Trost vom Präsidenten: Joe Biden tourt durchs zerstörte Maui

Ein Mitglied der Nationalgarde geht am Freitag um einen verbrannten Pickup in der vom Waldbrand verwüsteten Stadt Lahaina auf Hawaii herum. © Photo for The Washington Post by Tamir Kalifa

Waldbrände haben die Insel Maui zerstört. Nach Kritik reiste Joe Biden jetzt nach Haiwaii – und fand einfühlsame Worte. Er erinnerte an seine tote Frau.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 21. August 2023 „The Washington Post“.

Hawaii – Vor zwei Wochen kam das Feuer und zerstörte eine komplette Stadt. Nun trafen US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden am Montagnachmittag in Lahaina auf der Insel Maui ein. Das Paar besichtigte die Schäden eines der tödlichsten Waldbrände in der Geschichte der USA und versuchte, eine der typischen Eigenschaften des Präsidenten zu vermitteln: diejenigen zu trösten, die Angehörige verloren haben.

„Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika steht das amerikanische Volk an Ihrer Seite“, sagte er inmitten der verbrannten Gebäude. „Solange es nötig ist, werden wir bei Ihnen sein. Das ganze Land wird bei Ihnen sein.“ Er wies zu seiner Linken auf einen historischen Banyan-Baum, der offenbar überlebt hatte, und nutzte ihn als Symbol der Hoffnung auf den Wiederaufbau von Leben, Unternehmen und der Gemeinde. „Feuer kann seine Wurzeln nicht erreichen“, sagte er. „Das ist Maui. Das ist Amerika.“

Waldbrand auf Maui: US-Präsident Joe Biden besucht die Stadt Lahaina

Biden ging bei seinem Besuch auf der Insel Maui durch die Ruinen einer Gemeinde, in der mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sind und rund 850 noch vermisst werden. Es ist ein Ort, an dem Häuser bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind, an dem Menschen plötzlich ihr Leben verloren haben und an dem die Emotionen so roh wie tief empfunden sind. Er sah verlassene Autos, die verbrannt und nun mit einem großen X gekennzeichnet sind, und ging an Häusern vorbei, die nicht mehr zu erkennen sind. Er wurde zu einem heiligen Ort gebracht, wo er an einer Segnungszeremonie mit den Ältesten von Lahaina teilnahm.

„Die Verwüstung ist überwältigend“, sagte er an einer Stelle. Biden traf nicht nur zu einem Zeitpunkt ein, an dem er die enormen Ressourcen der Bundesregierung mobilisiert hat, sondern auch nach der Kritik, dass er sich in den ersten Tagen der Krise nicht häufiger zu Wort gemeldet hatte. Reportern, die ihn nach seiner Reaktion auf die tödlichen Brände fragten, antwortete er nur mit einem kurzen „Kein Kommentar“.

Nach Waldbrand: Biden sichert Haiwaii alle Hilfe zu

Während Biden die Schäden besichtigte, winkten ihm zahlreiche Menschen zu und machten Fotos, wobei einige unterstützende Schilder („Maui Strong“) und andere abfällige Schilder („F--- Biden“ und „Trump won“) hielten. Als der Präsident die Front Street hinunterging, wo nur noch verkohlte Fassaden zu sehen sind, hielt er inne, um einer Reihe von Ersthelfern die Hand zu schütteln. Auf die Frage, ob Hawaii alles haben wird, was es braucht, antwortete Biden: „Das wird es auf jeden Fall“.

Ein Ort des Schreckens: US-Präsident Joe Biden besichtigt das zerstörte Maui. © Evan Vucci/dpa

Er hörte Geschichten von einer Frau, die immer noch nach ihrem Mann sucht, von einem Kind, das aus Angst vor Bränden nicht mehr aus dem Meer heraus wollte. Er wurde über 40 Hunde unterrichtet, die nach menschlichen Überresten suchen - und erörterte die Aussicht, dass einige von ihnen nie identifiziert werden können.

Einmal hielt Biden inne, um einen goldenen Labrador namens Dexter zu streicheln, und wies auf die Stiefel hin, die der Hund an allen vier Beinen trug, um die Hitze zu ertragen.

Er hörte sich an, wie wichtig die Hilfe des Bundes für den langen Weg der Wiederherstellung ist, von Fragen der Unterbringung bis hin zu den vielen Problemen mit gefährlichen Abfällen in dem Gebiet.

„Er konzentriert sich immer auf die menschliche Erfahrung und ist sehr ungeduldig mit der Bürokratie“, sagte Liz Sherwood-Randall, Bidens Beraterin für Innere Sicherheit, am Montag zwischen zwei Stopps zu Reportern. „Wie schnell können wir Menschen in Not helfen - und vor allem, wie können wir denjenigen helfen, die es am schwersten haben, Zugang zu dieser Hilfe zu bekommen.“

Bei Besuch auf Haiwaii: Biden spricht über Autounfall seiner Frau

Während seiner Ausführungen sprach Biden mit Vertrautheit über die Bewohner, die darauf warten, Nachricht über ihre Angehörigen zu erhalten, und erinnerte sich an den Moment, als er 1972 vom Tod seiner Frau und seiner Tochter bei einem Autounfall erfuhr. Er sprach von einem „hohlen Gefühl“ und wusste, dass es so war, als würde man in ein „schwarzes Loch“ gesogen, während man auf Neuigkeiten wartete.

„Ich möchte auch, dass Sie alle wissen, dass unser Land mit Ihnen trauert und Ihnen beisteht“, sagte er, und dass wir alles tun werden, um Ihnen bei der Erholung und dem Wiederaufbau zu helfen und dabei Kultur und Traditionen zu respektieren.

Bidens Besuch fand mitten in einem einwöchigen Urlaub mit seiner Familie am Lake Tahoe statt, von dem er in der Nacht zum Montag zurückkehren sollte.

Zu spät reagiert? Bidens Umfeld weist Kritik zurück

Als Hinweis auf die häufigen Naturkatastrophen, mit denen die USA konfrontiert sind, teilten Beamte des Weißen Hauses Reportern, die mit der Air Force One vom Lake Tahoe nach Hawaii flogen, mit, dass der Präsident mit den Gouverneuren des Bundesstaates Washington, der mit einer Reihe von Waldbränden konfrontiert ist, und Kaliforniens, das diese Woche von einem Tropensturm und einem Erdbeben heimgesucht wurde, in Kontakt stand.

Senator Brian Schatz (D-Hawaii) lobte Bidens Reaktion auf die Waldbrände auf Maui und sagte, dass er bereits in den ersten Stunden des Brandes von mehreren Kabinettsmitgliedern persönlich kontaktiert wurde.

„Es gibt Zeiten, in denen ein Präsident Unterstützung verspricht, aber das Kabinett die Botschaft nicht wirklich verinnerlicht hat“, sagte Schatz in einem Interview. „Und das ist hier nicht der Fall. Das Kabinett ist motiviert, Hawaii zu helfen und jeden Weg zu finden, den sie finden können.

„Jede Bundesressource, die in diesem Stadium mobilisiert werden kann, wurde mobilisiert“, fügte er hinzu. „Die meiste Zeit meines Tages habe ich mit der Bundesregierung zu tun und versuche herauszufinden, wie wir mehr Unterstützung leisten können. Und wenn ich irgendwelche Beschwerden hätte, würde ich mich nicht scheuen, sie zu äußern.

Biden hatte wegen Reise nach Hawaii große Bedenken

Er sagte, er habe direkt mit Biden gesprochen - der seine Bedenken geäußert hatte, erst dann nach Hawaii zu reisen, wenn seine Anwesenheit die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und die Wiederaufbaubemühungen nicht mehr so sehr ablenken würde - und stehe in täglichem Kontakt mit Beamten des Weißen Hauses.

„Der Präsident ist nicht der FEMA-Administrator, also trifft er keine Entscheidungen darüber, wann die Straße in West-Maui geöffnet wird“, sagte Schatz. „Seine Aufgabe ist es, der Bundesregierung zu sagen, dass sie mobilisieren soll, und das meint sie auch so.“

Er sagte, dass Bidens Mangel an substanziellen öffentlichen Kommentaren während eines mehrtägigen Zeitraums, kurz nachdem das Ausmaß der Brände deutlich wurde, kein Faktor für die Arbeit vor Ort in Hawaii sei.

„Das ist eine Sorge Washingtons. Ich habe diese Sorge auf Maui nicht ein einziges Mal gehört“, sagte er. „Das heißt nicht, dass es nicht doch jemanden gibt, der sich beschwert. Aber meine Sorge ist, ob die Macht der Bundesregierung im Interesse der Menschen auf Maui mobilisiert wurde. Der Rest ist politisches Ränkespiel an der Ostküste, das für mich immer uninteressant ist. Aber im Moment ist es für mich besonders uninteressant.“

Biden hat Naturkatastrophen oft genutzt, um zwei Eigenschaften seiner Präsidentschaft hervorzuheben - die einer kompetenten Regierung und die seines Einfühlungsvermögens.

Waldbrand auf Maui: Vorgänger vermieden Bilder aus Katastrophengebieten

Die Diskrepanz in seiner ersten öffentlichen Reaktion war jedoch umso auffälliger, als Biden zu Beginn seiner Präsidentschaft entschlossen war, einige der Fehler seiner Vorgänger zu vermeiden, die erkannt hatten, dass eine Naturkatastrophe politisch tückisch werden kann.

George W. Bush wurde heftig dafür kritisiert, dass seine Regierung sich nicht auf den Hurrikan Katrina im Jahr 2005 vorbereitet und anschließend nicht genügend Ressourcen für die Folgen des Sturms bereitgestellt hatte.

Donald Trump kritisierte zuweilen die Staaten, die um Hilfe baten - oft in Gebieten, die ihn bei der Wahl 2016 nicht unterstützt hatten. Im Jahr 2019 drohte er beispielsweise damit, die Bundeshilfe für Kalifornien im Zusammenhang mit den Waldbränden zu streichen, und warf Gouverneur Gavin Newsom (D-Calif.) Missmanagement vor. Trump hielt auch ein Hilfspaket für Puerto Rico drei Jahre lang auf und bezeichnete die dortige Führung als korrupt, bevor er die Hilfe kurz vor den Wahlen 2020 freigab, was die Demokraten als Versuch bezeichneten, Stimmen in Florida zu gewinnen.

Biden mobilisiert Verwaltung wegen Unwetter-Katastrophen

Zu Beginn seiner Präsidentschaft mobilisierte Biden seine Verwaltung, um auf wetterbedingte Vorfälle im Süden zu reagieren. Er führte eine Reihe von Gesprächen mit Gouverneuren in sieben Staaten, viele von ihnen Republikaner in Gebieten, die mit überwältigender Mehrheit gegen Biden gestimmt haben. Einige der Gouverneure sprachen Biden ihre Anerkennung dafür aus, dass er rasch den Notstand ausgerufen und Bundesressourcen und -mittel zur Verfügung gestellt hat.

Er rief die Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey (R), auf ihrem Handy an, Stunden nachdem sie den Ort eines Tornados besichtigt hatte, bei dem ein 14-jähriger Junge in ihrem Staat ums Leben kam. Er besuchte ein konservatives Gebiet in Kentucky - ein Gebiet, in dem die Wahlbeteiligung für Trump fast 4:1 betrug - nach den tödlichen Tornados und sagte vielen, die der Bundesregierung sehr skeptisch gegenüberstanden, dass sie in Zeiten der Not auf sie zählen könnten.

Biden kündigte außerdem an, im Jahr 2021 die Mittel zu verdoppeln, die die US-Regierung ausgibt, um Gemeinden bei der Vorbereitung auf extreme Wetterereignisse zu unterstützen.

„Wir können nie zu gut vorbereitet sein“, sagte Biden bei einem nachmittäglichen Besuch in der Zentrale der Federal Emergency Management Agency, als er die Erhöhung der Ausgaben um eine Milliarde Dollar ankündigte. „Wir werden keine Kosten und Mühen scheuen, um die Amerikaner zu schützen und auf Krisen zu reagieren, wenn sie eintreten. Und das werden sie sicherlich.“

Senatorin Mazie Hirono (D-Hawaii), die zusammen mit dem Präsidenten und anderen Vertretern die Verwüstungen besichtigte, sagte, sie hoffe, dass die Gemeinde wieder aufgebaut werden könne, indem sie auf die Bedürfnisse der Menschen dort höre. Sie wies auf den Banyan-Baum als Symbol dieser Hoffnung hin und sagte, sie habe mit einem Baumpfleger gesprochen, der vor Ort war, um sicherzustellen, dass der Baum überlebt.

Er sagte: „Der Baum wird uns sagen, was er braucht. Und unsere Aufgabe ist es, ihm zuzuhören“, sagte sie. „Und das ist unsere Aufgabe, den Menschen auf Maui zuzuhören, den Menschen in Lahaina zuzuhören, während wir wieder aufbauen.“

Zum Autor Matt Viser ist Reporter für das Weiße Haus bei The Washington Post. Er kam im Oktober 2018 zur Post und berichtete über die Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2020, bevor er ins Weiße Haus wechselte, um über die Regierung von Präsident Biden zu berichten. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Washingtoner Büros für den Boston Globe.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.