Warum die USA Katars Hamas-Kontakte tolerieren

Von: Foreign Policy

Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani. © -/Iranian Presidency/dpa

Foreign Policy über den Krieg in Israel: Die widersprüchlichen Ansichten Washingtons über Katar spiegeln die Zwänge der US-Nahostpolitik wider.

Washington - Zu den Fragen, die in der ständigen Diskussion über den spektakulären und blutigen Angriff der Hamas auf Israel in der vergangenen Woche immer wieder auftauchen, gehört diese: „Was hat es mit Katar auf sich?“ Nicht lange nach dem Angriff, als die Gewalt gegen israelische Zivilisten deutlich wurde, veröffentlichte das katarische Außenministerium eine Erklärung, in der es Israel für den Angriff der Hamas verantwortlich machte.

Katar vermittelt zwischen Hamas und Israel

Angesichts des Ausmaßes der Morde (in Israel wurden etwa 1.400 Menschen getötet) war diese Erklärung schockierend. Saudi-Arabien, das eine Beziehung zu Israel aufgebaut hat, die zumindest vor dem Angriff der Hamas immer offener wurde, zeigte ebenfalls mit dem Finger auf Israel, aber seine Erklärung war nuancierter und weniger kämpferisch im Ton. Und beide standen in scharfem Kontrast zur Reaktion der Vereinigten Arabischen Emirate - Katars Rivalen und Israels engstem Partner in der arabischen Welt -, die den Angriff der Hamas als „ernste und schwerwiegende Eskalation“ bezeichneten und sich „entsetzt über Berichte zeigten, wonach israelische Zivilisten als Geiseln aus ihren Häusern entführt wurden“.

Am vergangenen Montag meldete Reuters dann, dass katarische Vermittler Gespräche sowohl mit der Hamas als auch mit israelischen Beamten führten, um die Freilassung der Frauen und Kinder auszuhandeln, die die militante palästinensische Gruppe während ihres Angriffs als Geiseln genommen hatte. Dies war eine der wenigen guten Nachrichten seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober. Es schien, dass der katarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani trotz der Aussagen seines Außenministeriums einige Tage zuvor alles in seiner Macht Stehende tat, um konstruktiv zu sein, was der Rolle seines Landes als Partner der USA und wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter entspricht. Es mag sein, dass die Kataris keinen Erfolg haben, aber wie auch immer das Ergebnis aussehen mag, sie verdienen Anerkennung für ihre Bemühungen.

USA unterliegt in der Nahostpolitik Zwängen

Dennoch hielten viele in Washington die Hosianna für Tamim hoch. Die gedämpfte Reaktion auf Dohas Bemühungen um die israelischen Familien spiegelt die unterschiedlichen Ansichten über Katar innerhalb der außenpolitischen Gemeinschaft wider. Für die einen sind die Kataris regionale Brandstifter, für die anderen sind sie die Feuerwehr.

Es ist natürlich möglich, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sind. Die widersprüchlichen Ansichten Washingtons über Katar haben jedoch weniger mit einem strategischen Genie der katarischen Führung zu tun als mit den Zwängen der US-Nahostpolitik.

Einerseits ist es klar, dass Katar mehr als sein Gewicht in die Waagschale wirft, wenn es darum geht, Washington zu helfen. Mitte der 1990er Jahre, als die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien gereizt waren und eine große Zahl von US-Streitkräften im Königreich nicht mehr willkommen war, öffneten die Katarer den Vereinigten Staaten die Türen und überließen dem US-Zentralkommando einen glänzenden neuen vorgeschobenen Operationsstützpunkt am Persischen Golf. Der Stützpunkt mit dem Namen Al Udeid gehört der katarischen Luftwaffe und diente dem Pentagon als Basis für die Kriege in Afghanistan und im Irak sowie für zahllose Operationen zur Terrorismusbekämpfung. Vor ein paar Jahren lebten dort bis zu 10.000 US-Soldaten, eine große Zahl, die jedoch gegenüber den Spitzenwerten der 2010er Jahre deutlich zurückgegangen ist.

Doha stationiert einen Diplomaten im Gazastreifen - mit Israels Segen

Natürlich hat Emir Hamad bin Khalifah Al Thani - der Vater des derzeitigen Emirs - dies nicht ganz uneigennützig getan. Indem er den US-Streitkräften einen Stützpunkt schenkte, wollte er Washington davon überzeugen, dass er seine Herrschaft fortsetzen kann, die das Ergebnis eines Staatsstreichs war, bei dem er seinen Vater stürzte. Die große Anzahl von US-Truppen in Katar war eine Form des Schutzes vor rachsüchtigen Familienmitgliedern sowie vor Nachbarn wie Saudi-Arabien, denen Dohas Unabhängigkeitsbestrebungen nicht gefielen.

Al Udeid war im August 2021 wichtig, als die US-Truppen aus Afghanistan abzogen und Tausende von Afghanen mitbrachten. Auch andere Länder der Region - insbesondere die Emirate - trugen ihren Teil dazu bei, aber Katar war für viele Flüchtlinge das erste Ziel. Als es im darauf folgenden Winter zum Einmarsch Russlands in die Ukraine kam, verurteilte Katars Regierungschef - im Gegensatz zu anderen US-Partnern, einschließlich Israel - den Kreml unmissverständlich.

Als die Russen ein von der UNO und der Türkei vermitteltes Abkommen aussetzten, das die Ausfuhr ukrainischer Agrarprodukte, die für die weltweite Lebensmittelversorgung von entscheidender Bedeutung sind, erleichterte, arbeiteten die Kataris mit der Türkei und den Russen zusammen, um eine Lösung zu finden. Die Diplomaten des Emirs waren nicht erfolgreich, aber sie waren da und versuchten, etwas zu erreichen. Und obwohl sie in der Öffentlichkeit wenig Interesse an einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel gezeigt haben, stationiert Doha - mit Israels Segen - einen Diplomaten im Gazastreifen, um Hilfsgüter an die ärmsten Bewohner des Landes zu verteilen.

Die Kataris waren für die USA ein schwieriger Partner

Die Kataris sind den Vereinigten Staaten nicht nur im Ausland behilflich, sondern auch im eigenen Land. Bevor der Krieg zwischen Israel und der Hamas begann, erhielt ich eine Einladung der katarischen Botschaft zu ihrer fünften jährlichen Gala zur Unterstützung der Autism Society of America. Und als der Hurrikan Katrina 2005 New Orleans verwüstete, sagten die Kataris 100 Millionen Dollar zu, um den bedürftigen Bürgern von Louisiana zu helfen.

Doch so positiv und konstruktiv sich die Kataris in einigen Bereichen auch verhalten haben, sie waren auch ein schwieriger Partner. Im selben Jahr, in dem der Bau des Luftwaffenstützpunkts Al Udeid begann, starteten die Kataris den Sender Al Jazeera.

Zunächst schien der staatliche Fernsehsender ein frischer Wind zu sein, da er in einer Region, in der die staatlichen Medien kaum mehr als die Reden des Regimes und das Ticken des Tages eines bestimmten Führers sendeten, echte Nachrichten und Kommentare (außer über Katar) ausstrahlte. Mit der Zeit wurde jedoch klar, dass viele der Produzenten, Journalisten und Kommentatoren des arabischen Flaggschiff-Senders Al Jazeera eine Vorliebe für Islamismus, Antisemitismus und Antiamerikanismus hatten.

Tamim kritisierte die israelische Aneignung von Eigentum in Ostjerusalem nicht

Wenn es um die Palästinenser geht, bleiben die Kataris ihren Grundsätzen treu und unterstützen die palästinensische Gerechtigkeit und die Rechte der Palästinenser und können, wie oben erwähnt, konstruktiv sein, aber die Bemühungen um die Freilassung der israelischen Geiseln in Gaza scheinen die Ausnahme zu sein, die die Regel bestätigt.

Dies lässt sich vielleicht am besten in der Rede des Emirs vor der UN-Generalversammlung 2023 am 19. September zusammenfassen. Das katarische Staatsoberhaupt erklärte: „Es ist nicht hinnehmbar, dass das palästinensische Volk Gefangene der Willkür der israelischen Siedlerbesatzung bleibt und dass die aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen jede gerechte politische Lösung im Einklang mit den Grundsätzen der internationalen Legitimität ablehnen.“

Schön und gut. Aber dann fuhr Tamim fort, die jüdische Verbindung zu Jerusalem in Zweifel zu ziehen. Er kritisierte nicht die israelische Aneignung von Eigentum in Ostjerusalem, sondern beklagte vielmehr die „Judaisierung Jerusalems“. Diese Unterscheidung sollte niemandem entgehen, und sie war, gelinde gesagt, nicht hilfreich.

Katar unterstützt Widerstandsgruppen in Syrien

Auf die Gefahr hin, des Whataboutism bezichtigt zu werden, widmete der Emir zwei ganze Absätze seiner rechtschaffenen Empörung den Israelis, aber nur zwei Sätze der jahrzehntelangen Tragödie in Syrien, die Hunderttausende das Leben gekostet und Millionen vertrieben hat - ein Grauen, zu dem Katar durch seine Unterstützung der dortigen Widerstandsgruppen beigetragen hat, von denen die Hamas einige Taktiken nachzuahmen scheint.

Die Kombination aus der Haltung der Katarer gegenüber den Palästinensern, den von ihnen in Syrien finanzierten Gruppen und der Art und Weise, wie sie die Anhäufung islamistischer politischer Macht nach den arabischen Aufständen begrüßten - zusammen mit den Kommentaren von Al Jazeera - hat in der Region und unter Beobachtern im Westen lange Zeit den Verdacht genährt, dass die Führung Katars direkt mit der Muslimbruderschaft verbunden ist.

Dohas Diplomaten, Lobbyisten und Freunde in Washington argumentieren, dass die Schlussfolgerung, Katar vertrete die Bruderschaft, aus diesem Themenkomplex die Nuancen des prinzipienfesten und pragmatischen Weltbildes des Emirs herausnimmt. Schließlich ist der israelisch-palästinensische Konflikt eine Katastrophe. Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist ein Mörder, von dem einst die meisten glaubten, er müsse verschwinden. Die arabischen Aufstände haben zu politischen Ergebnissen geführt, bei denen Doha Möglichkeiten sah, seinen Einfluss auszuweiten, und Al Jazeera ist nach Angaben katarischer Beamter und ihrer bezahlten Vertreter redaktionell unabhängig von der katarischen Regierung.

Haben die Hamas-Führer die Angriffe auf Israel aus Katar beobachtet?

Diese Argumente sind auch berechtigt, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Katar hat die Muslimbruderschaft willkommen geheißen, als sie 2013 aus Ägypten vertrieben wurde, und die führenden Köpfe der Hamas, die der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft in den späten 1980er Jahren gegründet hat, sind seit etwas mehr als einem Jahrzehnt in Doha präsent. Hinzu kommen die strategischen Beziehungen Katars zur Türkei, deren Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung zwar nicht zur Konstellation der Bruderschaft in der Region gehört, aber in den letzten zehn Jahren gemeinsame Sache mit ihr gemacht hat. All dies bringt den Vorwurf mit sich, dass die Kataris die Hamas mit Hilfsgeldern finanzieren, die angeblich zur Unterstützung der armen Bevölkerung im Gazastreifen bestimmt sind.

Es gibt die Ansicht, dass die islamistische Präsenz in Doha für die Vereinigten Staaten nützlich ist. Die Kataris bieten Washington einen Treffpunkt und einen Vermittler, um mit Leuten zu kommunizieren, mit denen es keine Beziehungen haben will und kann. Die Kataris selbst führen dieses Argument an und behaupten, dass sie die Muslimbruderschaft und die Hamas-Führung im Auge behalten, indem sie sie in Doha willkommen heißen.

Das ergibt einen gewissen Sinn. Aber ein Teil davon passt nicht zusammen: Es wäre eine Sache, wenn die Kataris die Führer der Hamas und der Bruderschaft in Doha gefangen hielten und ihnen erlaubten, im Four Seasons Tee zu trinken und lange Spaziergänge entlang der Corniche zu unternehmen, aber sie erlauben ihnen, offen und scheinbar uneingeschränkt zu agieren und ihre Ziele zu verfolgen, sei es die Untergrabung der ägyptischen Regierung oder Verschwörungen gegen Israelis. Es wird behauptet, dass Hamas-Führer die Angriffe auf Israel und deren Folgen von Katar aus beobachtet haben.

Katarer spielen auf beiden Seiten des Zauns

Hätten die Katarer tatsächlich Hamas-Führer in ihrer Hauptstadt empfangen, um sie zu überwachen und einzuschränken, dann hätte Doha den Anschlag vom 7. Oktober möglicherweise im Voraus ankündigen und so dazu beitragen können, die gegenwärtige regionale Katastrophe zu verhindern. Soweit bekannt ist, hat die Führung von Katar nicht aufgepasst und hatte keine Kenntnis von dem Anschlag.

Es sollte niemanden sonderlich überraschen, dass die Katarer auf beiden Seiten des Zauns spielen. Die eigentliche Frage ist, warum die aufeinanderfolgenden US-Regierungen beider Parteien sie damit durchkommen ließen.

Zum Autor Steven A. Cook ist Kolumnist bei Foreign Policy und Eni Enrico Mattei Senior Fellow für Nahost- und Afrika-Studien beim Council on Foreign Relations. Sein neuestes Buch, The End of Ambition: America‘s Past, Present, and Future in the Middle East, wird im Juni 2024 veröffentlicht. Twitter (X): @stevenacook

USA investieren in Al Udeid

Ein Teil davon hat mit der Natur der Außenpolitik selbst zu tun, die eine Reihe von schlechten Entscheidungen ist. US-Beamte neigen dazu, schlechtes Verhalten in einer Dimension zu übersehen, weil sie wissen oder hoffen, dass ein Partner in einer anderen Dimension hilfreich ist. Es lohnt sich nicht, Tamim wegen seiner ahistorischen Rede vor den Vereinten Nationen öffentlich zur Rede zu stellen (schließlich ist es die UNO), wenn er in anderen Bereichen hilfreich sein kann - zum Beispiel, indem er sich für die Freilassung der von der Hamas als Geiseln gehaltenen israelischen Frauen und Kinder einsetzt.

Und dann gibt es noch ein Katar-spezifisches Problem: Weil die Vereinigten Staaten so sehr in Al Udeid investiert haben - ein Artefakt eines übermäßig ehrgeizigen Versuchs, den Nahen Osten umzugestalten, und eine Einrichtung, für die es derzeit keinen Ersatz gibt -, zögern die US-Politiker, sich mit den weniger hilfreichen Aspekten von Dohas Ansatz für regionale Probleme zu befassen.

Es ist jedoch schwer, die Schuld allein den Kataris zuzuschieben. Ihre janusköpfige Außenpolitik ist eine Quelle von Macht, Einfluss und Prestige. Das Problem ist, dass Washington sie damit durchkommen lässt.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt. Dieser Artikel war zuerst am 17. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.