Von den Bushes bis Trump: Wie die US-Rechten ihre eigene Realität schufen

Von: Foreign Policy

Die Historikerin Heather Cox Richardson beschreibt die Wurzeln der Desinformation im 21. Jahrhundert - und wie die amerikanische Demokratie ins Wanken geriet.

Gerade in denen vergangenen gut 30 Jahren haben die USA auf internationalem Parkett eine teils stark toxische Rolle gespielt.

Linien kann man dabei zum Einfluss der Neocons ziehen - und mindestens bis zum Fall des Eisernen Vorhangs in den frühen 1990ern.

Der Auszug aus Heather Cox Richardsons „Demcracy Awakening“ gibt einen Einblick in die Analyse der jüngeren Geschichte der US-Außenpolitik der renommierten Historikerin.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 26. September 2023 das Magazin Foreign Policy.

Boston - Am 25. Dezember 1991 trat der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow zurück und leitete damit das Ende der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ein. Der Fall der Sowjetunion bedeutete das Ende des Kalten Krieges, und die Amerikaner, die die Welt als einen Kampf zwischen den dunklen Kräften des Kommunismus und den guten Kräften des Kapitalismus definiert hatten, glaubten, dass ihre Ideologie des radikalen Individualismus gesiegt hatte. Nachdem die Sowjetunion besiegt war, machten sie sich daran, das zu zerstören, was sie als sozialistische Ideologie im eigenen Land ansahen.

Geld aus den USA? Einfach gegen „Kommunisten“ stellen - die „Torturers‘ Lobby“

Der Zusammenbruch der Sowjetunion gab den politisch Handelnden und den Politikern in den Vereinigten Staaten, für die sie arbeiteten, ein neues, entscheidendes Werkzeug in die Hand, um die US-Demokratie zu untergraben: Geld, und zwar viel, von internationalen Machthabern. Vor allem von denen aus Russland und anderen ehemaligen Republiken der Sowjetunion. Politiker der republikanischen Partei in den USA und ausländische Machthaber begannen, Allianzen zu schließen, um Geld, Einfluss und Ränkespiele zu gewinnen.

Seit den 1980er Jahren hatten autoritäre Regierungen herausgefunden, dass sie US-Auslandshilfe erhalten konnten, indem sie behaupteten, sie würden sich gegen Kommunisten stellen. Die Politikberater Charles Black, Paul Manafort und Roger Stone, die sich 1980 zusammengetan hatten, um an der Präsidentschaftskampagne von Ronald Reagan mitzuarbeiten, gewannen Kunden, indem sie ihre Verbindungen zu den Regierungen von Reagan und George H. W. Bush anpriesen.

Paul Manafort, hier 2016 als Wahlkampf-Manager Donald Trumps. © imago stock&people/Zuma Wire

Sie vertraten so viele autoritäre Regierungen - unter anderem in Nigeria, Kenia, Zaire (heute Demokratische Republik Kongo), Äquatorialguinea, Saudi-Arabien und Somalia -, dass ein Bericht des Center for Public Integrity aus dem Jahr 1992 ihre Firma als „Torturers‘ Lobby“ bezeichnete. Sie vereinten Lobbying und politische Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit unter einem Dach. Die Bündelung dieser Funktionen war bahnbrechend: Sie sorgten dafür, dass ihre Kunden gewählt wurden, und halfen dann anderen Kunden bei der Lobbyarbeit.

Oligarchen-Geld fließt in die USA - die Konservativen entdecken zuhause einen neuen Gegner

Als die Oligarchen begannen, die ehemaligen Sowjetrepubliken zu übernehmen, wuchsen die Verbindungen zwischen oligarchischen Methoden und dem politischen System der USA. Oligarchen versuchten, ihr Schwarzgeld in westlichen Demokratien zu parken, wo die Rechtsstaatlichkeit ihre Investitionen schützen würde - und sie bevorzugten die Republikaner, die ihre hierarchische Weltanschauung vertraten. Die republikanischen Politiker ihrerseits konzentrierten sich eher auf die Ausbreitung des Kapitalismus als auf die der Demokratie, da sie der Meinung waren, dass beide Hand in Hand gingen.

Zu Hause machten sich die Republikaner daran, den liberalen Konsens ein für alle Mal zu beseitigen. So schrieb der Anti-Steuer-Kreuzritter Grover Norquist im Wall Street Journal: „40 Jahre lang kämpften die Konservativen an zwei Fronten gegen den Etatismus, gegen das sowjetische Imperium im Ausland und die amerikanische Linke zu Hause. Jetzt ist die Sowjetunion verschwunden und die Konservativen können sich neu aufstellen. Und dieses Mal hat die andere Mannschaft keine Atomwaffen.“

In den 1990er Jahren richteten die Konservativen der Bewegung, die den seit 1933 bestehenden liberalen Staat abschaffen und sich stattdessen auf die Marktkräfte verlassen wollten, ihre Feuerkraft auf diejenigen, die sie als zu wenig engagiert für das freie Unternehmertum ansahen. Zu ihren Feinden gehörten traditionelle Republikaner, die mit den Demokraten darin übereinstimmten, dass die Regierung die Wirtschaft regulieren, ein grundlegendes soziales Sicherheitsnetz bereitstellen, die Infrastruktur fördern und die Bürgerrechte schützen sollte.

George H.W. Bush wurde das erste Opfer der Konservativen

Ihr erstes öffentliches Opfer war Präsident George H. W. Bush, der vom traditionellen Flügel der Republikanischen Partei ins Amt gekommen war und sich während seiner Präsidentschaft daran machte, die Löcher zu stopfen, die Reagans angebotsseitige Wirtschaftspolitik in die Struktur des Landes gerissen hatte.

Bush war bereit, die Steuern zu erhöhen, um die Schulden in Höhe von 2,1 Billionen Dollar auszugleichen, die Reagan in seinen acht Jahren im Amt angehäuft hatte. Diese Steuererhöhungen zogen den Zorn der konservativen Bewegung auf sich, die ihn und andere traditionelle Republikaner als „Republikaner nur dem Namen nach“ (RINOs) bezeichneten und behaupteten, sie würden dazu beitragen, den „Sozialismus“ in die Vereinigten Staaten zu bringen. Die republikanischen Gesetzgeber rückten weiter nach rechts, und diejenigen, die den liberalen Konsens offen unterstützten, verschwanden aus der Parteiführung.

Ihr Hauptangriffsziel waren jedoch die Demokraten, die 1992 die konservative Bewegung erneut frustriert hatten, indem sie den ehemaligen Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, ins Weiße Haus brachten. James Johnson, ein Jurist aus Arkansas, der sich 1957 vehement gegen die Integration der Central High School in Little Rock gewehrt hatte, nannte Clinton einen „queerschwätzenden, ehebrechenden, Babys tötenden, wehrdienstverweigernden, kiffenden, verlogenen, doppelzüngigen, verräterischen Aktivisten“. Ein solcher Mann war ganz sicher kein legitimer Präsident. 1996 feierte Fox News Debüt im Kabelfernsehen und schloss sich mit rechten Radio-Talkshow-Moderatoren an, um die Vorstellung zu nähren, ihre politischen Gegner seien Sozialisten, die das Land zerstören wollen.

Clinton frustrierte rechte Ideologen

Clinton frustrierte die rechten Ideologen nicht nur mit seinen innenpolitischen Positionen, sondern auch, weil sie der Meinung waren, dass er die US-Ideologie nach dem Ende des Kalten Krieges im Ausland nicht energisch genug vorantrieb. 1997 brachten der politische Kommentator William Kristol und der Wissenschaftler Robert Kagan Dick Cheney, Donald Rumsfeld und andere Neokonservative zusammen, um darauf zu pochen dass die Vereinigten Staaten ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen und eine Führungsrolle in der Welt übernehmen sollten.

Der Schlüssel zu ihrer Organisation, die sich „Project for the New American Century“ nennt, war die Entmachtung des irakischen Präsidenten Saddam Hussein, weil sie glaubten, dass er den Nahen Osten destabilisieren würde. Der Irak hatte sich während des Kalten Krieges mit der Sowjetunion verbündet, und als er 1990 in sein kleineres Nachbarland Kuwait einmarschierte, hatte die britische Premierministerin Margaret Thatcher Bush davon überzeugt, eine internationale Koalition aus 39 Ländern zusammenzubringen, um Sanktionen gegen den Irak zu verhängen und Saddam davon abzuhalten, Kuwait zu besetzen und zu absorbieren.

Auf der Grundlage von Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, der die „kollektive Selbstverteidigung“ erlaubt, taten sie dies. Aber nachdem sie dieses Ziel erreicht hatten, hielten sie sich an die Charta und lehnten es ab, Saddam zu stürzen. Zum Leidwesen der Neokonservativen schien auch der nächste Präsident die Sache nicht zu verstehen: Die Vereinigten Staaten müssten „Regime, die unseren Interessen und Werten feindlich gegenüberstehen, herausfordern“, so das Project for the New American Century, und „die Sache der politischen und wirtschaftlichen Freiheit im Ausland fördern“.

Die Bush-Doktrin kommt

Saddam war bis zum 11. September 2001 unerreichbar. Dann flogen 19 Al-Qaida-Terroristen, inspiriert von dem im saudischen Exil lebenden Osama bin Laden, Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City und in das Pentagon außerhalb von Washington, D.C.,. Sie waren dabei, das US-Kapitol zu treffen, bevor die Passagiere der Maschine das Flugzeug in ein Feld in Pennsylvania stürzten.

Die Neocons sahen in dem Anschlag eine Gelegenheit, Saddam zu „treffen“, obwohl er nicht daran beteiligt war. Fünfzehn der Terroristen stammten aus Saudi-Arabien, zwei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer aus dem Libanon und einer aus Ägypten; sie operierten von Afghanistan aus, wo die dort herrschende extremistische islamische Regierung - die Taliban - Al Qaida erlaubte, Fuß zu fassen.

George W. Bush (re.) und Donald Rumsfeld 2002 bei einer Pressekonferenz in Texas. © Imago/Aurora Photos/Scott Goldsmith

Präsident George W. Bush startete Raketenangriffe auf die Taliban-Regierung und stürzte sie noch vor Ende des Jahres erfolgreich. Danach machte sich die Regierung daran, den Nahen Osten nach amerikanischem Vorbild neu zu ordnen. Im Jahr 2002 verkündete sie die Bush-Doktrin, die besagt, dass Washington Staaten, die verdächtigt werden, Angriffe auf die Vereinigten Staaten zu planen, präventiv angreifen werde. Nach der Einsetzung einer pro-amerikanischen Regierung in Afghanistan marschierte die Regierung 2003 in den Irak ein.

Der Irak-Krieg war unpopulär - Republikaner greifen zu Tricks und bald auch zu Folter

Der Irak-Krieg war jedoch im eigenen Land unpopulär, und seine Unpopularität veranlasste die Regierung, die Unterstützung der Republikaner mit der Verteidigung der Nation gegen islamische Terroristen gleichzusetzen. Diese rhetorische Strategie ermöglichte es ihnen, die Macht des Präsidenten gegenüber dem Kongress zu stärken, vor allem in der Frage der „erweiterten Verhörmethoden“, besser bekannt als Folter, die die Regierung ab 2002 gegen mutmaßliche Terroristen einsetzte.

Obwohl die Vereinigten Staaten Folter traditionell als illegal betrachtet hatten, argumentierte die Regierung nun, dass jede Einschränkung der Befugnisse des Präsidenten zur Kriegsführung verfassungswidrig sei. Als das Programm 2004 bekannt wurde, verbot der Kongress es, woraufhin Bush eine Erklärung unterzeichnete, in der er jede Einschränkung der „einheitlichen Exekutive“ ablehnte.

In der Zwischenzeit begannen die gemeinsamen Ideen und Interessen der aufstrebenden globalen Eliten, ein verworrenes Netz aus Geldwäsche, Einflussnahme und antidemokratischen Machenschaften zu schaffen, das in ausländischen Regierungen wucherte und die Vereinigten Staaten infizierte.

Wahlkampf 2008 in den USA: „Es gab eine Pro-Russland-Fraktion“

1996 leitete Manafort die Republican National Convention, und 2003 vertraten er und sein Partner Rick Davis den pro-russischen ukrainischen Oligarchen Viktor Janukowitsch. Im Juli 2004 wurde der US-Journalist Paul Klebnikow in Moskau ermordet, weil er die Korruption in der russischen Regierung aufgedeckt hatte. Ein Jahr später schlug Manafort vor, für die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in den ehemaligen Sowjetrepubliken, in Europa und in den Vereinigten Staaten zu arbeiten - mittels Einflussnahme auf Politik, Geschäfte und die Nachrichtenberichterstattung. Im Jahr 2008 war Davis Leiter der Kampagne des republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain, und McCain feierte seinen 70. Geburtstag mit Davis und dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska auf einer russischen Yacht, die im Balkanland Montenegro vor Anker lag.

„So funktioniert die Welt wirklich nicht mehr. ... Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität.“

McCain war dafür bekannt, dass er versprach, Putin die Stirn zu bieten, und die Behauptung seiner Kandidatin Sarah Palin, sie könne der wachsenden Macht Russlands unter anderem deshalb etwas entgegensetzen, weil „sie unsere unmittelbaren Nachbarn sind und man Russland von einer Insel in Alaska aus sehen kann“, wurde zu einem Dauerwitz. Beobachter stellten jedoch fest, dass einige von McCains politischen Beratern die Interessen des Kremls unterstützten, einschließlich der Ausweitung der russischen Kontrolle über Montenegro.

Steve Schmidt, ein McCain gegenüber sehr loyaler Wahlkampfberater, erklärte später: „Es gab zwei Fraktionen im Wahlkampf ... eine pro-demokratische Fraktion und ... eine Pro-Russland-Fraktion“, wobei letztere von Davis angeführt wurde. Wie Manafort wohnte auch Davis im Trump-Tower in New York City, der einem der ersten Klienten gehörte, den Black, Manafort und Stone 1980 engagiert hatten: einem New Yorker Immobilienentwickler namens Donald J. Trump.

Bush-Berater gab die Losung vor: „Wir schaffen unsere eigene Realität“

Die republikanischen Politiker schienen zunehmend von der alten hierarchischen Vorstellung auszugehen, dass einige Menschen besser seien als andere und Wirtschaft, Gesellschaft und Politik lenken sollten, und sie hielten diese Kontrolle aufrecht, indem sie ihren Anhängern ein falsches Narrativ auftischten, das ihre Gegner als Feinde des Landes darstellte.

Im Jahr 2004, als die Bush-Regierung Informationen fabrizierte, um die Invasion im Irak zu rechtfertigen, war sie tief in dieser Ideologie verwurzelt, ganz gleich, was die Fakten zeigten. Ein hochrangiger Berater von Bush erklärte dem Journalisten Ron Suskind verächtlich, dass Leute wie er - Suskind - zur „realitätsorientierten Gemeinschaft“ gehörten: Sie glaubten, dass die Menschen auf der Grundlage ihrer Beobachtungen und der sorgfältigen Untersuchung der erkennbaren Realität Lösungen finden könnten.

Aber, so der Berater weiter, eine solche Weltanschauung sei überholt. „So funktioniert die Welt wirklich nicht mehr. ... Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während Sie diese Realität studieren - mit Augenmaß, wie Sie wollen -, werden wir wieder handeln und andere neue Realitäten schaffen, die Sie ebenfalls studieren können, und so werden sich die Dinge klären. Wir sind die Akteure der Geschichte ... und Sie, Sie alle, werden nur noch studieren, was wir tun.“

Aus „Democracy Awakening“ von Heather Cox Richardson, erschienen bei Viking, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House, LLC. Urheberrecht © 2023 von Heather Cox Richardson.

Zur Autorin Heather Cox Richardson ist Professorin für Geschichte am Boston College und Expertin für amerikanische Politik- und Wirtschaftsgeschichte. Sie ist die Autorin von sieben Büchern, darunter das preisgekrönte „How the South Won the Civil War“. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in der Washington Post, der New York Times und dem Guardian veröffentlicht. In ihrem vielgelesenen Newsletter „Letters from an American“ fasst sie Geschichte und moderne politische Themen zusammen. Sie ist Co-Moderatorin des Vox Media-Podcasts „Now & Then“. Twitter (X): @HC_Richardson

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 2. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

