Rückzug aus dem Kongress: Kevin McCarthy überlässt Trump-Fans das Feld

Der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-Calif.) erscheint am 12. September auf dem Capitol Hill in Washington. © Ricky Carioti/The Washington Post

Sein Sturz als Sprecher vom US-Kongress schrieb Geschichte. Jetzt zieht sich Kevin McCarthy komplett aus der Politik zurück. Die Trump-Fans haben gewonnen.

Washington – Im Oktober wurde er bei einer Revolte von Mitgliedern der harten Rechten als 55. Sprecher des Repräsentantenhauses abgesetzt, jetzt zieht sich Kevin McCarthy komplett zurück: Der Abgeordnete wird sich nicht um eine Wiederwahl für seinen Sitz im Kongress bemühen. Er werde Ende des Monats in den Ruhestand gehen, gab der Politiker bekannt.

„Ich habe beschlossen, das Repräsentantenhaus zum Ende dieses Jahres zu verlassen, um Amerika auf neue Weise zu dienen“, sagte McCarthy in einem Kommentar im Wall Street Journal. „Ich weiß, dass meine Arbeit erst am Anfang steht.“

Rücktritt im Repräsentantenhaus: Kevin McCarthy geht in den Ruhestand

McCarthys Rücktritt wird eine 17-jährige Karriere im Repräsentantenhaus beenden, in der er schnell in der Führungsriege der Republikaner aufstieg. Er nutzte seine freundliche Art, um Beziehungen zu pflegen und politische Gegner auf Distanz zu halten. Sein Sturz von der Spitze des US-Kongresses war aber ein Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte hatte nämlich das Repräsentantenhaus über die Absetzung seines Vorsitzenden abgestimmt – ein Schritt, der die Kammer in eine Phase der Instabilität stürzte.

Die Amtszeit von McCarthy sollte eigentlich im Januar 2025 enden. Er vertritt den 20. Bezirk in Kalifornien, der sich über einen Großteil des Central Valley erstreckt. Ein Ausscheiden vor dem Ende seiner Amtszeit bedeutet, dass der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom (D) in den nächsten zwei Wochen eine Sonderwahl zur Neubesetzung des Sitzes von McCarthy ausrufen wird. Nach kalifornischem Recht ist es unwahrscheinlich, dass diese Wahl vor dem Sommer stattfinden wird.

„Ehrenvoll gedient“: Rückzug von McCarthy löst bei Republikanern Bedauern aus

Bis zur Sonderwahl wird die Abwesenheit von McCarthy die zerrüttete republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus weiter schmälern. Wenn das Repräsentantenhaus im Januar wieder zusammentritt, fehlen den Republikanern zwei Stimmen, um ein Gesetz zu verabschieden – und das zu einer Zeit, in der die Kammer vor wichtigen Entscheidungen über Staatsausgaben und Auslandshilfe steht. Diese Dynamik könnte den Sprecher Mike Johnson (R-La.), der das Amt nach den turbulenten drei Wochen nach McCarthys Absetzung übernommen hat, dazu zwingen, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, um einen teilweisen Stillstand der Regierung bereits Mitte Januar abzuwenden.

„Kevin hat dem amerikanischen Volk und seinen Wählern im kalifornischen Central Valley fast zwei Jahrzehnte lang ehrenvoll gedient“, schrieb Johnson auf X, ehemals Twitter, und verwies auf McCarthys Arbeit, die den Republikanern zweimal zur Übernahme der Mehrheit im Repräsentantenhaus verhalf. Johnson sagte, McCarthy habe „treu gedient und erhebliche Opfer für das Wohl unseres Landes und unserer Sache gebracht“.

McCarthy wird sich den mehr als drei Dutzend Mitgliedern des Repräsentantenhauses anschließen, die angekündigt haben, dass sie 2024 nicht zur Wiederwahl antreten werden, weil sie entweder in den Ruhestand gehen oder ein anderes Amt anstreben. In einem Video, das auf X geteilt wurde, hat McCarthy seine nächsten Schritte nicht umrissen, obwohl er sagte, es sei „Zeit, meiner Leidenschaft in einem neuen Bereich nachzugehen“.

Die „Young Guns“ kapitulieren vor den Trump-Anhängern

McCarthys Rücktritt markiert das Ende einer Generation, die informell als „Young Guns“ bekannt ist und die sich verpflichtet hat, eine „neue Generation konservativer Führer“ hervorzubringen. In den letzten zehn Jahren wurden die Sprecher McCarthy und Paul D. Ryan (R-Wis.) sowie der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Eric Cantor (R-Va.), von der rechtsextremen Flanke verdrängt, die sie als Figuren des Establishments betrachtete, die nicht die republikanische Basis widerspiegelten, insbesondere nachdem Donald Trump Präsident wurde.

Anstatt den Kongress zusammen mit den beiden anderen zu verlassen, dehnte McCarthy seine Zeit im Kongress aus, indem er sich veränderte, um die konservativsten Elemente der Partei anzusprechen, und indem er Trump weitgehend treu blieb.

Trotz anfänglicher Kritik an Trump nach dem tödlichen Aufstand im Kapitol am 6. Januar 2021 machte sich McCarthy schnell Trumps Wahlfälschungen zu eigen, schlug Bemühungen zur Untersuchung von Trumps Handlungen am 6. Januar nieder und unterstützte die Entfernung einer einst loyalen Abgeordneten, der Abgeordneten Liz Cheney (R-Wyo.), aus der GOP-Führung, nachdem sie für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestimmt hatte. Außerdem leitete er einseitig ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden ein, um die rechtsextreme Flanke vor den Verhandlungen über die Ausgaben zu beschwichtigen, die schließlich zu seiner Absetzung führten.

McCarthy hinterlässt eine gespaltene Partei im US-Kongress

Anders als frühere republikanische Sprecher lernte McCarthy, den House Freedom Caucus zu umarmen, und gestattete der rechtsextremen Flanke einen Platz am Tisch, als er 2019 GOP-Minderheitenführer wurde, weil ihre Unterstützung für sein Ziel, Sprecher zu werden, wenn die Republikaner wieder die Mehrheit erringen, entscheidend war.

McCarthy, der als Wahlkampftaktiker mit unübertroffenen Fundraising-Fähigkeiten bekannt ist, spielte eine entscheidende Rolle dabei, den Republikanern bei den Zwischenwahlen 2022 die Mehrheit zu verschaffen. Er rekrutierte schließlich vielfältigere Kandidaten, um in Bezirken mit hohem Minderheitenanteil zu kandidieren, und setzte sich in den Vorwahlen gegen rechtsextreme MAGA-Kandidaten durch, in der Hoffnung, nicht nur eine große Mehrheit aufzubauen, sondern eine, die sich auf das Regieren konzentriert.

McCarthy hat in den letzten elf Monaten an mehreren Stellen Geschichte geschrieben. Er war der erste Redner seit 100 Jahren, der den Vorsitz nicht im ersten Wahlgang errang, sondern 14 weitere Wahlgänge über vier Tage benötigte, um dies zu erreichen. Um die Pattsituation zu beenden, traf McCarthy die verhängnisvolle Entscheidung, die Schwelle, die für die Abwahl eines Sprechers erforderlich ist, auf einen Abgeordneten herabzusetzen, und machte unzählige Versprechungen in Bezug auf die Ausgaben, um genügend Mitglieder der rechtsextremen Flanke zu beschwichtigen.

Zu den Autoren Mariana Alfaro ist Reporterin für das Team für politische Nachrichten der Washington Post. Die gebürtige El Salvadorianerin arbeitet seit 2019 für die Post. Zuvor absolvierte Mariana ein Praktikum bei der New York Times, dem Wall Street Journal, Insider und der Texas Tribune. Marianna Sotomayor berichtet für The Washington Post über das Repräsentantenhaus. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post. Jacqueline Alemany ist Reporterin für Kongressuntersuchungen bei The Washington Post. Zuvor war sie Autorin von „The Early 202“, dem Flaggschiff der Post, das am frühen Morgen die wichtigsten Nachrichten für die zahlreichen Machtzentren des Landes liefert. Alemany ist auch als Gastredakteurin bei NBC News und MSNBC tätig. Leigh Ann Caldwell ist Mitautorin von The Washington Post‘s Early 202 und beschäftigt sich mit dem Kongress und der Politik. Außerdem ist sie Moderatorin bei Washington Post Live und führt Interviews mit hohem Nachrichtenwert. Bevor sie 2022 zu The Post kam, war Caldwell Korrespondentin bei NBC News, zuletzt als Mitglied der Kongressabteilung.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 7. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.