Immer mehr Demokraten zweifeln an der Tauglichkeit Joe Bidens

US-Präsident Joe Biden. © Saquan Stimpsonx-CNP/Imago

Die Demokraten setzen auf Abtreibungsrechte als Schlüsselthema und erzielen Erfolge – und das, obwohl Joe Biden andere Schwerpunkte setzt.

Washington DC – Die Demokraten nutzten am Mittwoch (8. November) eine Wahl als neuen Beweis dafür, dass sie auf dem Weg ins Jahr 2024 eine starke Botschaft haben – auch wenn sie mit anhaltenden Sorgen über die Unbeliebtheit von Präsident Biden zu kämpfen haben.

Die Partei übernahm die Kontrolle über die staatliche Legislative im umkämpften Virginia, hielt das Gouverneursamt im tiefroten Kentucky und erhielt die Bestätigung, dass Abtreibungsrechte mehr als ein Jahr, nachdem der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade gekippt hatte, für sie ein wichtiges Thema bleiben. In Ohio haben die Wähler die Verfassung ihres Bundesstaates geändert, um den Zugang zur Abtreibung zu garantieren, was die Republikaner bestürzt und nachdenklich über ihre Strategie macht, mit der sie eine Niederlage nach der anderen erlitten haben.

Die Demokraten äußerten sich vorsichtig optimistisch zu den Erfolgen, die von Parteiführern und Mandatsträgern als mögliche Blaupause für das nächste Jahr gesehen werden. Ihre Schlussfolgerungen: Es wird von entscheidender Bedeutung sein, den Kontrast zu Donald Trump und den „MAGA-Republikanern“ in Bezug auf Abtreibung und andere Themen deutlich zu machen – anstatt sich in ein Referendum über Biden hineinziehen zu lassen, sagten einige inmitten der Sorge um das Alter des Präsidenten und die schlechten Umfragewerte.

„Wir erheben uns immer wieder von den Toten, wie in dem Musikvideo ‚Thriller‘“, sagte der demokratische Stratege Chuck Rocha. „Die Demokraten haben ein enormes Momentum bei einem Themenkomplex, der sich immer wieder als erfolgreiche Strategie erweist – und diese Strategie basiert darauf, dass die Menschen über [die Abtreibung] sehr verärgert sind und den Republikanern, der MAGA-Partei, nicht die Schlüssel zum Auto geben wollen.“

Rückschlag für die Republikaner

Für die Republikaner waren die Wahlen vom Dienstag ein weiterer besorgniserregender Rückschlag – der letzte in einer Reihe meist enttäuschender Wahlen seit 2017, als Donald Trump Präsident war. Trump, der jetzt in den Umfragen die GOP anführt, versucht, seine Partei als polarisierende Figur in die US-Wahl 2024 zu führen, obwohl gegen ihn vier Strafanzeigen vorliegen. Abgesehen von Trumps Image haben die Republikaner nach wie vor Probleme mit der Vermittlung von Botschaften zum Thema Abtreibung und dem Umgang mit Angriffen auf die extremen Positionen und die Rhetorik, die er und andere GOP-Kandidaten angenommen haben.

Für die Biden-Kampagne und viele Verbündete waren die Ergebnisse vom Dienstag eine Bestätigung ihrer Strategie für 2024 und ein Zeichen dafür, dass die Menschen nicht mehr in Panik geraten sollten, wenn die Umfragen zeigen, dass Biden in den Swing States hinter Trump zurückliegt. Doch die Demokraten kämpfen noch immer mit der Diskrepanz zwischen ihren wiederholten starken Ergebnissen an den Wahlurnen und Bidens niedrigen Zustimmungswerten – was viele demokratische Kandidaten zu dem Schluss gebracht hat, dass sie sich von der Marke ihres Parteiführers abgrenzen müssen.

Auf die Frage am Mittwoch, ob Biden der beste Botschafter der Partei für 2024 sei, sagte Senator Jon Tester (D-Mont.) - der in einem roten Bundesstaat einen harten Kampf um seine Wiederwahl zu bestehen hat – einfach: „Ich denke, er ist der Botschafter.“

„Die Wahrheit ist, dass ich mein eigenes Rennen fahre“, fügte Tester hinzu.

Das Thema Abtreibung spielt den Demokraten in die Karten

David Axelrod, der Chefstratege der Präsidentschaftskampagnen von Barack Obama, sagte, die Ergebnisse vom Dienstag seien eine willkommene, anhaltende Zurückweisung der Haltung der Republikaner zur Abtreibung und anderen Themen - aber sie ändern nichts an seinem kürzlichen Vorschlag, Biden solle sich überlegen, ob eine erneute Kandidatur in seinem oder im Interesse des Landes sei. Bidens Alter ist nach wie vor ein Problem für die Wähler, das Land ist in einer „mürrischen“ Stimmung, und die Wähler haben eine „selektive Erinnerung daran, wie die Trump-Jahre waren“, sagte er. „Daran müssen die Menschen erinnert werden“.



Bidens Wahlkampfvertreter haben argumentiert, dass Kennzahlen wie die Zustimmung zum Präsidenten nicht mehr für die Wahlergebnisse aussagekräftig sind – ein Punkt, der bei den Zwischenwahlen 2022 und auch am Dienstagabend deutlich wurde. Die Demokraten gewannen, obwohl Gallup im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang der Zustimmung zu Biden auf unter 40 Prozent verzeichnete.

„Wir haben gestern gesagt, dass trotz der Beharrlichkeit der Medien, sich über ein paar schlechte Umfragen für den Präsidenten zu echauffieren und jede andere Umfrage zu ignorieren, die ihn in Führung oder vor Donald Trump sieht, die Quintessenz ist, dass Umfragen ein Jahr vor der Wahl keine Rolle spielen – Ergebnisse schon“, schrieb Bidens Wahlkampfsprecher Michael Tyler in einer E-Mail an seine Unterstützer am frühen Mittwoch.

„Umfragen spielen keine Rolle“

Die Strategie besteht darin, den Kontrast zu wiederholen, den die Demokraten am Dienstagabend feststellen konnten: dass die Wähler in den umkämpften Bundesstaaten unabhängig von Bidens Schwächen das ablehnen, was die Republikaner verkaufen.



Nach der Analyse ihrer Verluste haben einige Republikaner unverblümt darauf hingewiesen, dass sie sich neu orientieren müssen. Seit Trumps Aufstieg haben die Republikaner bei den Wahlen wiederholt enttäuscht, und die Reaktionen der Wähler scheint ihre Herausforderungen nur noch zu vergrößern.

Senator Thom Tillis von den Republikanern sagte, dass republikanische Politiker in einigen Staaten dazu gedrängt werden, eine Abtreibungspolitik zu unterstützen, von der sie wissen, dass die Mehrheit der Wähler sie nicht will.

Die Demokraten haben nicht gewonnen, sagte er. „Die Republikaner haben verloren.“



Joe Biden legt den Fokus auf die Wirtschaft

Biden selbst konzentriert sich oft auf wirtschaftliche Themen – fast jede Woche hält er eine Veranstaltung ab, auf der er „Bidenomics“ anpreist – und er erwähnt nur selten das Thema Abtreibung. Seit langem ist man sich darüber im Klaren, dass Biden – ein 80-jähriger Weißer und der gläubigste katholische Präsident in der amerikanischen Geschichte – nicht die ideale Besetzung ist, um Wähler zu motivieren, die sich leidenschaftlich für die reproduktiven Rechte von Frauen einsetzen.

Sowohl das Weiße Haus als auch Bidens Wiederwahlkampagne brachten am Mittwoch die jüngsten Siege eher mit Bidens Agenda in Verbindung als mit bestimmten Themen wie der Abtreibung. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, nutzte das Rennen um den Gouverneursposten von Kentucky als Beispiel dafür, dass Bidens Agenda gewinnt - obwohl sich der amtierende demokratische Gouverneur Andy Beshear von Biden distanzierte.



Beshear kandidierte mit dem Thema Infrastruktur, er kandidierte mit dem Ziel, die Kosten für das amerikanische Volk zu senken“, sagte Jean-Pierre. „Das sind Teile der Agenda, die der Präsident angeführt hat“.



Das Weiße Haus hat jedoch in einer Erklärung, die kurz nach Bekanntwerden der Ergebnisse vom Dienstag veröffentlicht wurde, die Abtreibung in den Mittelpunkt gestellt.



Zu den Autoren Hannah Knowles ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post und berichtet über Kampagnen. Zuvor berichtete sie für die allgemeine Abteilung der Post. Amy B. Wang ist eine Reporterin für nationale Politik. Sie kam 2016 nach sieben Jahren bei der Arizona Republic zur Washington Post. Marianne LeVine ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post. Matt Viser ist Reporter für das Weiße Haus bei The Washington Post. Er kam im Oktober 2018 zur Post und berichtete über die Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2020, bevor er ins Weiße Haus wechselte, um über die Regierung von Präsident Biden zu berichten. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Washingtoner Büros für den Boston Globe.

„Heute Abend haben die Amerikaner wieder einmal für den Schutz ihrer Grundfreiheiten gestimmt – und die Demokratie hat gewonnen“, sagte Biden. „Meine Regierung wird weiterhin den Zugang zur reproduktiven Gesundheitsversorgung schützen und den Kongress auffordern, den Schutz von Roe v. Wade ein für alle Mal in das Bundesgesetz aufzunehmen.“

Biden-Berater und Meinungsforscher der Demokraten spielen die ersten Umfragen herunter und argumentieren, dass die Wähler ihre Entscheidung neu bewerten werden, sobald klar ist, dass Biden der Kandidat der Demokraten und die einzige Alternative zu Trump ist. Kurzfristig, so sagen sie, müssen sie sich an ihren Plan halten, eine Kampagne aufzubauen und Geld für eine Medienkampagne im nächsten Jahr zu sammeln, um den Präsidenten zu unterstützen.



Cliff Albright, Mitbegründer des Black Voters Matter Fund, sagte, dass er sich keine Sorgen über die Umfragewerte ein Jahr vor der Wahl 2024 mache – aber er betonte gegenüber den Demokraten, dass sie mehr schwarze Wähler ansprechen müssten, insbesondere in ländlichen Gebieten.

„Der Himmel stürzt nicht ein, aber tun Sie nicht so, als würde es nicht nieseln“, sagte Albright und befürchtete, dass die Demokraten, wenn sie sich in der Post-Roe-Ära zu sehr auf den Wählerenthusiasmus verlassen, die Dringlichkeit der Ansprache schwarzer Wähler einschränken könnten.



„Die Partei ist wirklich auf der Dobbs-Welle geritten, und das verdeckt einige grundlegende Fehler“, sagte Albright und bezog sich dabei auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs, das Roe kippte.



Michael Scherer, Paul Kane und Azi Paybarah von der Washington Post haben zu diesem Bericht beigetragen.

