und unverhältnismäßig“ - es bleibt spannend, wie sich die möglichen Spitzenkandidaten in der Angelegenheit positionieren.

Egal wer sich am Ende durchsetzt, die Demokraten sind gefordert. Denn 2016 konnte sich Trump den Bundesstaat Iowa sichern.

