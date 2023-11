Die USA wollen Israel wohl Raketenbausätze liefern – Präzisionswaffen gegen die Hamas?

Von: Nils Hinsberger

Die USA wollen Israel wohl Bausätze zur Modifizierung von Raketen senden. Mit den Präzisionswaffen könne man die Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen minimieren.

Washington, D.C. – Israel könnte im Gazastreifen bald auf Präzisionswaffen von den USA setzen: Eine Anfrage nach Raketenbausätzen ist laut einem Bericht des Wall Street Journal bereits vor einiger Zeit beim US-Kongress eingegangen – noch vor den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober. In den Vereinigten Staaten erwartet man offenbar einen positiven Nebeneffekt einer Lieferung. Das Waffensystem Spice könnte die Angriffe Israels im Gazastreifen präziser machen und so zivile Opfer vermeiden. Doch es gibt auch Gegenstimmen.

US-Außenministerium betont Israels Recht auf Selbstverteidigung

So hat die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar eine Resolution zur Missbilligung des Waffenexports eingebracht. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu missachte Forderungen der US-Politik, „eine Bodeninvasion, zivile Opfer und die Wiederbesetzung des Gazastreifens zu vermeiden“, erklärte sie in einer Pressemitteilung. „Die USA gewähren der israelischen Regierung bereits eine jährliche Militärhilfe von 3,8 Milliarden Dollar und haben erheblichen Einfluss auf ihre Handlungen“, betonte sie. Der Kongress müsse deshalb den Waffenhandel mit Israel beobachten.

Omar forderte, dass die Vereinigten Staaten keine Waffenlieferungen zulassen, die direkt gegen das internationale und US-amerikanische Recht verstießen. Wie CNN berichtet, war der Kongress erst am 31. Oktober über den voranschreitenden Verkauf der Spice-Waffensysteme an Israel informiert worden, was eine Überwachung der Lieferung durch den US-Kongress erschwert habe.

Das Außenministerium der USA betonte gegenüber dem Portal Newsweek das Recht auf Verteidigung Israels. Gleichzeitig sei aber relevant, wie das israelische Militär in den Kämpfen im Gazastreifen vorgehe. „Und das bedeutet, gezielte und vorsichtige Vorgehensweisen bei militärischen Operationen anzuwenden und Systeme wie präzisionsgelenkte Munition zu nutzen, die das Risiko von zivilen Schäden verringern können.“

US-Waffen für Israel im Gespräch: Umbau zu gesteuerten Präzisionswaffen

Das Waffensystem Spice (“Smart, Precise Impact and Cost Effective“) des amerikanischen Waffenherstellers Rafael USA dient dazu, nicht lenkbare Raketen umzubauen. GPS-unabhängig seien so präzisere Angriffe gegen die Hamas möglich. Wie die Times of Israel schreibt, könne damit die Zahl ziviler Opfer minimiert werden.

Die Raketen erreichen laut Hersteller eine Reichweite von 60 bis 100 Kilometer, womit Angriffe aus größerer Entfernung möglich wären. Die modifizierten Raketen würden mit Kampfflugzeugen abgefeuert und könnten auch in Gebieten eingesetzt werden, in denen GPS-Einsatz nicht möglich ist.

Im Krieg in Israel gibt das von der Terrorgruppe Hamas kontrollierte Gaza-Gesundheitsministerium an, dass die Zahl der palästinensischen Opfer die Marke von 10.000 überschritten habe. Unter den im Getöteten seien auch mehr als 4.100 Kinder. US-Präsident Joe Biden hat sich in Anbetracht der Situation im Gazastreifen für eine „humanitäre Pause“ ausgesprochen, um Hilfe für Zivilisten im Gazastreifen zu verbessern.

Netanjahu will keine Waffenruhe mit der Hamas

Die Regierung Netanjahus hat den Vorschlag einer Feuerpause zurückgewiesen. Dies wäre erst mit der Freilassung der mehr als 200 von der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober entführten Geiseln möglich. Bei der Attacke waren zudem rund 1.200 israelische Zivilisten getötet worden.

Auch Olaf Scholz (SPD) lehnt eine sofortige Waffenruhe ab, „weil das ja letztendlich bedeutet, dass Israel die Hamas sich erholen lassen“, wie der Kanzler am Sonntag (12. November) der Heilbronner Stimme, sagte. Wie auch US-Präsident Biden stimmte Scholz für „humanitäre Pausen“ im Gazastreifen. (nhi)