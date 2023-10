Sidney Powell war Trumps größte „Kämpferin“ - Jetzt ist sie eine große Bedrohung

Rechtsanwältin Sidney Powell spricht während einer Pressekonferenz mit Rudy Giuliani über Klagen zur Anfechtung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen im Hauptquartier des Republican National Committee in Washington, D.C., am 19. November 2020. © Sarah Silbiger/The Washington Post

Noch vor der US-Präsidentschaftswahl 2020 galt die Anwältin Sidney Powell als enge Trump-Vertraute - jetzt will sie gegen den Ex-Präsident aussagen.

Washington - In den Wochen nach der Wahl 2020 in den USA stieg eine selbstbewusste Anwältin mit Südstaaten-Akzent schnell in den Reihen der Bewegung auf, die versucht, Präsident Donald Trump an der Macht zu halten: Sie verbreitete haarsträubende Behauptungen auf Fox News und vor den Kameras im Hauptquartier des Republican National Committee, reichte eine Reihe von Klagen ein, um Trump unter Druck zu setzen, und nahm an einem Treffen im Oval Office teil, bei dem der Präsident erwog, sie zur Sonderstaatsanwältin zu ernennen.

Dann fiel Sidney Powell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Trumps Team wies sie zurück. Bundesstaatsanwälte verlangten ihre Unterlagen über Spendenaktionen. Sie wurde zur Zahlung von Sanktionen verurteilt, weil sie in Michigan eine leichtfertige Klage eingereicht hatte. Die State Bar of Texas reichte eine Disziplinarbeschwerde gegen sie ein. Zwei Unternehmen, die Wahlsoftware herstellen, verklagten sie.

Sidney Powell: Eine Frau, die Donald Trump gefährlich werden könnte

All das geschah, bevor die Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstattete. Im August tauchte sie als nicht angeklagte Mitverschwörerin in der Bundesanklage auf, in der Trump beschuldigt wird, versucht zu haben, die Wahl zu untergraben. Später - im selben Monat - wurde sie zusammen mit ihm in einem Fall aus Georgia angeklagt, der von Staatsanwälten aus dem Raum Atlanta angestrengt wurde.

Am Donnerstag hat Powell den Fall in Georgia abgeschlossen, indem sie sich in sechs Fällen der Verschwörung zur Beeinträchtigung von Wahlen schuldig bekannte. Ihr Geständnis bezog sich auf ihre Beteiligung an einem geheimen Versuch, in den Monaten nach der Wahl 2020 auf die Wahlsoftware im ländlichen Coffee County (Georgia) zuzugreifen und diese zu kopieren - Teil eines Versuchs, zu beweisen, dass Demokraten die Wahlmaschinen manipuliert haben könnten.



Der Deal macht Powell zum prominentesten bekannten Aktivposten der Regierung in ihrem Bestreben, Trump zu überführen, und damit potenziell gefährlich für den Präsidenten, den sie einst unterstützte. Aber es stellt auch ein persönliches Minenfeld für die 68-jährige Anwältin dar, die immer noch Spenden sammelt, weil sie versprochen hat, sich für Dinge einzusetzen, die den Anhängern des ehemaligen Präsidenten am Herzen liegen, einschließlich der rechtlichen Verteidigung von Personen, die des Einbruchs in das Kapitol am 6. Januar 2021 beschuldigt werden.



Trump-Gegnerin oder doch treue Fußsoldatin?

Die Einigung hat in den Kreisen, die diesen Anliegen treu sind, Schockwellen ausgelöst. „Ich bin überrascht“, sagte Jonathon Moseley, ein Anwalt, der zahlreiche Angeklagte des 6. Januar vertreten hat. „Sie hat sich einen Ruf als Kämpferin aufgebaut. Sie schrieb ein Buch mit dem Titel ‚Licensed to Lie‘ über Korruption in der Regierung. Ich hätte einfach nicht erwartet, dass sie aufhört zu kämpfen.

Powells Anwalt, Brian Rafferty, lehnte eine Stellungnahme ab. Als Teil ihres Geständnisses musste sie einen Entschuldigungsbrief an die Bürger Georgias verfassen - eine knappe handschriftliche Notiz auf einem Notizblock, die sie am Donnerstag der Staatsanwaltschaft vorlegte und in der sie sich für ihre Taten in Coffee County entschuldigte, wie eine mit der Nachricht vertraute Person sagte, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit anonym bleiben wollte.

Bis auf Weiteres verbietet ihr die Vereinbarung, den Fall öffentlich zu diskutieren oder mit anderen Angeklagten zu sprechen. So bleibt es den Mitarbeitern überlassen, darüber zu debattieren, ob sie nun eine Gegnerin von Trump ist oder treue Fußsoldatin bleibt.

Donald Trump habe Powell angewidert

Nachdem Donald Trump sich geweigert hatte, auf einige der dreistesten Vorschläge einzugehen, darunter die Ernennung von Powell zur Sonderberaterin und die Beschlagnahmung von Wahlcomputern, wurde sie sauer auf ihn, so eine Person, die die Angelegenheit mit ihr besprach und aufgrund der laufenden Strafverfahren anonym bleiben wollte. „Sie war angewidert von seiner mangelnden Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen“, sagte diese Person, die sich daran erinnerte, dass sie es ungewöhnlich fand, dass sie ihre persönliche Enttäuschung über jemanden zum Ausdruck brachte, dessen Wahlniederlage sie weiterhin versuchte, rückgängig zu machen.

Ein Anwalt, der einst für Powells Kanzlei Sidney Powell P.C. arbeitete, wies jedoch die Vorstellung zurück, dass ihre persönlichen Gefühle gegenüber Trump ihre Aussage beeinflussen könnten.



„Die Idee, dass sie ihre Aussage aufgrund einer persönlichen Voreingenommenheit verfälschen würde, könnte nur von jemandem stammen, der Sidney nicht gut kennt. (Natürlich glaube ich nicht, dass Trump ein Verbrechen begangen hat, und deshalb glaube ich nicht, dass es etwas zu verbergen gibt)“, schrieb die Anwältin, Molly McCann Sanders, in einer E-Mail. Über ihren ehemaligen Chef fügte die Anwältin hinzu: „Ich weiß, dass ihre oberste Priorität darin besteht, die Wahrheit zu sagen.“

Powell über ihre Verwicklung in Trumps juristische Bemühungen: „Ich wünschte, ich wüsste es“

Powell hat sich jahrzehntelang in einem Umfeld bewegt, in dem viel auf dem Spiel stand, aber wenig bekannt war - als Bundesstaatsanwältin in Texas und Virginia und dann als private Prozessanwältin, die Angeklagte im Enron-Finanzskandal und anderen Streitigkeiten vertrat.



Bekanntheit erlangte sie 2019, als sie die Verteidigung von Trumps ehemaligem nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn übernahm, der sich der Lüge gegenüber dem FBI schuldig bekannt hatte. Sie setzte sich sehr für ihren Mandanten ein, schrieb an den damaligen Generalstaatsanwalt William P. Barr in dieser Angelegenheit und informierte Trump nach eigenen Angaben persönlich über den Fall. Das Justizministerium kündigte an, das Verfahren im Jahr 2020 einzustellen, und Trump begnadigte Flynn schließlich.



„Ich wünschte, ich wüsste es“, sagte Powell 2021 in einem Interview mit der Australian Broadcasting Corporation auf die Frage, wie sie in Trumps juristische Bemühungen nach der Wahl 2020 verwickelt wurde.

Ex-Präsidenten-Anwältin untermauert Trump-freundliche Haltung bei Fox News

Sie sagte, sie sei „zu der Zeit in der Gegend“ gewesen und habe mit Trumps persönlichem Anwalt, Rudy Giuliani, „an einer anderen Sache“ gearbeitet. „Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich mittendrin stecke“, sagte sie. „Und die Leute strömen herbei und bieten ihre Hilfe an, wollen Nachforschungen anstellen und uns eidesstattliche Erklärungen geben.



Einer dieser Leute war ein Künstler aus Minnesota, der keine offensichtlichen Fachkenntnisse in der Wahladministration hatte und vier Tage nach der Wahl an Powell schrieb, in dem er einräumte, dass ihre Behauptungen „ziemlich verrückt“ seien, und dennoch ein weitverbreitetes Fehlverhalten von Dominion Voting Systems unterstellte - ein Fehlverhalten, in das die oberen Ränge der Demokraten verwickelt waren.

Powell strahlte einige dieser Ideen am nächsten Tag auf Fox News aus. Die Sendung vom 8. November 2020 war die erste in einer Reihe von Fox-Auftritten von Powell im Laufe des nächsten Monats - Auftritte, in denen sie Millionen von Fox-Zuschauern, darunter auch den damaligen Präsidenten, mit phantastischen Behauptungen über Wahlbetrug bekannt machte und ihre Trump-freundliche Haltung untermauerte.

Powell vermutete Wahlbeeinflussung in den USA durch „ausländische Mächte“

Am 13. November kündigte sie an, dass sie bald umfangreiche Beweise für Betrug veröffentlichen werde. „Ich werde den Kraken freilassen“, sagte sie in Anspielung auf ein mythisches Seeungeheuer, das sich bald zu einem viralen Pro-Trump-Slogan entwickelte.



Weniger als eine Woche später teilte sie sich die Bühne mit Giuliani bei einer Pressekonferenz in der Zentrale des Republican National Committee. Der Präsident stimmte seine Anhänger auf Twitter, das nun als X bekannt ist, auf das Ereignis ein: „Wichtige Pressekonferenz heute von Anwälten über einen sehr klaren und gangbaren Weg zum Sieg. Die Puzzleteile fügen sich sehr gut zusammen. RNC at 12 p.m.“

Powell, die von Giuliani als Mitglied von Trumps Anwaltsteam vorgestellt wurde, behauptete eine große Verschwörung ausländischer Mächte, um den Ausgang der Wahl zu beeinflussen. „Womit wir es hier wirklich zu tun haben und was jeden Tag mehr aufgedeckt wird, ist der massive Einfluss kommunistischen Geldes durch Venezuela, Kuba und wahrscheinlich China und die Einmischung in unsere Wahlen hier in den Vereinigten Staaten“, sagte sie auf der Pressekonferenz am 19. November 2020.

Sidney Powell: „Sie war sogar für den Präsidenten zu verrückt“

Drei Tage später versuchte die Trump-Kampagne, sich von ihr zu distanzieren. Giuliani sagte in einer von der Kampagne herausgegebenen Erklärung, Powell praktiziere „auf eigene Faust Recht“. Wie ein Wahlkampfvertreter es damals ausdrückte: „Sie war sogar für den Präsidenten zu verrückt“. Powell hielt an ihren Forderungen fest und reichte eine Reihe von letztlich erfolglosen Klagen ein - die als „Kraken“-Fälle bekannt wurden -, um das Wahlergebnis in zahlreichen Bundesstaaten zu ändern.



Und einen Monat später erhielt Powell Zugang zum Weißen Haus und eine Audienz bei Trump. An einem späten Freitagabend in der Woche vor Weihnachten drängten Powell und eine Handvoll anderer, darunter auch Flynn, den Präsidenten dazu, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um Beweise für Wahlbetrug zu finden und seine Niederlage rückgängig zu machen, so die Aussagen der Anwesenden. Als sich das Treffen am 18. Dezember 2020 zunächst im Oval Office und dann in der Residenz des Weißen Hauses abspielte, beschrieb es ein Berater in einer Textnachricht als „UNHINGED“.

Trump zog Ernennung zur Sonderberaterin wohl in Erwägung

Während der stundenlangen Diskussion, so sagten die Anwesenden später, erwog Trump die Beschlagnahmung von Wahlmaschinen in wichtigen Bezirken, den Einsatz der Nationalgarde, um die Wahl möglicherweise zu wiederholen, und die Ernennung von Powell zur Sonderberaterin, die die Wahl untersuchen sollte. „Es gab einen Vorschlag von Sidney, Sonderberaterin zu werden“, sagte Bernard Kerik, ein ehemaliger Kommissar des New Yorker Polizeidepartements und enger Verbündeter von Giuliani, in einer Aussage, die vom Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Untersuchung des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar gemacht wurde.

Powell sagte in einer eidesstattlichen Erklärung vor demselben Gremium, der Präsident habe mich „gebeten, als Sonderberaterin die Wahlfragen zu behandeln und Beweise zu sammeln“.

Aber der Plan sei ins Stocken geraten, sagte sie. Am nächsten Morgen rief sie Mark Meadows, den Stabschef des Weißen Hauses, an und sagte: „Hey, ich hätte gerne meinen Schlüssel und meinen Pass für das Weiße Haus“, wie sie sich erinnert. „Und seine Antwort war: Nun, das wird einfach nicht passieren.“



6. Januar 2021 - der Sturm aufs Kapitol in Bildern Fotostrecke ansehen

Vermeintlicher Wahlbetrug in den USA: Unternehmen verklagen Powell wegen Verleumdung

Die Rechnung für Powell begann, bevor das Jahr zu Ende war. Im Dezember 2020 verklagte ein ehemaliger Dominion-Mitarbeiter sie in Colorado wegen Verleumdung. Er behauptete, sie, Trump und andere hätten seinen Ruf ruiniert, indem sie ihn mit falschen Behauptungen in Verbindung brachten, die Wahl sei gestohlen worden. Der Fall ist noch anhängig.



Im darauf folgenden Monat verklagte Dominion sie selbst wegen Verleumdung und forderte 1,3 Milliarden Dollar Schadenersatz. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Dominion-Geräte zur Beeinflussung der Wahl verwendet wurden.



Ein anderes Unternehmen, das Wahlsoftware herstellt, Smartmatic, folgte der Klage im April 2021. (Ein New Yorker Richter wies später die Klagen gegen sie ab, aber das Unternehmen hat ein separates Bundesverfahren, das noch anhängig ist.)



Anwältin wohl seit mehreren Jahren nicht mehr in Trumps engstem Kreis präsent

In ihrer Antwort auf die Forderungen von Dominion in diesem Frühjahr behaupteten Powells Anwälte, dass ihre Aussagen weder als wahr noch als falsch bewiesen werden könnten. „Keine vernünftige Person würde zu dem Schluss kommen, dass es sich bei den Aussagen wirklich um Tatsachenbehauptungen handelt“, schrieben sie. Ihr Argument war, dass sie lediglich ihre Meinungen und Rechtstheorien vertrat, nicht aber, dass ihre Behauptungen zwangsläufig falsch waren.



Dennoch brach Trump über die Verteidigung aus, und sie fiel schnell in Ungnade bei ihm, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und sagten, sie sei seit mehreren Jahren nicht mehr in seinem inneren Kreis präsent.



Anfangs äußerte er sich anerkennend darüber, dass Powell für ihn „kämpfte“, während andere aufgaben. Aber ihre Theorien wurden von anderen Anwälten verhöhnt, und Trump räumte schließlich ein, dass Powell selbst für ihn zu verschwörerisch sei. In den letzten Monaten hat Trump anderen gesagt, dass Powell nicht seine Anwältin sei, während er einem Berater zufolge behauptete, er habe sie damals „gemocht“. Trumps Anwälte glauben, dass sie sie als glaubwürdige Zeugin untergraben können, weil sie den Wahrheitsgehalt ihrer eigenen Aussagen in Zweifel gezogen hat, sagte der Berater.



Powells Probleme häufen sich im Jahr 2021

Powells Probleme häuften sich später im Jahr 2021, als die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia die Kommunikation und andere Unterlagen im Zusammenhang mit der Mittelbeschaffung und Buchhaltung einer Reihe von Gruppen anforderte, die von Powell gegründet worden waren, darunter Defending the Republic, eine in Texas ansässige Organisation, die den Status einer gemeinnützigen Organisation 501(c)4 beansprucht, und ein PAC mit demselben Namen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die von der Washington Post eingesehen wurden.

Ein Anwalt von Powell sagte damals: „Wir haben immer gewusst, je effektiver wir sind, desto mehr werden die falschen Angriffe zunehmen. Defending the Republic hat und wird weiterhin für #WeThePeople kämpfen, die dieses Land zum Funktionieren bringen.“ Die gemeinnützige Gruppe hat laut Steuerunterlagen im Jahr nach der Wahl 2020 16,4 Millionen Dollar eingenommen. Laut ihrer Website gehören zu den Zielen von Defending the Republic: Wahlbetrug, Kampf gegen „lawfare“, Aufdeckung von Regierungskorruption, Kampf gegen Mandate, „Verteidigung des 6. Januar“ und Rechtsstreitigkeiten nach dem Freedom of Information Act.

Die Gruppe hat dazu beigetragen, die Anwaltskosten zahlreicher Personen zu decken, die wegen ihrer angeblichen Beteiligung an den Pro-Trump-Krawallen im Kapitol angeklagt wurden, so die Verteidiger, die an diesen Fällen beteiligt waren. Moseley, der Anwalt, der die Angeklagten des 6. Januar vertrat, sagte, dass das Geld nicht immer wie versprochen geflossen sei. Einer seiner Anwaltsgehilfen müsse noch bezahlt werden, sagte er, und ein anderer Anwalt habe sich bei ihm beschwert, dass er seit einiger Zeit keine Zahlungen mehr erhalte. „Ich denke, Sidney musste sich um ihre Finanzierung und einige ihrer juristischen Kämpfe kümmern“, sagte Moseley, dem letztes Jahr in Virginia die Anwaltslizenz entzogen wurde, weil er gegen eine Reihe von Berufsregeln verstoßen hatte.

Powell und Andere müssen rund 175.000 Dollar Anwaltskosten zahlen

Ende 2021 ordnete eine Bundesrichterin in Michigan an, dass Powell und Andere, die an der Klage vom November 2020 beteiligt waren, mit der das Wahlergebnis in diesem Bundesstaat angefochten wurde, rund 175.000 Dollar an Anwaltskosten an den Staat Michigan und die Stadt Detroit zu zahlen haben. Die Richterin Linda V. Parker bezeichnete die Gebühren als „angemessene Sanktion, um die Anwälte der Kläger und andere von ähnlichem Fehlverhalten in der Zukunft abzuhalten“.

Der Anwalt von Powell, Howard Kleinhendler, kritisierte die Entscheidung und versprach, in Berufung zu gehen, aber ein Bundesberufungsgericht bestätigte die Sanktionen gegen sie. Letztes Jahr verklagte eine Disziplinarkommission der texanischen Anwaltskammer Powell wegen beruflichen Fehlverhaltens. Ein Bundesrichter wies die Klage ab, woraufhin die Kommission in Berufung ging.

Ehemalige Trump-Anwältin muss wohl nicht mit Gefängnis rechnen

Die Auswahl der Geschworenen in Powells Prozess in Fulton County sollte diese Woche beginnen. Eine Verurteilung in sieben Anklagepunkten - darunter ein Verstoß gegen das georgische Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und eine Verschwörung zum Wahlbetrug - hätte für die umstrittene Anwältin den Tiefpunkt bedeuten können.



Da sie sich nur der Ordnungswidrigkeiten schuldig bekannt hat, wird sie nicht ins Gefängnis müssen. Zusätzlich zu einer sechsjährigen Bewährungsfrist erklärte sie sich bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Dollar und eine Entschädigung in Höhe von 2.700 Dollar an den Staat Georgia zu zahlen.



Die Einigung könnte auch dazu beitragen, dass Powell weiterhin als Anwältin praktizieren kann, da die Staatsanwaltschaft klarstellte, dass ihre Verbrechen nicht mit „moralischer Verwerflichkeit“ verbunden waren, eine Formulierung, die sie verwenden könnte, um die Klage in Texas abzuwehren. Und da Powell keine Vorstrafen hat, kann sie bei erfolgreichem Abschluss ihrer Strafe nach dem Recht des Bundesstaates Georgia die Verurteilungen aus ihrem Strafregister streichen.



Wegen Wahlbeeinflussung: Powell bekennt sich schuldig

Der Deal bedeutet „bessere Konsequenzen für sie“, sagte Moseley, aber er stellt ihr Ansehen in der Pro-Trump-Bewegung in Frage. „Es wird schwer sein, die Truppen nach dieser Sache wieder zu sammeln“, sagte er.



Anstatt Beweise für eine Wahlbeeinflussung durch die Chinesen oder Venezolaner zu liefern, gibt sie zu, selbst daran beteiligt gewesen zu sein. „Schuldig“, sagte sie in einem Gerichtssaal in der Innenstadt von Atlanta, als sie von einem Staatsanwalt gefragt wurde, wie sie zu den Vorwürfen stehe.



Powell war die zweite der 18 Mitangeklagten des ehemaligen Präsidenten, die sich schuldig bekannte und bereit war, auszusagen. Der Kautionsbürge Scott Hall bekannte sich im September schuldig.

Anwältin will gegen Ex-US-Präsident Trump und die übrigen Angeklagten aussagen

Ein weiterer Angeklagter, Kenneth Chesebro, bekannte sich am Freitag in einem einzigen Anklagepunkt der Verschwörung zur Einreichung falscher Dokumente schuldig - eine Anklage, die mit seiner Rolle bei der Organisation von GOP-Wählerlisten in sieben von Joe Biden gewonnenen Staaten zusammenhängt, damit diese trotzdem für Trump stimmten.

Powell hat sich nun bereit erklärt, gegen die übrigen Angeklagten in diesem Fall auszusagen, darunter auch Trump. Es ist nicht bekannt, was genau die Staatsanwaltschaft von Powell zu erfahren hofft und wann sie sie als Zeugin aufrufen wird.



Die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Daysha Young, las vor Gericht die Fakten vor, die die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen Powell vorbringen würde, und beschrieb, wie Powell eine Verschwörung mit mehreren Mitangeklagten in dem Fall einging. Der Zweck der Verschwörung, so Young, war der unrechtmäßige Zugriff auf Wahlmaschinen in Coffee County. Im Mittelpunkt der Verschwörung, so Young, stand Powells Beauftragung von Sullivan Strickler, einer in Atlanta ansässigen Cyber-Forensik-Firma - eine Bemühung, die zuerst von der Post öffentlich gemacht wurde.



Fall Georgia: Powell kann jetzt nur noch eingeschränkt darüber sprechen

Ihre Aussage könnte Aufschluss darüber geben, ob andere Personen aus Trumps Umfeld an dem Plan beteiligt waren oder davon wussten. Es gibt einige Hinweise darauf, wie Powell in der Lage sein könnte, Mitglieder von Trumps innerem Kreis mit den weit hergeholten Bemühungen in Verbindung zu bringen. In einer E-Mail vom Dezember 2020 - die während einer Befragung durch den Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zum Angriff vom 6. Januar vorgelesen wurde - scheint Powell Meadows - einen weiteren Angeklagten im Georgia-Fall - über die Bemühungen um den Zugang zu Wahlsoftware in verschiedenen Bundesstaaten auf dem Laufenden gehalten zu haben.



„Georgia machine access promised in meeting Friday night“, lautete ein Teil der E-Mail. Ein Anwalt von Meadows reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.



Powell kann jetzt nur noch eingeschränkt öffentlich über den Fall Georgia sprechen. Aber ihre gemeinnützige Organisation Defending the Republic bat ihre Anhänger in einem am Freitag über die Plattform Substack verbreiteten Newsletter um Nachsicht: „Wir von Defending the Republic danken Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für Sidneys Entscheidung im Fall Georgia“. „Nun, da dies hinter uns liegt, können wir uns auf unsere Mission konzentrieren“, hieß es in dem Rundschreiben.

Emma Brown hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Isaac Stanley-Becker ist ein nationaler politischer Reporter. Amy Gardner arbeitet seit 2005 bei der Post und berichtet derzeit im Democracy Team über Wahlen. Sie gehört zu dem Team, das für die Berichterstattung über den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mit dem Pulitzer-Preis für den öffentlichen Dienst 2022 ausgezeichnet wurde. Sie hat 1990 ihren Abschluss an der University of Pennsylvania gemacht und lebt mit ihrem Mann Bob in Arlington, Virginia. Sie haben zwei Söhne. Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.