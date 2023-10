USA bereiten sich auf „Tag des Zorns“ vor

Die Hamas ruft zum Handeln auf. Die Polizei in den USA wird verstärkt patrouillieren. Viele jüdische Schulen sind geschlossen.

Washington, D.C. - Die Polizei in der Region Washington wird ihre Präsenz an religiösen Stätten verstärken, und einige Schulen werden am Freitag geschlossen bleiben, nachdem ein ehemaliger Hamas-Führer seine Anhänger zu einem „Tag des Zorns“ aufgerufen hat, dem Standardaufruf der militanten Gruppe für Demonstrationen.

Die Polizei von D.C. und Montgomery County erklärte am Donnerstagabend, dass es keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Gebiet gebe, dass aber mit erhöhter Sichtbarkeit zu rechnen sei, „um die Sicherheit unserer Gemeinschaft zu gewährleisten“.



Die Polizei des Kapitols erklärte außerdem, dass sie die Sicherheitsvorkehrungen im gesamten Kapitolskomplex erhöhen wird.



Von New York bis Los Angeles kündigte die Polizei an, dass sie nach Hamas‘ Aufruf zum Handeln am Freitag verstärkt patrouillieren werde. Der Aufruf zum Wüten kommt Tage nach dem Angriff der militanten Gruppe auf israelische Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 1.300 Menschen in Israel getötet und etwa 3.300 verwundet. Israel reagierte mit der Bombardierung des Gazastreifens, wo mehr als 2 Millionen Palästinenser in einer blockierten Enklave leben. Nach palästinensischen Angaben wurden mehr als 1.500 Menschen getötet und etwa 6.600 verletzt.

Der jüdische Schabbat beginnt am Freitag bei Sonnenuntergang, eine Zeit, in der sich viele Menschen in Synagogen versammeln, um gemeinsam zu beten.



Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams (D) sagte am Donnerstag auf einer abendlichen Pressekonferenz, es gebe keine glaubwürdigen Drohungen gegen New York, aber unter Hinweis auf eine für Freitag geplante Großdemonstration am Times Square sagte er, die New Yorker müssten „wachsam bleiben“.



„New York City wird alles tun, was nötig ist, um unsere Bürger zu schützen“, sagte Adams.



Die Polizei des Kapitols erhöht die Sicherheitsvorkehrungen im gesamten Kapitolskomplex (Symbolbild). © Jack Gruber/USA TODAY Network/Imago

Jüdische Schulen in den USA geschlossen

Die Leiter der Charles E. Smith Jewish Day School mit Sitz in Rockville, MdL, die fast 1.000 Schüler unterrichtet, schrieben am Donnerstagabend in einer Nachricht an die Familien, dass sie, obwohl die Behörden „keine spezifische Bedrohung“ für Schüler oder Lehrer festgestellt hätten, „den beispiellosen Schritt unternehmen, unseren Campus zu schließen und den Unterricht abzusagen“.



Die Schule stehe in engem Kontakt mit dem FBI, der Polizei von Montgomery County, der israelischen Botschaft und anderen jüdischen Schulen, schrieb Schulleiter Rabbi Mitchel Malkus in der Mitteilung.



„Die Situation ist sehr unbeständig, und wir erhalten regelmäßig neue Informationen“, schrieb Malkus. „Unser Ziel in dieser Woche war es, ruhig, unterstützend, flexibel und verständnisvoll zu bleiben“.



Die Beth El Preschool in Bethesda stellt während der Schulzeit einen zusätzlichen Sicherheitsbeamten ein. Die Schule, die zur Kongregation Beth El gehört, wird außerdem verlangen, dass die Türen jederzeit verschlossen bleiben, auch während des Abholens und Bringens von religiösen und vorschulischen Veranstaltungen.



Weder der Tempel noch die Vorschule hatten bis zum späten Donnerstagabend eine glaubwürdige Drohung erhalten, betonte Heather Garrett, die Geschäftsführerin der Gemeinde, in einem Interview. Aber „aus reiner Vorsicht ergreifen wir erhöhte Sicherheitsmaßnahmen“, sagte sie. Am späten Donnerstagabend kündigten die Verantwortlichen der Vorschule an, dass die Schule am Freitag geschlossen bleiben würde.



Sprecher der Montgomery Public Schools forderten die Schüler auf, den Unterricht zu besuchen, und sagten, ihr Personal werde „erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen“.



Krieg in Israel hat Situation für jüdische Menschen zehnmal schlimmer gemacht

Aura Skigen, eine Mutter von zwei Kindern, öffnete am Donnerstagabend eine E-Mail und erfuhr, dass keines ihrer Kinder am nächsten Morgen ihre jüdische Tagesschule in Nordvirginia besuchen würde. Die Gesher Jewish Day School in Fairfax würde an diesem Tag aus Sorge um die Sicherheit der Schüler geschlossen bleiben, hieß es in der E-Mail, und weil die Schule keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen treffen konnte, um das Schulgelände den ganzen Tag über zu bewachen. (Die Gesher-Schule reagierte am späten Donnerstag nicht auf eine Bitte um Stellungnahme).



„Es ist schrecklich, dass die Kinder hier, tausend Meilen entfernt, mit so etwas zu tun haben“, sagte Skigen, 44. „Sie müssen sich Sorgen machen, ob sie zur Schule gehen können, um eine Ausbildung zu bekommen - sie müssen sich Sorgen machen, was sie auf dem Kopf tragen, was sie als Halskette tragen, ob sie einen Davidstern oder eine Mezuza haben.“



Skigen sagte, dass sie sich als Jüdin immer eines gewissen Grades an Hass bewusst sei. Sie hat sich damit abgefunden, dass die Polizei vor der Tür steht, wenn sie in die Synagoge geht. Sie hat gelernt, mit der ständigen Sorge zu leben, dass irgendein Lieferwagenfahrer etwas gegen die Mezuza am Haus ihrer Familie haben könnte. Aber der Konflikt in Israel hat alles „zehnmal schlimmer gemacht“, sagt sie. Der Hass „ist die ganze Zeit da, aber er wird personifiziert, wenn so etwas passiert“.

