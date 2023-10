Neuer Sprecher im Kongress: Johnson lässt sich in seinem kulturellen Kampf vom Glauben leiten

Mit Mike Johnson wurde ein weitestgehend unbekannter Kandidat neuer Sprecher im Repräsentantenhaus. Der Republikaner steht für einen radikalen Kulturkampf.

Washington D.C. – Mike Johnson war 2015 gerade in das Parlament von Louisiana eingezogen, als er einen Gesetzentwurf einbrachte, der einem wachsenden Konsens unter den Amerikanern zuwiderlief – und sogar mit den Einstellungen der konservativen Mehrheit in Baton Rouge kollidierte.

Mit dem Gesetzentwurf, dem Marriage and Conscience Act, sollten Menschen mit einer homosexuellenfeindlichen Einstellung vor nachteiligen staatlichen Maßnahmen wie der Verweigerung einer Geschäftslizenz oder eines Vertrags geschützt werden.



Neuer Sprecher im Repräsentantenhaus – Mike Johnson und sein Kreuzzug gegen Homosexuelle

Für Johnson, der diese Woche von seinen republikanischen Kollegen im Kongress zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt wurde, stand die Maßnahme im Einklang mit seinem karrierebegleitenden Kreuzzug gegen die Rechte von Homosexuellen. Er begann diesen Kreuzzug in den 2000er Jahren als Anwalt für den Alliance Defense Fund, der heute als Alliance Defending Freedom bekannt ist, eine Plattform, die er nutzte, um homosexuelle Beziehungen als „von Natur aus unnatürlich“ zu bezeichnen.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), am Donnerstag auf dem Capitol Hill. Er führt seit langem einen Kulturkampf und nutzt seinen Glauben, um seine politischen Entscheidungen über gleichgeschlechtliche Ehen und Abtreibungsrechte zu treffen. © Jabin Botsford/The Washington Post

Johnson hatte wenig Glück mit dem polarisierenden Vorschlag, der im Ausschuss abgelehnt wurde. Doch als der Gesetzesentwurf scheiterte, tat der konservative Hitzkopf etwas Ungewöhnliches: Er lächelte für ein Foto mit zwei der Aktivisten, die sich für die Ablehnung des Gesetzes eingesetzt hatten.



„Wir haben in dieser Zeit fast jeden Tag telefoniert und uns ehrlich darüber ausgetauscht, wie wir an die Arbeit herangehen“, sagte einer der Aktivisten, Bruce Parker, der neben Johnson für das Foto posierte, das im Gebäude des State Capitol in Baton Rouge aufgenommen wurde. Die Idee, ein gemeinsames Foto zu machen, unabhängig vom Schicksal der Gesetzgebung, war für die beiden Männer während der Tage, die sie im Streit miteinander verbrachten, zu einem Punkt der Heiterkeit geworden, so Parker.



Die Haltung von Johnson, der jetzt 51 Jahre alt ist, zeigt seine unwahrscheinliche Fähigkeit, harte Prioritäten zu verfolgen – die einen einflussreichen rechtsextremen Flügel im Repräsentantenhaus ansprechen - und gleichzeitig einige Skeptiker zu überzeugen. Er ist ein sympathischer Kämpfer, sagen Freunde und Feinde gleichermaßen, Eigenschaften, die jetzt von einer zerstrittenen republikanischen Partei getestet werden.

Sprecher Johnson gegen Trennung von Staat und Kirche

Es ist diese seltene Mischung, die ihn nach drei Wochen gescheiterter Abstimmungen, die bekannteren und erfahreneren Kandidaten zum Verhängnis wurden, zum Sprecher gemacht hat. Das Ergebnis ist ein republikanischer Bannerträger, der in der Öffentlichkeit praktisch unbekannt ist, obwohl er ein führender Befürworter der Bemühungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump war, die Wahl 2020 zu kippen.

Johnsons umfangreiche Aufzeichnungen zu brisanten sozialen Themen, die sich vor allem in seinen Bemühungen um eine Aufhebung der Trennung von Kirche und Staat widerspiegeln, werden erst jetzt einer genaueren Betrachtung unterzogen.



Eine Sprecherin von Johnson verwies auf einen Facebook-Post, den der Kongressabgeordnete im vergangenen Jahr verfasst hatte und in dem er argumentierte, dass „biblische Überzeugungen“ untrennbar mit „öffentlichen Angelegenheiten“ verbunden seien.



Als er sich am Mittwoch von der Tribüne des Repräsentantenhauses aus an seine Kollegen wandte, verpackte Johnson seinen eigenen Aufstieg in seine religiösen Ansichten und sagte: „Gott ist derjenige, der die Machthaber erhebt“.



„Er ist brillant und erschreckend. Und wir sehen gerade erst den Anfang von ihm“, sagte Parker.



Erzkonservativer Republikaner Johnson: „Wie ein Pfarrer“

Johnsons Weltanschauung und sein Interesse an der Politik nahmen nach eigenen Angaben und denen von Freunden schon früh Gestalt an.



Er war 12 Jahre alt, als seine Familie von einer Tragödie heimgesucht wurde. Sein Vater, ein stellvertretender Feuerwehrkommandant in Shreveport, erlitt im Dienst eine Explosion in einem Kühlhaus, die 80 Prozent seines Körpers verbrannte.

„Die Explosion war ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben“, sagte Johnson, ein Baptist aus dem Süden, später gegenüber der Shreveport Times. „Schon in jungen Jahren habe ich gesehen, dass Gebet und Glaube etwas Reales, Greifbares sind. Ich sah, wie Gott ein Wunder tat und das Leben meines Vaters rettete.



Als ältestes von vier Kindern studierte Johnson Wirtschaft an der Louisiana State University, wo er 1995 seinen Abschluss machte, und setzte sein Studium an der juristischen Fakultät fort, wo er 1998 seinen Abschluss machte.



„Die einzige Wahl, die er in seinem ganzen Leben verloren hat, war gegen mich“, sagte Charles G. Blaize Jr., ein Kommilitone, der ihn im letzten Jahr ihres Jurastudiums bei der Wahl zum Präsidenten der Anwaltskammer der Studenten besiegte. Die beiden sprachen über ihre politischen Ambitionen, so sein Kommilitone, und scherzten, dass einer von ihnen schließlich Gouverneur von Louisiana werden würde.

An der juristischen Fakultät benahm sich Johnson wie ein Pfarrer“, so Blaize. „Er trank nicht sehr viel, wenn überhaupt. Er war sozial sehr konservativ“.



Als Johnson 1999 seine Frau Kelly Lary heiratete, entschied sich das Paar für eine so genannte Bundesehe, die eine voreheliche Beratung voraussetzt und eine Scheidung erschwert. Das Paar wurde zum Sprecher für diese Form der Eheschließung, die erstmals zwei Jahre vor ihrer Hochzeit in Louisiana angeboten wurde und nur in einer Handvoll Staaten erlaubt ist. Als sie einige Jahre später in der ABC-Sendung „Good Morning America“ auftraten, bezeichneten sie die Bundesehe als „unumstößlich“.



„Ich bin ein großer Befürworter der Ehe und der Treue und all der Dinge, die dazu gehören“, sagte Johnson. Er und seine Frau haben vier Kinder und leben in Bossier Parish, auf der anderen Seite des Red River bei Shreveport.



Missionarisch orientierte Arbeit nach dem Studium – Mike Johnsons Kulturkampf

Nach dem Jurastudium arbeitete Johnson in einer prominenten Anwaltskanzlei in Shreveport, so sein Partner Donald Armand Jr. Er konzentrierte sich auf Standardrechtsstreitigkeiten, sagte Armand, informierte aber bald die Partner, dass er für eine mehr missionarisch orientierte Arbeit gehen würde.

Im Jahr 2002 wechselte er zum Alliance Defense Fund, wie die Organisation damals hieß. Die christliche Non-Profit-Organisation, eine konservative Antwort auf die American Civil Liberties Union, war führend in der Prozessführung bei hochkarätigen Fällen, in denen es um den Schutz von Abtreibung, Verhütungsmitteln und die Rechte von Homosexuellen und Transgendern ging.



Er begann auch, Kolumnen in der Lokalzeitung von Shreveport zu schreiben, in denen er die Intimität von Homosexuellen und den Schutz vor Diskriminierung für homosexuelle Arbeitnehmer anprangerte. Nachdem der Oberste Gerichtshof ein texanisches Gesetz, das homosexuellen Sex unter Strafe stellte, für ungültig erklärt und die Sodomiegesetze in einem Dutzend anderer Staaten aufgehoben hatte, bezeichnete Johnson die bahnbrechende Entscheidung von 2003 in der Rechtssache Lawrence gegen Texas als „verheerenden Schlag gegen grundlegende amerikanische Werte und Jahrtausende alte Morallehren“.

Ein Jahr später bezeichnete er die gleichgeschlechtliche Ehe als eine Bedrohung für die Demokratie. In seiner Stellungnahme zu einer vorgeschlagenen Änderung der Verfassung von Louisiana, in der die Ehe als „Vereinigung von einem Mann und einer Frau“ definiert wird, argumentierte er, dass jede andere Auslegung „die Bedeutung der traditionellen Ehe für die Gesellschaft herabsetzen, sie schwächen und unser gesamtes demokratisches System in Gefahr bringen würde, indem es seine Grundlage aushöhlt“.



Trump-Unterstützer Johnson zum Sprecher gewählt – Homosexualität „von Natur aus unnatürlich“

Er bezeichnete homosexuelle Beziehungen als „von Natur aus unnatürlich“ und warnte, dass, wenn die Gesellschaft „einen solch gefährlichen Lebensstil“ dulde, ähnliche Forderungen von „jeder abweichenden Gruppe“ aufkommen würden.



„Polygamisten, Polyamoristen, Pädophile und andere werden die nächsten sein, die gleichen Schutz fordern“, schrieb er in der Kolumne aus dem Jahr 2004, eine von zahlreichen Breitseiten, über die CNN zuerst berichtete.



Er versuchte auch, das Gewicht der Regierung hinter sein christliches Glaubenssystem zu stellen. Er unterstützte 2004 die Verfassungsänderung, die eine traditionelle Definition der Ehe festschrieb.



Im Jahr 2005 setzte er sich in einer kleinen Gemeinde in Louisiana für eine lokale Verordnung zur Regulierung von „sexuell orientierten Geschäften“ ein und forderte in der Shreveport Times staatliche Maßnahmen gegen die Pornoindustrie und die, wie er es nannte, „Feinde der Unschuld“.



Ein Großteil seines Engagements war von dem Bestreben beseelt, die Trennung zwischen Kirche und Staat aufzuheben. Im Jahr 2002 sprach er sich für den Bibelunterricht an öffentlichen Schulen in Louisiana aus. Später leitete er die Arbeit des Alliance Defense Fund im Namen einer Bezirksverwaltung in North Carolina, die verklagt wurde, weil sie eine öffentliche Sitzung mit einem religiösen Gebet eröffnet hatte. Seine Gruppe vertrat die Behörde kostenlos und unterstützte sie in einem fünfjährigen Rechtsstreit, der 2012 endete, als der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Berufung der Behörde ablehnte.



Sein Feld des Kulturkampfes war breit gefächert und reichte bis zum Weihnachtsherd. Im Jahr 2005 war er eine führende Stimme, die Beamte dazu aufforderte, Weihnachtsbäume nicht als „Feiertagsbäume“ zu bezeichnen.



„Es ist ein trauriger Tag in Amerika, wenn man einen Anwalt engagieren muss, um ‚Frohe Weihnachten‘ zu sagen“, sagte Johnson dem San Francisco Chronicle.



Johnson hat sich kaum im Verborgenen abgemüht. Im Jahr 2007 schrieb er den „Glauben“-Teil der Wahlkampfplattform, die Bobby Jindal in seiner erfolgreichen Kampagne für das Amt des Gouverneurs vorlegte, sagte Jindals langjähriger Berater Kyle Plotkin.



„Mike ist ein glücklicher Kämpfer“, sagte Plotkin. „Deshalb ist er innerhalb der Partei sehr beliebt und wird auch von der anderen Seite respektiert.“

Johnson verließ den Alliance Defense Fund im Jahr 2010, so eine Sprecherin der Gruppe, und leitete schließlich seine eigene Firma Freedom Guard, die eine kreationistische Gruppe in ihrem Bestreben verteidigte, Steuernachlässe für einen Themenpark nach dem Vorbild der Arche Noah zu erhalten.



„In Amerika ist heute eine Bewegung im Gange, die darauf abzielt, gläubige Menschen zu zensieren, zum Schweigen zu bringen und an den Rand zu drängen und unsere grundlegendsten Rechte auszuhöhlen“, erklärte Johnson, ein langjähriger Treuhänder der Ethik- und Religionsfreiheitskommission der Southern Baptist Convention, die Notwendigkeit von Firmen wie seiner. „Wir sind besorgt, dass viele in unseren Kirchen heute keine Ahnung von dem Sturm haben, der auf sie zukommt.“



Mike Johnson: „Kluger Einpeitscher“ vs. „Fanatiker der höchsten Stufe“

Johnson hat sich selbst in den Mittelpunkt eines Sturms gestellt, als er 2015 als frischgebackener Gesetzgeber den Gesetzentwurf zur Religionsfreiheit unterstützte.



Das Thema war eine Priorität für Jindal, und es stellte eine wichtige Bruchlinie in der nationalen Politik dar, da der damalige Gouverneur von Indiana, Mike Pence, sich gerade gegen erheblichen Widerstand für ein ähnliches Vorhaben eingesetzt hatte. Die meisten Republikaner schlossen sich jedoch den Demokraten in einem Ausschuss des Repräsentantenhauses von Louisiana an und lehnten den Antrag mit 10:2 Stimmen ab.



Frances Kelley, eine Aktivistin für LGBTQ+-Rechte und die andere Johnson-Gegnerin, die nach der Ablehnung des Gesetzentwurfs mit ihm für ein Foto posierte, sagte, seine Bereitschaft, sich mit Kritikern auseinanderzusetzen, stehe in krassem Gegensatz zu einigen seiner Kollegen und mache ihr deutlich, dass er an die Rechtschaffenheit seines Handelns glaube.



„Ich denke, dass er sich darauf konzentriert, in den für ihn wichtigsten Fragen langfristig erfolgreich zu sein“, sagte Kelley. „Die Leute sollten ihn nicht unterschätzen. Er ist nicht jemand, der versucht, sich aufzuspielen oder in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erregen.“



Der politische Neuling verbrachte wenig Zeit damit, seine Wunden nach der Niederlage in der Legislative zu lecken. Im Juni desselben Jahres gehörte er zum Prozessteam, das ein Gesetz des Bundesstaates Louisiana verteidigte, das Abtreibungsanbieter dazu verpflichtete, in einem nahe gelegenen Krankenhaus zugelassen zu sein, so Steve Aden, ein ehemaliger Kollege des Alliance Defense Fund, der ebenfalls zum Prozessteam gehörte. Die Befürworter solcher Gesetze - ein wichtiger Test für die Abtreibungsrechtsprechung vor der Entscheidung von 2022, mit der Roe v. Wade aufgehoben wurde - sagten, sie seien entscheidend für die Gesundheit der Frauen, während die Befürworter von Abtreibungsrechten sagten, dass sie den Zugang zu dem Verfahren effektiv auslöschten. Der Fall landete schließlich vor dem Obersten Gerichtshof der USA, der das Gesetz im Jahr 2020 für ungültig erklärte. Aden beschrieb Johnson als „peitschenklug“ mit einer „gewinnenden Persönlichkeit“.

John Delgado, ein ehemaliges republikanisches Stadtratsmitglied in Baton Rouge, vertrat eine andere Ansicht und nannte Johnson einen „Bigotten höchsten Grades“. (Johnsons Büro hat auf die Kritik nicht reagiert.)



Neuer Sprecher im US-Repräsentantenhaus – Kulturkampf für Gott und Vaterland

Nach nur einem Jahr in der staatlichen Legislative kündigte Johnson seine Kandidatur für einen Sitz im Kongress an. Johnson gewann den rubinroten Bezirk im Nordwesten Louisianas mit Leichtigkeit und hat seither jede seiner drei Wahlen deutlich gewonnen, wobei er im letzten Jahr keine Gegenkandidaten hatte.



Sein demokratischer Gegner im Jahr 2020, ein Gemeindeorganisator namens Kenny Houston, sagte, Johnson habe den Sitz benutzt, um einen Kulturkampf zu führen, an dem seine Wähler nie teilgenommen hätten. In der Zwischenzeit, so Houston, habe der Bezirk unter der Last der Arbeitslosigkeit und der zunehmenden Kriminalität gelitten.



„Da Shreveport eine der gefährlichsten Städte Amerikas ist, sollte man meinen, dass er darüber sprechen würde“, sagte Houston.



Johnson hat sich mehr zu anderen Themen geäußert, insbesondere zur Abtreibung. Im Jahr 2020, während eines weitgehend unbemerkten Interviews mit Students for Life Action, einer führenden Anti-Abtreibungsgruppe, schlug Johnson Alarm wegen der Abtreibungspillen, deren Nachfrage nach dem Ende von Roe stark gestiegen ist.



„In der Abtreibungsindustrie versuchen Planned Parenthood und die Abtreibungskartelle natürlich ihr Bestes, um ihre Gewinne zu maximieren“, sagte er.



In jüngster Zeit hat sich Johnson als Talkmaster versucht und letztes Jahr zusammen mit seiner Frau einen Podcast mit dem Titel „Truth be Told“ gestartet. In einer Folge im vergangenen Herbst argumentierte er, dass die gängige Auffassung von der Trennung von Kirche und Staat falsch sei.



„Die traurige Ironie ist, dass in den letzten 60, 70, 80 Jahren radikale Progressive, Linke und atheistische Organisationen die Bedeutung des Verfassungszusatzes verdreht haben und ihn nun als Waffe gegen die Gläubigen betrachten, obwohl er eigentlich ihr Schutzschild sein sollte“, sagte er.



Die Gründer des Landes, so Johnson, hätten verstanden, dass es zu einer Katastrophe kommen würde, „wenn die Verantwortlichen keine Angst vor dem ewigen Gericht einer Macht haben, die höher ist als ihre weltlichen Institutionen“. Inzwischen bitten einige seiner Freunde eine höhere Macht um Hilfe für ihn. „Es ist ein harter Job“, sagte Aden, der ehemalige Mitarbeiter des Alliance Defense Fund. „Ich werde ihn in meinen Gebeten begleiten.“

Alice Crites hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zum Autor Isaac Stanley-Becker ist ein investigativer Reporter der nationalen Redaktion.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.