Maulkorb für Trump: Justizministerium fordert Einschränkung

Das US-Justizministerium äußert Besorgnis, dass Donald Trump durch seine öffentlichen Äußerungen den gerichtlichen Prozess gefährde.

Washington – Das Justizministerium der USA bittet die Richterin, der Donald Trumps Prozess wegen Wahlbetrugs leitet, darum, die öffentlichen Äußerungen des ehemaligen Präsidenten einzuschränken. Die Begründung lautet, dass er mit seiner aufrührerischen Rhetorik versuche, das Strafrechtssystem zu untergraben.

„Die wiederholten, aufrührerischen öffentlichen Äußerungen des Angeklagten über den District of Columbia, das Gericht, die Staatsanwälte und potenzielle Zeugen sind in hohem Maße geeignet, die Geschworenen zu beeinflussen, Angst unter den potenziellen Geschworenen zu schüren und zu Drohungen oder Schikanen gegenüber einzelnen Personen zu führen, die er herausgreift“, so die Staatsanwälte.

Donald Trump: Angeklagter und Präsidentschaftskandidat

Der Antrag wurde Anfang des Monats unter Verschluss gehalten, eine redigierte Version wurde am späten Freitag (15. September) veröffentlicht. Trump widersetzt sich dem Antrag, so die Regierung.

Es handelt sich um eine von zwei am Freitag entsiegelten Gerichtsakten, in denen das Justizministerium seine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass Trump durch seine öffentlichen Äußerungen den gerichtlichen Prozess gefährde - und damit einmal mehr die Herausforderungen hervorhob, denen sich der Sonderstaatsanwalt gegenübersieht, wenn er jemanden verfolgt, der sowohl Angeklagter als auch Präsidentschaftskandidat ist.

Die Staatsanwälte sagten, dass sie Richterin Tanya S. Chutkan nicht bitten, Donald Trump daran zu hindern, öffentliche Gerichtsakten zu zitieren oder seine Unschuld zu erklären. Aber die „begrenzte“ Anordnung, die sie beantragen, würde spezifische Aussagen über Zeugen sowie jegliche „verunglimpfenden und aufrührerischen oder einschüchternden“ Kommentare über alle an dem Fall Beteiligten, einschließlich potenzieller Geschworener, verbieten.

Sonderstaatsanwalt Jack Smith verkündet die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump während einer Pressekonferenz am 1. August. Trump hat Smith als „geistesgestört“ und seine Kollegen als „Schläger“ bezeichnet. © Ricky Carioti/The Washington Post

Chutkan, die im Mittelpunkt einiger dieser Angriffe stand, hat eine Standard-Schutzanordnung für sensibles Fallmaterial erlassen, aber keine weiteren Einschränkungen für öffentliche Kommentare. Rechtsexperten sagen, dass es eine schwierige Aufgabe sein wird, einem aktiven Präsidentschaftskandidaten Schutzmaßnahmen zu erteilen. Einer seiner Hauptkonkurrenten, der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, ist ebenfalls ein wahrscheinlicher Zeuge für die Staatsanwaltschaft, und Berater sagen, dass sie nur einen politischen Nutzen für Trump sehen, wenn er die Grenzen der vom Gericht auferlegten Regeln austestet.

Trump mache „fast täglich“ unangemessene Bemerkungen

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Trump „fast täglich“ unangemessene Bemerkungen macht. Zu den Beispielen, die in der 19-seitigen Klageschrift angeführt werden, gehören Posts auf Truth Social, in denen Trump den Sonderstaatsanwalt Jack Smith als „geistesgestört“ und seine Kollegen als „Schläger“ bezeichnete, Chutkan als „Betrüger“, Pence als „wahnhaft“ und Washington D.C. als „schmutzig und von Verbrechen heimgesucht“. Die Staatsanwälte zitierten auch eine Nachricht, in der Trump am Tag nach seiner Anklageerhebung einfach schrieb: „IF YOU GO AFTER ME, I‘M COMING AFTER YOU!“

Die Staatsanwälte bleiben dabei, dass Trump nicht nur Epitheta verwendet, sondern auch Unwahrheiten verbreitet. So behauptete Trump, Smith habe sich vor der Anklageerhebung in Florida, in der Trump des Missbrauchs von Verschlusssachen beschuldigt wurde, in unangemessener Weise mit Beamten des Weißen Hauses getroffen. Tatsächlich, so die Regierung, wisse Trump aus den Dokumenten, die er in diesem Fall erhalten habe, „sehr wohl“, dass ein Staatsanwalt aus Smiths Büro „ein routinemäßiges Ermittlungsgespräch mit einem Berufsmilitärbeamten am Dienstort dieses Beamten - dem Weißen Haus - geführt habe“. Diese Person arbeitete sowohl für die Trump- als auch für die Biden-Administration und wurde über Trumps Umgang mit Kisten befragt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Trump versuche, die Geschworenen zu beeinflussen

Die Regierung verglich Trumps Verhalten mit seinen Versuchen, nach der Wahl 2020 die Kontrolle über das Weiße Haus zu behalten, was die Grundlage für die vier Anklagen gegen ihn in Washington D.C. sowie ein Verfahren auf Bundesstaatsebene in Georgia bildet.



„Im Dienste seiner kriminellen Verschwörungen versuchte der Angeklagte durch falsche öffentliche Aussagen, das öffentliche Vertrauen in die Verwaltung der Wahl zu untergraben und Personen einzuschüchtern, die seine Lügen widerlegten“, schrieb die Regierung. „Der Angeklagte versucht nun, dasselbe in diesem Strafverfahren zu tun - das Vertrauen in das Strafrechtssystem zu untergraben und die Geschworenen zu beeinflussen.“



Die Staatsanwaltschaft führt mehrere Beispiele von Personen an, die beschrieben, dass sie Drohungen erhalten haben, nachdem Trump ihre Weigerung, seine falschen Behauptungen über die Wahl zu unterstützen, gepostet hatte. Die Namen dieser Personen sind in der öffentlichen Version des Dossiers geschwärzt. Und sie fordern, dass alle Umfragen, die Trump unter potenziellen Geschworenen durchführt, von Chutkan auf Formulierungen überprüft werden, die die Befragten vorverurteilen könnten.



Auf einer Veranstaltung am Freitagabend bezog sich Trump auf Smith und sagte, der Staatsanwalt wolle Trump seine Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz nehmen: „Er will mir das Recht nehmen, frei und offen zu sprechen“, sagte Trump.



Trump hat Chutkan gebeten, sich von dem Fall zurückzuziehen, da ihre Äußerungen bei den Verurteilungen der Teilnehmer vom 6. Januar den Anschein der Befangenheit erwecken könnten. Die Regierung lehnt diesen Antrag ab.

Vorwurf der Beeinflussung von Zeugen

Am Freitag wurde ein weiterer Antrag veröffentlicht, in dem die Staatsanwälte ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachten, dass Trump durch seine öffentlichen Äußerungen und die Bezahlung der Anwaltsrechnungen potenzieller Zeugen versucht, die Ermittlungen zu behindern. Dieser Antrag wurde erstmals im April beim US-Berufungsgericht für den D.C. Circuit eingereicht, als Teil eines Streits darüber, ob Twitter Trump über einen Durchsuchungsbefehl für seine Unterlagen informieren darf.



Donald Trump © Alex Edelman/Imago

Ein Gremium aus drei Richtern des D.C. Circuit bestätigte eine Strafe in Höhe von 350.000 Dollar gegen Twitter, weil es dem Durchsuchungsbefehl nicht rechtzeitig nachgekommen war. Das Unternehmen legt nun Berufung gegen dieses Urteil ein und behauptet, es habe seine Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz wahrnehmen wollen, indem es Trump über die Durchsuchung informierte. Im April argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass die Geheimhaltung notwendig war, weil Trump „mehrere Schritte unternommen hatte, um die Ermittlungen des Sonderberaters zu untergraben oder anderweitig zu beeinflussen“. „Er hat sich entschlossen, die Anwaltskosten potenzieller Zeugen gegen ihn zu bezahlen, und hat den leitenden Staatsanwalt auf seiner Plattform Truth Social wiederholt verunglimpft“, so die Staatsanwaltschaft.

Die Regierung hat die Frage der Anwaltskosten in Florida aufgeworfen und in Frage gestellt, ob ein von Trumps politischem Aktionskomitee bezahlter Anwalt sowohl einen Angeklagten in dem Fall als auch mehrere Zeugen, die bei der Verhandlung aussagen könnten, ethisch vertretbar vertreten könnte. Ein Zeuge begann erst mit dem Sonderstaatsanwalt zu kooperieren, nachdem er einen anderen Anwalt bekommen hatte, so die Regierung und mit der Angelegenheit vertraute Personen.



In demselben Antrag vom April enthüllte die Staatsanwaltschaft, dass sie Zugriff auf 32 Direktnachrichten von Trumps Twitter-Konto hatte.



Devlin Barrett und Spencer S. Hsu trugen zu diesem Bericht bei.

Zur Autorin Rachel Weiner berichtet über Bundesgerichte in Washington, D.C. und Richmond, Va.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.