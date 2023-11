USA starten Luftangriffe auf feindliche Stellungen im Irak

Von: Stefan Krieger

Drucken Teilen

Nach einer Serie von Angriffen auf US-Stützpunkte in Syrien und im Irak reagieren die USA mit Präzisionsschlägen. Die Spannungen in der Region nehmen zu.

Bagdad – Die USA haben am Mittwoch (21. November) nach eigenen Angaben Luftangriffe auf zwei Orte im Irak südlich der Hauptstadt Bagdad ausgeführt. Die „Präzisionsschläge“ mit Kampfflugzeugen seien „als direkte Reaktion auf die jüngsten Angriffe des Iran und vom Iran unterstützter Gruppen auf die US- und Koalitionsstreitkräfte“ erfolgt, erklärte das US-Militärkommando Centcom im Onlinedienst X, ehemals Twitter. Ein Centcom-Vertreter bestätigte die Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

In den vergangenen Wochen waren bei einer Serie von Angriffen auf Stützpunkte der US-Streitkräfte in Syrien und im Irak dutzende US-Soldaten verletzt worden. In Syrien sind rund 900 US-Soldaten stationiert und im Irak weitere 2500. Sie sollen dabei helfen, ein Wiedererstarken der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu verhindern.

USA greifen Stellungen pro-iranischer Gruppen in Syrien an

Laut dem US-Verteidigungsministerium gab es seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel insgesamt 66 solcher Angriffe - 32 im Irak und 34 in Syrien. In Syrien reagierte das US-Militär bereits mit Angriffen im Osten des Landes.

Kampfflugzeuge vom Typ Lockheed Martin F-22 Raptor der US-amerikanischen Luftwaffe. (Archivfoto) © dpa/U.S Airforce

Zu den meisten Angriffen bekannte sich eine Gruppe mit dem Namen „Islamischer Widerstand im Irak“ die laut Angaben der US-Regierung mit dem Iran in Verbindung steht. Als Reaktion griff die USA mehrfach Stellungen pro-iranischer Gruppen in Syrien an.

USA attackieren Konvoi pro-iranischer Gruppen im Irak

Bereits am Dienstag war in der Nähe von Bagdad ein Luftangriff auf ein Fahrzeug einer pro-iranischen bewaffneten Gruppe erfolgt, wie zwei Quellen aus Sicherheitsdiensten AFP mitteilten – bevor die USA erklärte, hinter den Angriffen zu stecken, die „mehrere Todesopfer“ gefordert hätten.

Bei dem Drohnenangriff auf eine Autobahn 30 Kilometer westlich von Bagdad wurde nach Angaben pro-iranischer Kämpfer ein Mensch getötet und drei weitere verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Auf die Frage nach dem Vorfall erklärte ein US-Militärvertreter, Soldaten seien „in Selbstverteidigung“ gegen die „Urheber den Anschlags“ vorgegangen.

Laut dem Pentagon war zuvor ein Luftwaffenstützpunkt der von den USA geleiteten internationalen Anti-IS-Koalition in der Wüste der westlichen Provinz Anbar angegriffen worden. Dabei wurden demnach US-Soldaten leicht verletzt sowie Infrastruktur zerstört. Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh zufolge ist es das erste Mal seit dem Beginn der vermehrten Angriffe am 17. Oktober, dass US-Truppen mit einer ballistischen Kurzstreckenrakete angegriffen worden sind.

Sicherheitslage in Nahost angespannt

Wegen des Gaza-Kriegs, der mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober begonnen hatte, ist die Sicherheitslage in der gesamten Region angespannt. Dabei stehen die Truppen der USA – dem wichtigsten Verbündeten Israels – auch im Visier proiranischer Milizen. Der Iran will mit ihnen eine „Achse des Widerstands“ gegen Israel schaffen.

Der Iran und die USA standen immer wieder am Rande eines Kriegs. Im Januar 2020 töteten die USA den mächtigen iranischen General Ghassem Soleimani sowie den Anführer von Kataib Hisbollah, Abu Mahdi al-Muhandis, bei einem Drohnenangriff in Bagdad. Es folgten wochenlange militärische Spannungen. (skr/afp/dpa)