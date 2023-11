Iran greift weiter US-Soldaten an: „Abschreckung“ schlägt fehl – droht eine Eskalation?

Drucken Teilen

Die USA reagieren zögerlich auf Angriffe auf Stützpunkte im Irak und Syrien. Könnte ein härteres Vorgehen gegen den Iran den Konflikt eskalieren?

Washington, D.C. – Ein Anstieg der Angriffe auf US-Streitkräfte hat das Verteidigungsministerium in Washington in Aufruhr versetzt. Einige Beamte sind frustriert über eine ihrer Meinung nach inkohärente Strategie zur Bekämpfung der Stellvertreter Irans, die für die Angriffe verantwortlich gemacht werden. Die von Präsident Joe Biden genehmigten begrenzten Vergeltungsluftangriffe konnten die Gewalt nicht stoppen.

USA und der Iran: Sorge vor umfassendem Konflikt

„Es gibt keine klare Definition dessen, was wir abzuschrecken versuchen“, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums, der wie andere aus Gründen der Offenheit anonym bleiben wollte. „Versuchen wir künftige iranische Angriffe wie diesen abzuschrecken? Nun, das funktioniert eindeutig nicht.“

Der brodelnde Zorn im Nahen Osten über die Unterstützung der USA für die israelische Militär-Antwort im Gazastreifen auf den Überfall der Hamas, bei der in den letzten sechs Wochen Tausende von palästinensischen Zivilisten getötet wurden, hat bei US-Präsident Joe Biden und seinen Stellvertretern die Sorge verstärkt, dass eine Überreaktion auf die Angriffe auf das US-Personal einen umfassenderen Konflikt auslösen könnte. Im Zusammenhang mit den Luftangriffen haben Beamte der US-Regierung den Iran in den letzten Monaten wiederholt aufgefordert, die von ihm unterstützten Milizen zu zügeln. Sie warnten, dass die Vereinigten Staaten „das Recht“ hätten, „zu einem Zeitpunkt und an einem Ort unserer Wahl“ zu reagieren. Doch diese Warnungen blieben ungehört.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Seit dem 17. Oktober sind die US-Truppen im Irak und in Syrien fast täglich mit Raketenbeschuss und Einwegdrohnen angegriffen worden. Mindestens 61 Zwischenfälle und etwa ebenso viele Verletzte wurden in diesem Zeitraum verzeichnet. Aus Daten des Pentagons, die der Washington Post vorliegen, geht hervor, dass die Angriffe auf zehn über die Länder verteilte Stützpunkte gerichtet waren, die von amerikanischen Soldaten genutzt werden.

Antwort der USA: „Grobe Schätzung“ von sieben getöteten iranischen Kämpfern

Als Reaktion darauf hat Biden im Osten von Syrien drei Runden von Luftangriffen genehmigt. Der jüngste Angriff am 12. November richtete sich gegen Einrichtungen, die nach Angaben des Pentagons vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran und mit dem Iran verbundenen Gruppen genutzt werden. Ein US-Beamter sagte, dass bis zu sieben Kämpfer getötet wurden – eine „grobe Schätzung“, da die Vereinigten Staaten die Ergebnisse noch auswerten.

Bei den Angriffen wurden nach offiziellen Angaben angebliche Waffen- und Munitionslager, ein Kommandoposten und eine Ausbildungseinrichtung zerstört. Dennoch konntenn die Operationen die feindlichen Aktivitäten nicht bremsen, die in allen Fällen fast sofort wieder aufgenommen wurden. Auch die 61 Angriffe auf US-Truppen haben sich in erschreckender Häufigkeit ereignet. Nach Angaben des Pentagons gab es zwischen Januar 2021 und März 2023 sogar etwa 80 ähnliche Vorfälle.

Bidens Reaktion auf den Iran stößt auf wachsende Zweifel

Ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums sagte, das Pentagon habe dem Präsidenten über die bisher getroffenen Maßnahmen hinaus zusätzliche Optionen angeboten. Diese Person bestätigte auch, dass es innerhalb des Verteidigungsministeriums wachsende Zweifel an der derzeitigen Vorgehensweise gibt.

US-Soldaten in Syrien und dem Irak sind seit dem 27. Oktober ständigen Angriffen ausgesetzt. © DELIL SOULEIMAN/afp

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson, sagte in einer Erklärung, Biden habe gezeigt, dass er niemals zögern werde, Maßnahmen zum Schutz der US-Streitkräfte zu ergreifen. Der Präsident sei bereit, jederzeit weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die US-Bevölkerung zu schützen.

Iran und Stellvertreter bewegen sich „auf einem sehr schmalen Grat“

Der Iran unterstützt seit langem Milizen, die versuchen, die amerikanische Präsenz im Irak und in Syrien zu verdrängen, wo etwa 3.500 Soldaten stationiert sind. Die US-Soldaten wollen ein Wiedererstarken der Terrorgruppe Islamischer Staat verhindern. Teheran unterstützt auch die Hisbollah im Libanon, deren Führer damit gedroht haben, eine neue Front gegen Israel zu eröffnen, sowie die Huthi-Rebellen im Jemen. Nach Angaben des Pentagon haben die Houthis in den letzten Tagen eine 30 Millionen Dollar teure US-Drohne vom Typ Reaper über dem Roten Meer zerstört. US-Kriegsschiffe haben in den letzten Wochen Waffen abgefangen, die vom Jemen aus in Richtung Israel abgefeuert wurden.

Christine Abizaid, Direktorin des National Counterterrorism Center, erklärte am Mittwoch (15. November) vor Abgeordneten des Repräsentantenhauses, dass der Iran und seine Stellvertreter trotz der unverminderten Angriffe auf amerikanisches Personal „versuchen, sich in der Region auf einem sehr schmalen Grat zu bewegen“. Es scheine eine konzertierte Anstrengung zu geben, sagte sie, um „offene Aktionen zu vermeiden, die sie für einen direkteren Konflikt mit Israel oder den Vereinigten Staaten öffnen könnten, während sie immer noch Kosten verursachen, indem sie anti-amerikanische und anti-israelische Angriffe ermöglichen“.

US-Verteidigungsministerium spielt Angriffe auf Soldaten herunter

In ihren öffentlichen Erklärungen haben Beamte des Verteidigungsministeriums versucht, die Angriffe im Irak und in Syrien herunterzuspielen. Diese seien oft ungenau und verursachten nur geringe Schäden an der US-Infrastruktur. Die verletzten Soldaten seien alle wieder in den Dienst zurückgekehrt, hieß es, und die gemeldeten Verletzungen und anderen Kollateralschäden wurden als „geringfügig“ eingestuft. Die Vereinigten Staaten haben auch mehr Luftabwehrsysteme in der Region eingesetzt, die nach Angaben des Pentagons mehrere Drohnen abgeschossen haben.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Doch mit der steigenden Zahl der Angriffe wächst auch die Sorge, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein US-Soldat dabei ums Leben kommt.

„Aggressivere Haltung“ gegen Iran notwendig

„Ich spüre keine Abschreckung“, sagte der republikanische Senator Kevin Cramer, ein Mitglied des Senatsausschusses für Streitkräfte, in einem Interview. „Sie schießen weiter und warten darauf, dass wir reagieren. Das tun wir nicht, also schießen sie weiter. Und irgendwann wird eine dieser Drohnen oder eine dieser Raketen einen Amerikaner töten. Und dann sind wir aufgeschmissen.“

„Ich schlage nicht vor, dass wir einen ausgewachsenen Krieg mit Teheran beginnen“, fügte er hinzu. „Aber ich denke, dass unsere Haltung ein wenig aggressiver sein muss als nur rein defensiv, denn eines Tages werden wir eine dieser Drohnen verfehlen.“

Der hochrangige US-Verteidigungsbeamte räumte ein, dass das Pentagon nur wenige gute Alternativen zu den bisher ergriffenen Maßnahmen sieht, zu denen neben den begrenzten Vergeltungsluftangriffen und dem Aufbau von Luftabwehrwaffen auch die Stationierung von zwei Flugzeugträgern in der Nähe von Israel und dem Iran gehört. Die Durchführung von Angriffen im Irak beispielsweise könnte die antiamerikanische Stimmung dort verschärfen, wo die US-Truppen auf Einladung der Regierung in Bagdad stationiert sind. Direkte Angriffe auf den Iran würden eine massive Eskalation bedeuten.

Das Pentagon arbeite weiter an der Verfeinerung der Reaktionsmöglichkeiten, sagte ein US-Beamter.

Kein Ausweiten des Krieges spricht für Vorgehen der USA

Zerstörung im Gaza-Streifen (Symbolbild). © Ismael Mohamad/Imago

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag wies die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, die Behauptung zurück, dass diese anhaltenden Angriffe auf die amerikanischen Streitkräfte Mängel in der Abschreckungsstrategie der Regierung aufzeigten. Die Tatsache, dass sich der Krieg im Gazastreifen nicht ausgeweitet hat, sei ein Beweis dafür, dass der Ansatz funktioniere, sagte sie.

Die drei bisherigen Vergeltungsmaßnahmen, so Singh, „sollten dem Iran und den ihm nahestehenden Gruppen signalisieren, dass sie aufhören sollen.“ Als ein Reporter diese Behauptung infrage stellte und darauf hinwies, dass die Milizionäre „weiterhin US-Truppen angreifen“, sagte Singh, dass die militärische Reaktion „sehr überlegt sei und dass der Iran diese Botschaft sicherlich wahrnehme“.

Verhalten des Iran zu ändern „dauert seine Zeit“

Joseph Votel, ein pensionierter Armeegeneral, der als Leiter des US-Zentralkommandos von 2016 bis 2019 alle Militäroperationen im Nahen Osten überwachte, sagte, es sei vielleicht noch zu früh, um zu sagen, ob die Strategie der Regierung die Angriffe auf die US-Truppen eindämmen kann oder wird.

„Wenn man versucht, das Verhalten der Menschen zu ändern, dauert es seine Zeit, bis sich das auswirkt“, sagte Votel, jetzt Senior Fellow am Middle East Institute, einer Denkfabrik. „Jetzt müssen wir über das Volumen und die Reaktionsfähigkeit nachdenken und darüber, wie sich das im Laufe der Zeit auswirkt.“ Ob dies schnell genug geschehe, sei „Auslegungssache“, sagte er.

Missy Ryan hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Alex Horton ist ein Reporter für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem US-Militär. Er diente im Irak als Infanterist der Armee. Dan Lamothe arbeitet seit 2014 für die Washington Post und berichtet über das US-Militär. Er schreibt seit mehr als 15 Jahren über die Streitkräfte, ist viel gereist, hat fünf Teilstreitkräfte kennengelernt und über Kampfeinsätze in Afghanistan berichtet. Abigail Hauslohner ist Reporterin für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem Kongress. In ihrem Jahrzehnt bei der Zeitung war sie als Korrespondentin unterwegs und schrieb über Themen von Einwanderung bis hin zu politischem Extremismus und berichtete als Büroleiterin der Post in Kairo über den Nahen Osten.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.