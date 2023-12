USA verlangen Zusage von Israel: Keine Sturmgewehre an militante Siedler

Seit Ausbruch des Israel-Kriegs kommt es im Westjordanland zu Angriffen militanter Siedler. Die Situation beschäftigt auch die USA und die EU.

Washington DC - Die Administration von US-Präsident Joe Biden will von Israel verbindlichere Zusagen. In den USA hergestellte Waffen sollen nicht in die Hände israelischer Sieder gelangen. Vorher sei man nicht bereit, den Verkauf von mehr als 20.000 Sturmgewehren an Israel zu genehmigen. Das berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen

Washingtons Besorgnis über den potenziellen Verkauf im Gesamtwert von etwa 34 Millionen Dollar kommt in einer Zeit, in der die Gewalt zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern im Westjordanland zunimmt. Gleichzeitig wächst die Frustration der Biden-Administration darüber, wie Israel den Krieg im südlichen Gazastreifen führt.

Militante Siedler aus Israel töten hunderte Palästinenser im Westjordanland

„Es handelt sich um eine laufende Diskussion“, sagte ein US-Beamter, der, wie andere für diesen Bericht befragte Personen, unter der Bedingung der Anonymität über den geplanten Verkauf von Militärgütern sprach.

Siedler aus Kochav Hashacher marschieren im Oktober auf einer Straße zum palästinensischen Dorf Taybeh. Bei einer Konfrontation zwischen Siedlern und palästinensischen Bauern am Vortag waren ein Siedler und mehrere Palästinenser verletzt worden. © Lorenzo Tugnoli/The Washington Post

Während sich die weltweite Aufmerksamkeit auf den Krieg in Israel und die israelische Militäroperation im Gazastreifen konzentriert, berichten die Vereinten Nationen, dass seit dem 7. Oktober Hunderte von Palästinensern im Westjordanland und in Ostjerusalem getötet wurden. Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten hat in dieser Zeit 320 Angriffe von Siedlern auf Palästinenser registriert.

Wer sind die militanten israelischen Siedler im Westjordanland?

Israelische Beamte haben ihren US-Kollegen mitgeteilt, dass die Gewehre von der nationalen Polizei verwendet würden. Es besteht aber die Sorge, dass der ultranationalistische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, die Gewehre trotzdem an extremistische Siedler ausgeben könnte.

Siedler sind israelische Staatsbürger, die sich in den Gebieten niedergelassen haben, die Israel nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt hatte. Die Siedlungen sind nach internationalem Recht verboten und werden von der Regierung Biden als Haupthindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung angesehen. Einige Siedler sind aus religiösen Gründen in die Gebiete gezogen, andere wegen der niedrigeren Lebenshaltungskosten.

Demokraten verlangen Zusagen in Israel vor Waffenlieferungen

In den letzten Wochen drängten die Demokraten im Kongress die Regierung, von Israel mehr Zusagen über die Verwendung der Gewehre zu erhalten, erhielten jedoch keine ihrer Ansicht nach zufriedenstellenden Antworten.

Seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober hat Ben Gvir darauf gedrängt, die strengen Anforderungen für die Erteilung von Waffenscheinen zu lockern und mehr zivile „Bereitschaftsteams“ zu bilden, um Gemeinden zu schützen. Die israelische Botschaft in Washington reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Die Verzögerung bei den Sturmgewehren ist ein seltener Fall von Zurückhaltung der Regierung Joe Biden bei der Lieferung von Waffen an Israel. In den letzten zwei Monaten hatte die US-Regierung eine umfangreiche Lieferung von Bomben und Artillerie an das Land beschleunigt.

In den ersten anderthalb Monaten des Krieges hat Israel mehr als 22.000 gelenkte und ungelenkte Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen, die nach Angaben des Geheimdienstes, die dem Kongress vorliegen, von Washington geliefert wurden. In dieser Zeit haben die Vereinigten Staaten mindestens 15.000 Bomben, einschließlich 2.000-Pfund-Bunkerbomben, und mehr als 50.000 155-mm-Artilleriegranaten geliefert.

USA weiter besorgt wegen gewalttätigen Siedlern im Westjordanland

Außenminister Antony Blinken hat dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gegenüber die Besorgnis der USA über die Gewalt der Siedler zur Sprache gebracht, wie das Außenministerium mitteilte. Die US-Beamten haben „keine ausreichenden Maßnahmen der israelischen Regierung gesehen, die unserer Meinung nach die Menschen angemessen zur Verantwortung ziehen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, Anfang des Monats.

Das Außenministerium kündigte am 6. Dezember an, dass es Visabeschränkungen für Personen einführen werde, die Palästinenser im Westjordanland angegriffen haben sollen. Am Montag erklärte der Spitzendiplomat der Europäischen Union, dass der Block Sanktionen gegen israelische Siedler vorbereite, die Gewalt gegen Palästinenser ausüben, und damit den Schritten Washingtons folge. „Ich glaube, es ist an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Wir werden Maßnahmen zu ergreifen, die wir in Bezug auf die Gewaltakte gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland ergreifen können“, sagte der Hohe Vertreter für Außenpolitik der EU, Josep Borrell, vor Reportern in Brüssel.

Die Hamas tötete bei ihrem Angriff am 7. Oktober mehr als 1.200 Menschen in Israel und nahm mehr als 240 Menschen als Geiseln, von denen 110 inzwischen wieder freigelassen wurden. Als Vergeltung hat Israel eine heftige Boden- und Luftoffensive im Gazastreifen durchgeführt, bei der nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 18.000 Menschen getötet wurden.

USA wollen Sturmgewehre an Israel verkaufen

Auf die Frage nach dem Status des bevorstehenden Verkaufs von Sturmgewehren antwortete ein Beamter des Außenministeriums: „Es ist uns untersagt, den Status von lizenzierten direkten kommerziellen Verteidigungsverkäufen öffentlich zu bestätigen oder zu kommentieren.“

Die Person fügte hinzu, dass die Regierung Biden „extremistische Gewalt und Schikanen gegen Palästinenser verurteilt und Israel auffordert, alle Menschen in Gebieten zu schützen, in denen es für Sicherheit sorgt. Wir werden die israelische Führung weiterhin auf höchster Ebene zu diesem Thema befragen“.

„Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit sollten in allen Fällen extremistischer Gewalt mit der gleichen Strenge verfolgt werden, und es sollten die gleichen Ressourcen eingesetzt werden, um solche Angriffe zu verhindern und die dafür Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, einschließlich der Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte, die tatenlos zusehen oder nicht eingreifen“, sagte der Beamte.

Zu den Autoren John Hudson ist Reporter bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die nationale Sicherheit. Er gehörte zu dem Team, das für die Berichterstattung über die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in die Endrunde des Pulitzer-Preises für Öffentlichkeitsarbeit kam. Er hat aus Dutzenden von Ländern berichtet, darunter die Ukraine, China, Afghanistan, Indien und Belarus. Abigail Hauslohner ist Reporterin für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem Kongress. In ihrem Jahrzehnt bei der Zeitung war sie als Korrespondentin unterwegs und schrieb über Themen von Einwanderung bis hin zu politischem Extremismus und berichtete als Büroleiterin der Post in Kairo über den Nahen Osten. Claire Parker ist die Leiterin des Kairoer Büros der Washington Post und leitet die Berichterstattung über Nordafrika und den Jemen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.