Die USA sind einen Herzschlag von einem Krieg entfernt – den sie verlieren könnten

Von: Foreign Policy

Ein globaler Krieg ist weder eine theoretische Möglichkeit noch der Fiebertraum von Falken und Militaristen. Droht den USA ein Drei-Fronten-Krieg?

USA steht kurz vor einem Drei-Fronten-Krieg: China läuft möglicherweise in Taiwan ein

USA hoch verschuldet: Schwaches Militär und enorme Staatsschulden

USA muss Verteidigungsausgaben erhöhen: Wegen möglichem Kriegsausbruch zivile Industrie auf militärische Zwecke umstellen

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 16. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington – Die USA sind nur einen Herzschlag von einem Weltkrieg entfernt, den sie verlieren könnten. In zwei der drei strategisch wichtigsten Regionen der Welt gibt es ernste Konflikte, die die Aufmerksamkeit der USA erfordern. Sollte sich China zu einem Angriff auf Taiwan entschließen, könnte die Situation schnell zu einem globalen Dreifrontenkrieg eskalieren, an dem die Vereinigten Staaten direkt oder indirekt beteiligt wären.

Die Zeit drängt, und obwohl es Möglichkeiten gibt, die Position der USA zu verbessern, erfordern sie alle ernsthafte Anstrengungen und unvermeidliche Kompromisse. Es ist an der Zeit, die Vereinigten Staaten, ihre Verteidigung und ihre Verbündeten mit echter Dringlichkeit für das zu mobilisieren, was zur Weltkrise unserer Zeit werden könnte.

Die Lage der Vereinigten Staaten in solch drastischen Worten zu beschreiben, mag vielen Lesern als alarmistisch erscheinen. Die Vereinigten Staaten sind seit langem die mächtigste Nation der Welt. Sie haben zwei Weltkriege gewonnen, die Sowjetunion besiegt und verfügen immer noch über das beste Militär der Welt. In den letzten anderthalb Jahren haben die Vereinigten Staaten Russland durch ihre Unterstützung der Ukraine gigantische Kosten auferlegt - so sehr, dass es diesem Autor vorstellbar erschien, dass die Vereinigten Staaten in der Lage sein könnten, ihre Wettkämpfe zu beenden, indem sie Russland eine entscheidende Stellvertreterniederlage zufügen, bevor sie ihre Hauptaufmerksamkeit auf die Stärkung der militärischen Position der USA im indopazifischen Raum richten.

US-Militär nicht darauf ausgelegt, zwei Kriege gleichzeitig zu führen

Doch diese Strategie wird von Tag zu Tag weniger praktikabel. Während Russland sich für einen langen Krieg in der Ukraine mobilisiert und eine neue Front in der Levante eröffnet, wird die Versuchung für ein schnell aufrüstendes China wachsen, sich Taiwan zu nähern. Schon jetzt testet Peking Washington in Ostasien, wohl wissend, dass die Vereinigten Staaten nur schwer mit einer dritten geopolitischen Krise fertig werden würden. Sollte es zu einem Krieg kommen, würden einige sehr wichtige Faktoren plötzlich gegen die Vereinigten Staaten sprechen.

Einer dieser Faktoren ist die Geographie. Wie die letzten beiden nationalen Verteidigungsstrategien der USA deutlich machten und die jüngste Kommission des Kongresses zur strategischen Lage bestätigte, ist das heutige US-Militär nicht darauf ausgelegt, Kriege gegen zwei große Rivalen gleichzeitig zu führen. Im Falle eines chinesischen Angriffs auf Taiwan wären die Vereinigten Staaten kaum in der Lage, den Angriff abzuwehren und gleichzeitig die Unterstützung für die Ukraine und Israel aufrechtzuerhalten.

Das liegt nicht daran, dass die Vereinigten Staaten im Niedergang begriffen sind. Im Gegensatz zu den USA, die an allen drei Orten stark sein müssen, muss jeder ihrer Gegner - China, Russland und Iran - nur in seiner eigenen Region stark sein, um seine Ziele zu erreichen.

USA hoch verschuldet: Möglicher Kriegseintritt mit über 100 des BIP

Das Worst-Case-Szenario ist ein eskalierender Krieg an mindestens drei weit entfernten Schauplätzen, der von einem dünn besetzten US-Militär an der Seite schlecht ausgerüsteter Verbündeter geführt wird, die meist nicht in der Lage sind, sich gegen große Industriemächte zu verteidigen, die über die Entschlossenheit, die Ressourcen und die Rücksichtslosigkeit verfügen, einen langen Konflikt aufrechtzuerhalten. Diesen Kampf zu führen, würde ein Ausmaß an nationaler Einheit, Ressourcenmobilisierung und Opferbereitschaft erfordern, das die Amerikaner und ihre Verbündeten seit Generationen nicht mehr erlebt haben.

Die Vereinigten Staaten haben schon früher Kriege an mehreren Fronten geführt. Doch in früheren Konflikten waren sie immer in der Lage, ihre Gegner zu überflügeln. Das ist jetzt nicht mehr der Fall: Chinas Marine ist schon jetzt größer als die der Vereinigten Staaten, was die schiere Anzahl der Schiffe angeht, und sie wächst alle vier Jahre um das Äquivalent der gesamten französischen Marine (etwa 130 Schiffe, nach Angaben des französischen Marinestabschefs). Im Vergleich dazu plant die US-Marine für das nächste Jahrzehnt eine Erweiterung um 75 Schiffe.

Ein weiterer Nachteil ist das Geld. In vergangenen Konflikten konnte Washington seine Gegner leicht übertreffen. Während des Zweiten Weltkriegs verdoppelte sich die Staatsverschuldung der USA im Verhältnis zum BIP fast, von 61 Prozent des BIP auf 113 Prozent. Im Gegensatz dazu würden die Vereinigten Staaten heute in einen Konflikt mit einer Verschuldung von über 100 Prozent des BIP eintreten.

USA im Krieg: Engpässe bei Öl, Elektronik und Baumaterialen möglich

Geht man von einer ähnlichen Expansionsrate wie im Zweiten Weltkrieg aus, ist es nicht unvernünftig zu erwarten, dass die Schulden auf 200 % des BIP oder mehr anschwellen könnten. Wie das Congressional Budget Office und andere Quellen festgestellt haben, würde eine Schuldenlast in dieser Größenordnung katastrophale Folgen für die amerikanische Wirtschaft und das Finanzsystem haben.

Ein globaler Konflikt würde weitere Gefahren mit sich bringen. Zwei Rivalen der USA - Russland und Iran - sind wichtige Ölproduzenten. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass eine längere Schließung der Straße von Hormuz inmitten eines umfassenderen Konflikts im Nahen Osten die Ölpreise auf über 100 Dollar pro Barrel treiben könnte, was den Inflationsdruck erheblich erhöhen würde. China ist ein wichtiger Inhaber von US-Anleihen, und ein anhaltender Ausverkauf durch Peking könnte die Renditen von US-Anleihen in die Höhe treiben und die Wirtschaft weiter belasten. Man kann davon ausgehen, dass die Amerikaner mit Engpässen in allen Bereichen, von Elektronik bis zu Baumaterialien, konfrontiert würden.

All dies verblasst neben den menschlichen Kosten, die die Vereinigten Staaten in einem globalen Konflikt erleiden könnten. Eine große Anzahl von US-Soldaten würde wahrscheinlich sterben. Einige der Gegner der Vereinigten Staaten verfügen über konventionelle und nukleare Fähigkeiten, die das Heimatland der USA erreichen können; andere sind in der Lage, Terroranschläge im Stil der Hamas auf amerikanischem Boden anzuzetteln oder zu leiten, was angesichts der durchlässigen Südgrenze der USA leichter zu bewerkstelligen sein könnte.

USA muss Krieg vorbeugen: Ukraine, Israel und Taiwan mit Waffen ausstatten

Wenn sich das alles schrecklich anhört, dann ist genau das der Punkt. Wie das biblische Sprichwort sagt, ist Furcht der Anfang der Weisheit. Ein globaler Krieg ist nicht länger eine theoretische Möglichkeit, die von Politikern erörtert wird, noch ist er ein Fiebertraum von angeblichen Falken und Militaristen. Er ist eine reale und vorhersehbare, wenn nicht gar unmittelbare Möglichkeit.

Die Vereinigten Staaten sollten sich mit aller Kraft auf dieses Szenario vorbereiten, in der Hoffnung, einen Konflikt zu verhindern, aber auch um sicherzustellen, dass die Amerikaner darauf vorbereitet sind, wenn er eintritt. Eine wirksame Vorbereitung ist der Weg zu einer verbesserten Abschreckung; Schritte zur Erhöhung der Kriegsbereitschaft senden ein klares Signal an die Gegner, dass eine Aggression für sie riskanter ist als Stabilität und Frieden.

Die unmittelbare Priorität der Vereinigten Staaten muss darin bestehen, dafür zu sorgen, dass die Ukraine, Israel und Taiwan über die Waffen verfügen, die sie für ihre Verteidigung benötigen. Dies sind die Akteure, die im Moment am meisten zu tun haben. Die beste Hoffnung, einen allgemeinen Konflikt zu vermeiden, besteht darin, dass diese Grenzstaaten so mutig und stachelig sind, dass die Aggression gestoppt oder abgeschreckt wird, bevor sie sich ausbreiten kann.

Zivile Industrie auf militärische Zwecke umstellen: USA von Kriegsausbruch bedroht

Das wird nicht möglich sein, wenn die Vereinigten Staaten ihre verteidigungsindustrielle Basis nicht in Ordnung bringen. Seit Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ist die gesamte Rüstungsproduktion der USA um gerade einmal 10 Prozent gestiegen - und das, obwohl der Krieg zeigt, dass der Verbrauch an militärischer Munition in einem großen Konflikt zwischen Industriemächten im Vergleich zu den begrenzten Aufstandsbekämpfungsoperationen der jüngsten Vergangenheit erschreckend hoch ist.

Die Lage ist so ernst, dass Washington sich möglicherweise auf den Defense Production Act berufen und damit beginnen muss, einen Teil der zivilen Industrie auf militärische Zwecke umzustellen. Selbst dann muss die US-Regierung möglicherweise drakonische Maßnahmen ergreifen - einschließlich der Umleitung von Materialien, die für die Konsumwirtschaft bestimmt sind, der Erweiterung von Produktionsanlagen und der Überarbeitung von Umweltvorschriften, die die Produktion von Kriegsmaterial erschweren -, um die industrielle Basis der USA auf die Mobilisierung vorzubereiten.

Es ist offensichtlich, dass Washington die Verteidigungsausgaben erhöhen muss. Die Stagnation der Verteidigungsausgaben durch die Biden-Regierung, die Aufstockung der Verteidigungsausgaben mit Ausgaben für die heimische Wirtschaft und das Beharren darauf, jeden für das Militär ausgegebenen Dollar mit einem Dollar für Klimapolitik oder Sozialausgaben zu verrechnen, ist der falsche Ansatz. Um sich auf einen Krieg vorzubereiten, ohne die Schulden explodieren zu lassen, muss Washington die Ausgaben für Sozialprogramme kürzen, die breite Unterstützung in der Bevölkerung genießen. Niemand im US-Kongress möchte älteren Wählern sagen, dass ihre Leistungen gekürzt werden. Aber die Alternative ist, den Wählern eines Tages zu erklären, warum ihre Kinder oder Enkelkinder im Falle eines Krieges an gefährliche Orte ohne angemessene Waffen entsandt werden.

USA sollte sich wegen möglichen Kriegsausbruch nicht auf Klimapolitik festlegen

Auch die Verbündeten der USA werden sich auf neue Weise engagieren müssen. Der Krieg in der Ukraine hat die europäischen NATO-Mitglieder, vor allem Deutschland, dazu veranlasst, sich ernsthafter mit dem Thema Sicherheit zu befassen. Doch selbst jetzt kommt weniger als ein Drittel von ihnen ihrer Verpflichtung nach, mindestens 2 Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben. Die wichtigsten westeuropäischen Mitglieder haben ihr Versprechen, das sie vor mehr als einem Jahr auf dem Gipfeltreffen des Blocks in Madrid gegeben haben, nämlich brigadegroße Einheiten an der Ostflanke der NATO zu stationieren, noch nicht eingelöst.

Überall im Westen werden Regierungen und Bürger ihre Prioritäten überdenken müssen, die ihre Länder in den kommenden Kämpfen benachteiligen werden. Für die Amerikaner macht es keinen Sinn, sich auf eine voreilige und äußerst kostspielige Klimapolitik festzulegen, die das Wirtschaftswachstum zu einem Zeitpunkt bremst, zu dem China zwei Kohlekraftwerke pro Woche baut. Die Europäer werden ihre Abneigung gegen die Kernenergie überdenken müssen; die progressiven Amerikaner werden ihre selbst auferlegten Beschränkungen überdenken müssen, die die Fähigkeit der Vereinigten Staaten zur Steigerung der Energieproduktion einschränken.

Nichts auf dieser Liste ist einfach. Aber die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten stehen vor einer Zeit harter Entscheidungen. Was sich in der Ukraine und in Israel abspielt, wäre noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen, und in den kommenden Tagen werden wahrscheinlich noch mehr Schuhe herunterfallen. Die Amerikaner und ihre Verbündeten müssen jetzt damit beginnen, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, damit sie nicht unvorbereitet auf einen globalen Konflikt sind, wenn er kommt.

Zum Autor A. Wess Mitchell ist Direktor der Marathon-Initiative und ehemaliger stellvertretender Außenminister für Europa und Eurasien in der Trump-Regierung.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 16. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.